Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
В Курахово большая часть высоток находится под контролем российских штурмовиков, однако западная часть города пока остается за ВСУ. На границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Кураховском участке продолжаются ожесточенные бои. К югу от города освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление, сообщил эксперт.
"В самом Курахово большая часть высотной застройки находится под контролем российских штурмовых подразделений, однако западная часть города остается за ВСУ", — уточнил Алехин.
Он отметил, что на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск.
Минобороны подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. Также отмечены успешные наступательные действия в районе Нового Комара, добавил полковник запаса.
"В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.
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