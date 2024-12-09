https://ukraina.ru/20241209/1059488012.html

Замерзают в окопах: эксперт рассказал, почему солдаты ВСУ умирают от холода на курском приграничье

Замерзают в окопах: эксперт рассказал, почему солдаты ВСУ умирают от холода на курском приграничье - 09.12.2024 Украина.ру

Замерзают в окопах: эксперт рассказал, почему солдаты ВСУ умирают от холода на курском приграничье

Солдаты ВСУ ночуют в окопах под открытым небом, без обогрева и горячего питания. Ночные температуры в курском приграничье сейчас опускаются до минус четырех, но и этого достаточно, чтобы околеть в практически летней одежде. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-09T06:30

2024-12-09T06:30

2024-12-09T06:30

новости

россия

курская область

геннадий алехин

всу

мороз

сво

граница

солдаты

север

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Противник, вторгшийся Курскую область ещё в августе, здесь также несёт большие потери. На данном направлении уничтожено около сорока тысяч украинских военных, сообщил эксперт.Как сообщает телеграм-канал "Укропский фреш", украинские волонтеры объявили сбор средств на теплую одежду и печки для ВСУ. В качестве аргументации выставили фотографию бойца 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который насмерть замерз в окопе"Солдата отправили на дежурство в окопе под открытым небом, вероятно, вовремя не сменили на позиции, и он банально уснул. И уже не проснулся. Утром нашли окоченевшее тело", — констатировал Алехин.Несмотря на в целом стабильную линию боевого соприкосновения, на отдельных участках подразделениям группировки "Север" удалось продвинуться у села Николаево-Дарьино."Есть небольшое продвижение у Малой Локни. Идут бои у Погребков, в Новоивановке и Мартыновке. Военкоры пишут, что освобождена Куриловка и опять отбито Плехово. ВС РФ полностью освободили территорию Глушковского района — до границы с Украиной. Эту информацию подтверждают украинские паблики", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.Об обстановке на разных направлениях СВО — в материале Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059462231.html

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новости, россия, курская область, геннадий алехин, всу, мороз, сво, граница, солдаты, север, вс рф, детали, освобождение, курск, спецоперация