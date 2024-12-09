Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе - 09.12.2024 Украина.ру
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Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе
Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе - 09.12.2024 Украина.ру
Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе
На севере от Купянска боевая обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили там значительные ресурсы и атакуют российские позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-09T05:45
2024-12-09T05:45
новости
оскол
купянск
геннадий алехин
россия
купянское направление
вс рф
запад
плацдарм
убитые
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На Купянском направлении бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ с двух сторон уверенно продвигаются к Боровой: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово, сообщил эксперт.Он отметил, что в этом месте — наиболее узкий участок русла реки Оскол. После подрыва дамбы Оскольского водохранилища, некоторые притоки Оскола совсем обмелели и заросли бурьяном, уточнил Алехин.В течение ночи и днем 5 ноября украинское командование перебрасывало в этот район дополнительные резервы в составе батальонно-тактической группы с бронетехникой, но у противника не получается "сбить" российский плацдарм на Осколе, указал эксперт."По данным Минобороны, на Купянском участке противник за минувшие сутки [по состоянию на 5 декабря] потерял только убитыми около 500 солдат и офицеров", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
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оскол
купянск
россия
купянское направление
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новости, оскол, купянск, геннадий алехин, россия, купянское направление, вс рф, запад, плацдарм, убитые, всу, сво, спецоперация, детали
Новости, Оскол, Купянск, Геннадий Алехин, Россия, Купянское направление, ВС РФ, Запад, плацдарм, убитые, ВСУ, СВО, Спецоперация, детали

Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе

05:45 09.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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На севере от Купянска боевая обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили там значительные ресурсы и атакуют российские позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском направлении бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ с двух сторон уверенно продвигаются к Боровой: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово, сообщил эксперт.
Он отметил, что в этом месте — наиболее узкий участок русла реки Оскол. После подрыва дамбы Оскольского водохранилища, некоторые притоки Оскола совсем обмелели и заросли бурьяном, уточнил Алехин.
"На севере от Купянска обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили значительные ресурсы и атакуют наши позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола", — подчеркнул обозреватель.
В течение ночи и днем 5 ноября украинское командование перебрасывало в этот район дополнительные резервы в составе батальонно-тактической группы с бронетехникой, но у противника не получается "сбить" российский плацдарм на Осколе, указал эксперт.
"По данным Минобороны, на Купянском участке противник за минувшие сутки [по состоянию на 5 декабря] потерял только убитыми около 500 солдат и офицеров", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.
О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
6 декабря, 11:04
Как украинский хвост виляет западной собакойВойну легко начать, но трудно закончить.
 
НовостиОсколКупянскГеннадий АлехинРоссияКупянское направлениеВС РФЗападплацдармубитыеВСУСВОСпецоперациядетали
 
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