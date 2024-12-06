"Дикий цинизм": Гончаренко* возмутило изъятие партии в 150 тысяч бракованных мин у ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру
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"Дикий цинизм": Гончаренко* возмутило изъятие партии в 150 тысяч бракованных мин у ВСУ
"Дикий цинизм": Гончаренко* возмутило изъятие партии в 150 тысяч бракованных мин у ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру
"Дикий цинизм": Гончаренко* возмутило изъятие партии в 150 тысяч бракованных мин у ВСУ
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале сообщил об изъятии партии в 150 тысяч бракованных мин производства концерна "Укроборонпром", которые ранее были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ)
2024-12-06T14:11
2024-12-06T14:12
новости
украина
алексей гончаренко
рустем умеров
запад
андрей ермак
укроборонпром
россия
вооруженные силы украины
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"Министр стратегических отраслей промышленности (Герман - ред. ) Сметанин заявил, что было только 417 случаев неисправности мин. Оказывается, все хорошо! При этом почему-то отзывается партия в 150 тысяч мин... Это уже просто дикий цинизм", - написал Гончаренко.По его словам, депутаты от президентской партии "Слуга народа" распространяют тезис, что в неисправности мин "виновата погода".Ранее Гончаренко* неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе министра Рустема Умерова. В качестве причин он называл поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.В конце ноября Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.Подробнее о проблемах с оружием в ВСУ - в материале Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, алексей гончаренко, рустем умеров, запад, андрей ермак, укроборонпром, россия, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Запад, Андрей Ермак, Укроборонпром, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

"Дикий цинизм": Гончаренко* возмутило изъятие партии в 150 тысяч бракованных мин у ВСУ

14:11 06.12.2024 (обновлено: 14:12 06.12.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале сообщил об изъятии партии в 150 тысяч бракованных мин производства концерна "Укроборонпром", которые ранее были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ)
"Министр стратегических отраслей промышленности (Герман - ред. ) Сметанин заявил, что было только 417 случаев неисправности мин. Оказывается, все хорошо! При этом почему-то отзывается партия в 150 тысяч мин... Это уже просто дикий цинизм", - написал Гончаренко.
По его словам, депутаты от президентской партии "Слуга народа" распространяют тезис, что в неисправности мин "виновата погода".
Ранее Гончаренко* неоднократно призывал уйти в отставку военное руководство Украины, в том числе министра Рустема Умерова. В качестве причин он называл поставки бракованных мин ВСУ, отсутствие должного количества боеприпасов на фронте, плачевное положение дел украинских войск при обороне населенных пунктов.
В конце ноября Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
Подробнее о проблемах с оружием в ВСУ - в материале Маловато будет. Ермак пожаловался на нехватку оружия и поторопил Запад с поставками на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаАлексей ГончаренкоРустем УмеровЗападАндрей ЕрмакУкроборонпромРоссияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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