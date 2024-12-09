Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье - 09.12.2024 Украина.ру
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Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье
Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье - 09.12.2024 Украина.ру
Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье
В Курахово большая часть высоток находится под контролем российских штурмовиков, однако западная часть города пока остается за ВСУ. На границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-09T05:15
2024-12-09T05:15
новости
курахово
сша
сво
детали
запорожская область
дзержинск (торецк)
донбасс
шахта
наступление
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На Кураховском участке продолжаются ожесточенные бои. К югу от города освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление, сообщил эксперт.Он отметил, что на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Минобороны подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. Также отмечены успешные наступательные действия в районе Нового Комара, добавил полковник запаса."В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.О том, почему США угрожают передать Украине ядерное оружие — в интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241206/1059449857.html
курахово
сша
запорожская область
дзержинск (торецк)
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новости, курахово, сша, сво, детали, запорожская область, дзержинск (торецк), донбасс, шахта, наступление, штурм, спецоперация, вс рф
Новости, Курахово, США, СВО, детали, Запорожская область, Дзержинск (Торецк), Донбасс, шахта, наступление, штурм, Спецоперация, ВС РФ

Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье

05:15 09.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Курахово большая часть высоток находится под контролем российских штурмовиков, однако западная часть города пока остается за ВСУ. На границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Кураховском участке продолжаются ожесточенные бои. К югу от города освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление, сообщил эксперт.
"В самом Курахово большая часть высотной застройки находится под контролем российских штурмовых подразделений, однако западная часть города остается за ВСУ", — уточнил Алехин.
Он отметил, что на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск.
Минобороны подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. Также отмечены успешные наступательные действия в районе Нового Комара, добавил полковник запаса.
"В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.
О том, почему США угрожают передать Украине ядерное оружие — в интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью
6 декабря, 06:30
Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дноЗапад может сыграть в заморозку на украинском фронте, но от этого извечный мейнстрим войны с Россией не изменится. Бесконечная возня у границ России не утихнет. События в Грузии и Сирии — тому подтверждение.
 
НовостиКураховоСШАСВОдеталиЗапорожская областьДзержинск (Торецк)ДонбассшахтанаступлениештурмСпецоперацияВС РФ
 
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