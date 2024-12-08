https://ukraina.ru/20241208/1059407980.html

Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ

Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру

Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ

России не нужно навязанное Западом перемирие, тем более, когда "мир — разводка не в пользу России". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин

2024-12-08T05:50

2024-12-08T05:50

2024-12-08T05:50

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дональд трамп

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вооруженные силы украины

кит келлог

сво

переговоры

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Он напомнил, что все переговорные позиции упираются в то, что у Владимира Зеленского есть закон, который запрещает ему вести переговоры с Россией.По словам эксперта, "перемирие под любым соусом — разводка не в пользу России".На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп отметил, что намерен назначить Кита Келлога уполномоченным по украинскому конфликту. Келлог еще летом представил свой план по урегулированию конфликта на Украине: он предполагает фиксацию линии разделения сторон (разумеется, без юридического признания Россией прав на бывшие территории Украины) и поэтапное снятие санкций.Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорахПолный текст интервью — Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из Украины

https://ukraina.ru/20241130/1059328207.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, кит келлог, сво, переговоры, детали