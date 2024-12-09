Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Основные маршруты поставок вооружений на Украину идут из Польши, Румынии и Словакии. Именно эти направления подвергаются российским ракетным ударам. Отсюда и поражение логистических хабов во Львовской и Одесской областях. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На минувшей неделе воздушная тревога звучала как в Киеве и Киевской области, так ещё и как минимум в шести регионах Украины, а также в крупных городах юго-востока, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта: Харьков, Днепропетровск, Сумы, Полтава, Одесса и Николаев, сообщил эксперт.
Удары наносились по местам сосредоточения вооружений, а также по логистическим маршрутам, которые используются ВСУ для скрытной перевозки западного оружия и боеприпасов, уточнил полковник запаса.
"Здесь стоит обратить внимание на сами маршруты поставок вооружений Запада. В основном они идут на Украину из Польши, Румынии и Словакии. Именно эти направления и подвергаются российским ракетным ударам. Отсюда и поражение логистических хабов во Львовской и Одесской областях", — констатировал Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
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