Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру
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Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ
Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру
Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ
России не нужно навязанное Западом перемирие, тем более, когда "мир — разводка не в пользу России". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин
2024-12-08T05:50
2024-12-08T05:50
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
кит келлог
сво
переговоры
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Он напомнил, что все переговорные позиции упираются в то, что у Владимира Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией.По словам эксперта, "перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России".На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп отметил, что намерен назначить Кита Келлога уполномоченным по украинскому конфликту. Келлог еще летом представил свой план по урегулированию конфликта на Украине: он предполагает фиксацию линии разделения сторон (разумеется, без юридического признания Россией прав на бывшие территории Украины) и поэтапное снятие санкций.Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорахПолный текст интервью — Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, кит келлог, сво, переговоры, детали
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Кит Келлог, СВО, переговоры, детали

Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ

05:50 08.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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России не нужно навязанное Западом перемирие, тем более, когда "мир — разводка не в пользу России". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин
Он напомнил, что все переговорные позиции упираются в то, что у Владимира Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией.

"Во-вторых, перемирие возможно, конечно, но оно совсем не в наших интересах. Зачем это России? У нас есть цели и задачи: освобождение ЛНР и ДНР. А перемирие — это возможность для украинцев провести новые мобилизационные мероприятия, в том числе подогнать свежую технику", — отметил Данилин.

По словам эксперта, "перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России".
На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп отметил, что намерен назначить Кита Келлога уполномоченным по украинскому конфликту. Келлог еще летом представил свой план по урегулированию конфликта на Украине: он предполагает фиксацию линии разделения сторон (разумеется, без юридического признания Россией прав на бывшие территории Украины) и поэтапное снятие санкций.
Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах
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Полный текст интервью — Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины
 
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