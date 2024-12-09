Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
На севере от Купянска боевая обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили там значительные ресурсы и атакуют российские позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сообщил харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском направлении бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ с двух сторон уверенно продвигаются к Боровой: с востока от Першотравневого и с севера из районов Кругляковки и Загрызово, сообщил эксперт.
Он отметил, что в этом месте — наиболее узкий участок русла реки Оскол. После подрыва дамбы Оскольского водохранилища, некоторые притоки Оскола совсем обмелели и заросли бурьяном, уточнил Алехин.
"На севере от Купянска обстановка остается сложной. Украинские силы сосредоточили значительные ресурсы и атакуют наши позиции на плацдармах у Двуречной на западном берегу Оскола", — подчеркнул обозреватель.
В течение ночи и днем 5 ноября украинское командование перебрасывало в этот район дополнительные резервы в составе батальонно-тактической группы с бронетехникой, но у противника не получается "сбить" российский плацдарм на Осколе, указал эксперт.
"По данным Минобороны, на Купянском участке противник за минувшие сутки [по состоянию на 5 декабря] потерял только убитыми около 500 солдат и офицеров", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе на сайте Украина.ру.
О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.