https://ukraina.ru/20241208/1059406127.html

Вместо мешка денег от России украинцы получат протезы от Запада — Мощанский

Вместо мешка денег от России украинцы получат протезы от Запада — Мощанский - 08.12.2024 Украина.ру

Вместо мешка денег от России украинцы получат протезы от Запада — Мощанский

В начале СВО Запад делал ставку, что российские военные будут массово дезертировать, но ВСУ оказались в этом деле "проворнее" и теперь украинская армия, не видя смысла оставаться на поле боя, постоянно бросает свои позиции

2024-12-08T06:10

2024-12-08T06:10

2024-12-08T06:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.По его словам, Запад думал, что людские ресурсы исчерпаются в России к середине 2025 года, когда никакими деньгами нельзя будет заманить людей на службу. Но на Западе не учли, что российская армия начнет побеждать, как это происходит сейчас, отметил эксперт."Потери не такие большие. К тому же, народ понимает, что если война закончится, то они в будущем уже так не заработают. Сейчас даже некоторые депутаты потянулись в тыл рядом с фронтом", — заключил Мощанский.По данным Financial Times, в 2024 году из ВСУ дезертировало больше солдат, чем за прошлые два года — только в Польше ежемесячно дезертирует в среднем по 12 украинских военных, которых привозят в страну на военное обучение. Генпрокуратура Украины утверждает, что с момента начала СВО в дезертирстве обвинили более 100 тысяч военнослужащих, причем половина из них дезертировала за последний год, во время силовой мобилизации.Подробнее о происходящем на Украине — в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговорыТем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Полный текст интервью — Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241129/1059316189.html

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новости, россия, украина, запад, вооруженные силы украины, нато, иностранные наемники, потери всу, сво, мобилизация, детали