https://ukraina.ru/20241209/1059465596.html

Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье

Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье - 09.12.2024 Украина.ру

Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье

В Курахово большая часть высоток находится под контролем российских штурмовиков, однако западная часть города пока остается за ВСУ. На границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-09T05:15

2024-12-09T05:15

2024-12-09T05:15

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курахово

сша

сво

детали

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дзержинск (торецк)

донбасс

шахта

наступление

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На Кураховском участке продолжаются ожесточенные бои. К югу от города освобождена Романовка, однако в Анновке и Веселом Гае противник продолжает упорное сопротивление, сообщил эксперт.Он отметил, что на границе Запорожской области и ДНР фиксируются значительные успехи российских войск. Минобороны подтвердило освобождение Новодаровки, что сокращает расстояние до стратегически важных объектов — Новополя и последней дороги из Великой Новоселки. Также отмечены успешные наступательные действия в районе Нового Комара, добавил полковник запаса."В Торецке (Дзержинске) продолжается войсковая операция по штурму шахты "Центральная". По последней информации с мест, наши десантники и штурмовики захватили небольшой плацдарм на двух терриконах шахты и ведут зачистку территории", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.О том, почему США угрожают передать Украине ядерное оружие — в интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059449857.html

курахово

сша

запорожская область

дзержинск (торецк)

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