Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину
11:51 09.12.2024 (обновлено: 12:02 09.12.2024)
© topwar.ru
© topwar.ru
Румынские резервисты не будут отправляться в зону СВО. Слухи об этом опровергло Минобороны Румынии.
Реагируя на сообщения в соцсетях о подготовке румынских резервистов к мобилизации для отправки на Украину, в Минобороны Румынии назвали такие сообщения ложными и нагнетающими панику.
"Сообщаем о новых попытках дезинформации в онлайн-среде, особенно на платформе TikTok, которые касаются так называемых неизбежных приготовлений Министерства национальной обороны для набора молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет или мобилизации резервистов в с целью отправки их на фронт на Украину. Вся эта информация ложная", - сказано в официальном заявлении Минобороны Румынии.
Там та отметили, что выдуманные авторами в соцсетях якобы идущие приготовления с участием резервистов противоречат законодательству Румынии, подрывают её суверенитет и не соответствуют интересам союзников по НАТО.
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