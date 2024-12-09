Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ - 09.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241209/1059487311.html
Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ
Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ - 09.12.2024 Украина.ру
Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ
Основные маршруты поставок вооружений на Украину идут из Польши, Румынии и Словакии. Именно эти направления подвергаются российским ракетным ударам. Отсюда и поражение логистических хабов во Львовской и Одесской областях. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-09T03:15
2024-12-09T03:15
новости
украина
россия
словакия
польша
поставки
вооружения
львов
одесса
геннадий алехин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056970221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e7f8be9817b0c7e1996689c33a7ed8.jpg
На минувшей неделе воздушная тревога звучала как в Киеве и Киевской области, так ещё и как минимум в шести регионах Украины, а также в крупных городах юго-востока, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта: Харьков, Днепропетровск, Сумы, Полтава, Одесса и Николаев, сообщил эксперт. Удары наносились по местам сосредоточения вооружений, а также по логистическим маршрутам, которые используются ВСУ для скрытной перевозки западного оружия и боеприпасов, уточнил полковник запаса.На днях удары прокатились и по Закарпатью, там проходит граница с Венгрией, но Будапешт не замешан в поставках западных вооружений Украине, подчеркнул он.При этом Братислава не отказалась от военной "помощи" Киеву. Из Словакии есть прямое сообщение с Украиной через Мукачево, а до Ужгорода там вообще около километра, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241206/1059453945.html
украина
россия
словакия
польша
львов
одесса
закарпатье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056970221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bdbe4c4f0cae15478614a57744b2151.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, словакия, польша, поставки, вооружения, львов, одесса, геннадий алехин, всу, закарпатье, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Словакия, Польша, поставки, вооружения, Львов, Одесса, Геннадий Алехин, ВСУ, Закарпатье, СВО, Спецоперация, детали

Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ

03:15 09.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Основные маршруты поставок вооружений на Украину идут из Польши, Румынии и Словакии. Именно эти направления подвергаются российским ракетным ударам. Отсюда и поражение логистических хабов во Львовской и Одесской областях. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На минувшей неделе воздушная тревога звучала как в Киеве и Киевской области, так ещё и как минимум в шести регионах Украины, а также в крупных городах юго-востока, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта: Харьков, Днепропетровск, Сумы, Полтава, Одесса и Николаев, сообщил эксперт.
Удары наносились по местам сосредоточения вооружений, а также по логистическим маршрутам, которые используются ВСУ для скрытной перевозки западного оружия и боеприпасов, уточнил полковник запаса.
"Здесь стоит обратить внимание на сами маршруты поставок вооружений Запада. В основном они идут на Украину из Польши, Румынии и Словакии. Именно эти направления и подвергаются российским ракетным ударам. Отсюда и поражение логистических хабов во Львовской и Одесской областях", — констатировал Алехин.
На днях удары прокатились и по Закарпатью, там проходит граница с Венгрией, но Будапешт не замешан в поставках западных вооружений Украине, подчеркнул он.
При этом Братислава не отказалась от военной "помощи" Киеву. Из Словакии есть прямое сообщение с Украиной через Мукачево, а до Ужгорода там вообще около километра, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
© пресс-служба М. Бутиной
6 декабря, 05:10
Мария Бутина: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцамиДепутат Госдумы Мария Бутина о работе, которая была проделана после организованного изданием "Украина.ру" форума "Хочу жить в России!", где обсуждались проблемы переселения иностранцев и соотечественников из недружественных стран.
 
НовостиУкраинаРоссияСловакияПольшапоставкивооруженияЛьвовОдессаГеннадий АлехинВСУЗакарпатьеСВОСпецоперациядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
04:45Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году
04:30Скоробогатый: США снимают сливки с Европы, которая неспособна принимать решения о своем будущем
04:15Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск
04:00Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои
03:45Мостик в будущее. Политолог о том, почему вопрос глобальной безопасности будет ключевым на переговорах
03:30Эксперт: Минские соглашения могли повернуть историю в другую сторону, никто не ожидал такой немощи от США
03:15Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ
03:00Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый
23:51Новые предложения Трампа
18:44Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет
18:00Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
17:46Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева
17:12Россия, Турция и Иран накануне свержения Асада тщетно пытались договориться о мире в Сирии
16:07Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров
15:58Никто не хотел защищать. Почему распался СССР
15:42Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля
14:39Белый дом: танки Abrams малополезны для ВСУ
14:27Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?
13:56Уотерс из Pink Floyd видит позитив в уходе Зеленского
Лента новостейМолния