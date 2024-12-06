https://ukraina.ru/20241206/1059437329.html

За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину

За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину - 06.12.2024 Украина.ру

За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину

Россия не обязана называть конкретный завод, по которому в следующий раз прилетит "Орешник". Мы просто предупредим США о пуске ракеты по одному из военно-промышленных объектов на Украине. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-06T06:05

2024-12-06T06:05

2024-12-06T06:05

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ядерная угроза

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сво

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Вряд ли бы российское руководство устраивало показательные пуски "Орешника", не имея запаса таких ракет в своих закромах. Чтобы применить "Орешник" по любой цели на всей территории Украины, России достаточно запустить его с полигона "Капустин Яр", сообщил эксперт.Он отметил, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по российским регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли этот намек, добавил Корнев.В случае запуска "Орешника" Россия должна предупредить об этом США по каналам о предотвращении ядерной угрозы. Но она может это сделать за полчаса до пуска, подчеркнул он.После чего за это время на самом объекте нужно будет успеть провести срочные мероприятия (вывезти личный состав и эвакуировать инженеров), добавил он."Кроме того, мы не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит "Орешник". Мы просто предупредим их о пуске ракеты по одному из военно-промышленных объектов на Украине", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О том, почему США угрожают передать Украине ядерное оружие — в интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059402929.html

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новости, россия, украина, сша, ракетный удар, "орешник", ракеты, ядерная угроза, киев, сво, детали, спецоперация