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Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину

Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину - 09.12.2024 Украина.ру

Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину

Румынские резервисты не будут отправляться в зону СВО. Слухи об этом опровергло Минобороны Румынии.

2024-12-09T11:51

2024-12-09T11:51

2024-12-09T12:02

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Реагируя на сообщения в соцсетях о подготовке румынских резервистов к мобилизации для отправки на Украину, в Минобороны Румынии назвали такие сообщения ложными и нагнетающими панику.Там та отметили, что выдуманные авторами в соцсетях якобы идущие приготовления с участием резервистов противоречат законодательству Румынии, подрывают её суверенитет и не соответствуют интересам союзников по НАТО.Ранее на эту тему: Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря

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новости, румыния, украина, минобороны, нато, сво, резервисты, соцсети