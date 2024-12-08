Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
России не нужно навязанное Западом перемирие, тем более, когда "мир — разводка не в пользу России". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин
Он напомнил, что все переговорные позиции упираются в то, что у Владимира Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией.
"Во-вторых, перемирие возможно, конечно, но оно совсем не в наших интересах. Зачем это России? У нас есть цели и задачи: освобождение ЛНР и ДНР. А перемирие — это возможность для украинцев провести новые мобилизационные мероприятия, в том числе подогнать свежую технику", — отметил Данилин.
По словам эксперта, "перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России".
На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп отметил, что намерен назначить Кита Келлога уполномоченным по украинскому конфликту. Келлог еще летом представил свой план по урегулированию конфликта на Украине: он предполагает фиксацию линии разделения сторон (разумеется, без юридического признания Россией прав на бывшие территории Украины) и поэтапное снятие санкций.
30 ноября, 14:53"Грязная ловушка" от Зеленского: Филиппо рассказал про цели "натовского зонтика" для УкраиныРазговоры Владимира Зеленского о возможном отказе от территорий и о "натовском зонтике" над Украиной преследуют только одну цель: втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом 30 ноября в соцсети Х написал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Полный текст интервью — Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины