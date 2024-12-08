Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову - 08.12.2024 Украина.ру
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Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову
Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову - 08.12.2024 Украина.ру
Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову
Многомиллионная взятка фигурирует в уголовном деле, по которому проходит зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов. Об этом заявил в интервью "РИА Новости" заявил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.
2024-12-08T10:03
2024-12-08T10:03
новости
россия
хабаровский край
калининград
александр бастрыкин
ск рф
коррупция
криминал
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"Зампреду правительства Хабаровского края Никонову и другим фигурантам дела вменяют получение взятки на 82 млн рублей", - заявил Бастрыкин.Глава следственного ведоства сообщил, что с 2021 по 2023 годы Никонов и должностные лица ГБУ "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" получили взятку от владельца группы компаний. Бизнесмен был заинтересован в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.Следственный комитет опубликовал фрагмент интервью своего руководителя РИА "Новости". Полный текст будет опубликован в понедельник 9 декабря.Ранее в новостях: Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех" Также сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
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новости, россия, хабаровский край, калининград, александр бастрыкин, ск рф, коррупция, криминал
Новости, Россия, Хабаровский край, Калининград, Александр Бастрыкин, СК РФ, коррупция, криминал

Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову

10:03 08.12.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Многомиллионная взятка фигурирует в уголовном деле, по которому проходит зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов. Об этом заявил в интервью "РИА Новости" заявил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Зампреду правительства Хабаровского края Никонову и другим фигурантам дела вменяют получение взятки на 82 млн рублей", - заявил Бастрыкин.
Глава следственного ведоства сообщил, что с 2021 по 2023 годы Никонов и должностные лица ГБУ "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" получили взятку от владельца группы компаний. Бизнесмен был заинтересован в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.
Следственный комитет опубликовал фрагмент интервью своего руководителя РИА "Новости". Полный текст будет опубликован в понедельник 9 декабря.
Ранее в новостях: Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"
Также сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
 
НовостиРоссияХабаровский крайКалининградАлександр БастрыкинСК РФкоррупциякриминал
 
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