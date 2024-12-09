https://ukraina.ru/20241209/1059464025.html

Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе

Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе - 09.12.2024 Украина.ру

Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе

На севере от Купянска боевая обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили там значительные ресурсы и атакуют российские позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-09T05:45

2024-12-09T05:45

2024-12-09T05:45

новости

оскол

купянск

геннадий алехин

россия

купянское направление

вс рф

запад

плацдарм

убитые

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На Купянском направлении бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ с двух сторон уверенно продвигаются к Боровой: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово, сообщил эксперт.Он отметил, что в этом месте — наиболее узкий участок русла реки Оскол. После подрыва дамбы Оскольского водохранилища, некоторые притоки Оскола совсем обмелели и заросли бурьяном, уточнил Алехин.В течение ночи и днем 5 ноября украинское командование перебрасывало в этот район дополнительные резервы в составе батальонно-тактической группы с бронетехникой, но у противника не получается "сбить" российский плацдарм на Осколе, указал эксперт."По данным Минобороны, на Купянском участке противник за минувшие сутки [по состоянию на 5 декабря] потерял только убитыми около 500 солдат и офицеров", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059462231.html

оскол

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купянское направление

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