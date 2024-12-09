Замерзают в окопах: эксперт рассказал, почему солдаты ВСУ умирают от холода на курском приграничье
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Солдаты ВСУ ночуют в окопах под открытым небом, без обогрева и горячего питания. Ночные температуры в курском приграничье сейчас опускаются до минус четырех, но и этого достаточно, чтобы околеть в практически летней одежде. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Противник, вторгшийся Курскую область ещё в августе, здесь также несёт большие потери. На данном направлении уничтожено около сорока тысяч украинских военных, сообщил эксперт.
"Сейчас к погибшим от пуль и осколков добавились и замерзшие — солдаты ВСУ ночуют в окопах под открытым небом, без обогрева и горячего питания. Ночные температуры в курском приграничье сейчас опускаются до минус четырех, но и этого достаточно, чтобы околеть в практически летней одежде", — подчеркнул Алехин.
Как сообщает телеграм-канал "Укропский фреш", украинские волонтеры объявили сбор средств на теплую одежду и печки для ВСУ. В качестве аргументации выставили фотографию бойца 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который насмерть замерз в окопе
"Солдата отправили на дежурство в окопе под открытым небом, вероятно, вовремя не сменили на позиции, и он банально уснул. И уже не проснулся. Утром нашли окоченевшее тело", — констатировал Алехин.
Несмотря на в целом стабильную линию боевого соприкосновения, на отдельных участках подразделениям группировки "Север" удалось продвинуться у села Николаево-Дарьино.
"Есть небольшое продвижение у Малой Локни. Идут бои у Погребков, в Новоивановке и Мартыновке. Военкоры пишут, что освобождена Куриловка и опять отбито Плехово. ВС РФ полностью освободили территорию Глушковского района — до границы с Украиной. Эту информацию подтверждают украинские паблики", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
Об обстановке на разных направлениях СВО — в материале Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.