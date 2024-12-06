https://ukraina.ru/20241206/1059432829.html

"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ

"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ - 06.12.2024 Украина.ру

"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ

Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки и обученный личный состав. Но все резервы противник бросил на Курскую область. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-06T04:30

2024-12-06T04:30

2024-12-06T04:30

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бронетехника

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всу

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Последними танками, которые Киев получал в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года, отметил обозреватель.При этом, что ожидается из поставок в ближайшее время — непонятно. Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки, ракетные установки, а самое главное – обученный личный состав, отметил Корнев.Но те резервы, которыми противник мог располагать, он бросил в Курскую область. С чем украинская армия собирается идти в очередное наступление – непонятно, подчеркнул эксперт.По самоходной артиллерии у ВСУ тоже серьезный "зоопарк": это старые советские образцы, более свежие польские "Крабы", французские "Цезари" (неплохие, но их мало), а так же украинская колесная установка "Богдана" (их тоже немного), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О том, почему сейчас начали говорить о мирных переговорах, зачем натовцам Украина и причем здесь Сирия — в интервью Эдуарда Басурина: Трамп может лишь развязать мир, а не установить его, и отсидеться у нас не получится на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241205/1059431256.html

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