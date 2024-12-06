https://ukraina.ru/20241206/1059437329.html
За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину
За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину - 06.12.2024 Украина.ру
За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину
Россия не обязана называть конкретный завод, по которому в следующий раз прилетит "Орешник". Мы просто предупредим США о пуске ракеты по одному из военно-промышленных объектов на Украине. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-12-06T06:05
2024-12-06T06:05
2024-12-06T06:05
новости
россия
украина
сша
ракетный удар
"орешник"
ракеты
ядерная угроза
киев
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059270228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beaf715d3c37f20383618c0c5ce8e06b.jpg
Вряд ли бы российское руководство устраивало показательные пуски "Орешника", не имея запаса таких ракет в своих закромах. Чтобы применить "Орешник" по любой цели на всей территории Украины, России достаточно запустить его с полигона "Капустин Яр", сообщил эксперт.Он отметил, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по российским регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли этот намек, добавил Корнев.В случае запуска "Орешника" Россия должна предупредить об этом США по каналам о предотвращении ядерной угрозы. Но она может это сделать за полчаса до пуска, подчеркнул он.После чего за это время на самом объекте нужно будет успеть провести срочные мероприятия (вывезти личный состав и эвакуировать инженеров), добавил он."Кроме того, мы не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит "Орешник". Мы просто предупредим их о пуске ракеты по одному из военно-промышленных объектов на Украине", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О том, почему США угрожают передать Украине ядерное оружие — в интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241204/1059402929.html
россия
украина
сша
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059270228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc490801e568e84db71e26283188e342.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, ракетный удар, "орешник", ракеты, ядерная угроза, киев, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, США, ракетный удар, "Орешник", ракеты, ядерная угроза, Киев, СВО, детали, Спецоперация
За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину
Россия не обязана называть конкретный завод, по которому в следующий раз прилетит "Орешник". Мы просто предупредим США о пуске ракеты по одному из военно-промышленных объектов на Украине. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Вряд ли бы российское руководство устраивало показательные пуски "Орешника", не имея запаса таких ракет в своих закромах. Чтобы применить "Орешник" по любой цели на всей территории Украины, России достаточно запустить его с полигона "Капустин Яр", сообщил эксперт.
Он отметил, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по российским регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли этот намек, добавил Корнев.
В случае запуска "Орешника" Россия должна предупредить об этом США по каналам о предотвращении ядерной угрозы. Но она может это сделать за полчаса до пуска, подчеркнул он.
"За это время информация должна поступить из Вашингтона к каким-то американским кураторам в Киеве, потом к самому украинскому руководству, потом до начальника какого-то военно-промышленного объекта", — сообщил обозреватель.
После чего за это время на самом объекте нужно будет успеть провести срочные мероприятия (вывезти личный состав и эвакуировать инженеров), добавил он.
"Кроме того, мы не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит "Орешник". Мы просто предупредим их о пуске ракеты по одному из военно-промышленных объектов на Украине", — заключил собеседник издания.
О том, почему США угрожают передать Украине ядерное оружие — в интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.