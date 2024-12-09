https://ukraina.ru/20241209/1059487311.html

Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ

Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ - 09.12.2024 Украина.ру

Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ

Основные маршруты поставок вооружений на Украину идут из Польши, Румынии и Словакии. Именно эти направления подвергаются российским ракетным ударам. Отсюда и поражение логистических хабов во Львовской и Одесской областях. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-09T03:15

2024-12-09T03:15

2024-12-09T03:15

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На минувшей неделе воздушная тревога звучала как в Киеве и Киевской области, так ещё и как минимум в шести регионах Украины, а также в крупных городах юго-востока, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта: Харьков, Днепропетровск, Сумы, Полтава, Одесса и Николаев, сообщил эксперт. Удары наносились по местам сосредоточения вооружений, а также по логистическим маршрутам, которые используются ВСУ для скрытной перевозки западного оружия и боеприпасов, уточнил полковник запаса.На днях удары прокатились и по Закарпатью, там проходит граница с Венгрией, но Будапешт не замешан в поставках западных вооружений Украине, подчеркнул он.При этом Братислава не отказалась от военной "помощи" Киеву. Из Словакии есть прямое сообщение с Украиной через Мукачево, а до Ужгорода там вообще около километра, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059453945.html

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