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Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову

Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову - 08.12.2024 Украина.ру

Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову

Многомиллионная взятка фигурирует в уголовном деле, по которому проходит зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов. Об этом заявил в интервью "РИА Новости" заявил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

2024-12-08T10:03

2024-12-08T10:03

2024-12-08T10:03

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"Зампреду правительства Хабаровского края Никонову и другим фигурантам дела вменяют получение взятки на 82 млн рублей", - заявил Бастрыкин.Глава следственного ведоства сообщил, что с 2021 по 2023 годы Никонов и должностные лица ГБУ "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" получили взятку от владельца группы компаний. Бизнесмен был заинтересован в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.Следственный комитет опубликовал фрагмент интервью своего руководителя РИА "Новости". Полный текст будет опубликован в понедельник 9 декабря.Ранее в новостях: Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех" Также сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде

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