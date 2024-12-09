Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину - 09.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241209/1059503534.html
Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину
Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину - 09.12.2024 Украина.ру
Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину
Румынские резервисты не будут отправляться в зону СВО. Слухи об этом опровергло Минобороны Румынии.
2024-12-09T11:51
2024-12-09T12:02
новости
румыния
украина
минобороны
нато
сво
резервисты
соцсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059504048_0:50:800:500_1920x0_80_0_0_d8eb40f470f44173dbb9974c7c7dcc62.jpg
Реагируя на сообщения в соцсетях о подготовке румынских резервистов к мобилизации для отправки на Украину, в Минобороны Румынии назвали такие сообщения ложными и нагнетающими панику.Там та отметили, что выдуманные авторами в соцсетях якобы идущие приготовления с участием резервистов противоречат законодательству Румынии, подрывают её суверенитет и не соответствуют интересам союзников по НАТО.Ранее на эту тему: Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
румыния
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059504048_0:0:708:530_1920x0_80_0_0_d1b9153f7c3771c9a23052008424791c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, румыния, украина, минобороны, нато, сво, резервисты, соцсети
Новости, Румыния, Украина, Минобороны, НАТО, СВО, резервисты, соцсети

Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину

11:51 09.12.2024 (обновлено: 12:02 09.12.2024)
 
© topwar.ru
© topwar.ru
Читать в
ДзенTelegram
Румынские резервисты не будут отправляться в зону СВО. Слухи об этом опровергло Минобороны Румынии.
Реагируя на сообщения в соцсетях о подготовке румынских резервистов к мобилизации для отправки на Украину, в Минобороны Румынии назвали такие сообщения ложными и нагнетающими панику.
"Сообщаем о новых попытках дезинформации в онлайн-среде, особенно на платформе TikTok, которые касаются так называемых неизбежных приготовлений Министерства национальной обороны для набора молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет или мобилизации резервистов в с целью отправки их на фронт на Украину. Вся эта информация ложная", - сказано в официальном заявлении Минобороны Румынии.
Там та отметили, что выдуманные авторами в соцсетях якобы идущие приготовления с участием резервистов противоречат законодательству Румынии, подрывают её суверенитет и не соответствуют интересам союзников по НАТО.
Ранее на эту тему: Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ
Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
 
НовостиРумынияУкраинаМинобороныНАТОСВОрезервистысоцсети
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
12:16Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
11:51Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину
11:30Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка
11:06Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения Красноармейска
10:42Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области
10:11"Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир
09:50Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах
09:46Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине
09:42Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
09:26Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА
07:00Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство
06:55Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам
06:30Замерзают насмерть в окопах: эксперт раскрыл, почему солдаты ВСУ умирают от холода на передовой
06:15Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе
06:00Разгром ВСУ в 2025 году: политолог о том, почему для долгосрочной кампании нужны ресурсы и мобилизация
05:45Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе
05:30Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой
05:15Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье
05:00Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
Лента новостейМолния