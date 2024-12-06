"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки и обученный личный состав. Но все резервы противник бросил на Курскую область. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Последними танками, которые Киев получал в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года, отметил обозреватель.
При этом, что ожидается из поставок в ближайшее время — непонятно. Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки, ракетные установки, а самое главное – обученный личный состав, отметил Корнев.
Но те резервы, которыми противник мог располагать, он бросил в Курскую область. С чем украинская армия собирается идти в очередное наступление – непонятно, подчеркнул эксперт.
"Танков они не получают. Бронетранспортеры для перевозки личного состава в нерегулярных поставках есть, но одними БТРами жив не будешь", — указал обозреватель.
По самоходной артиллерии у ВСУ тоже серьезный "зоопарк": это старые советские образцы, более свежие польские "Крабы", французские "Цезари" (неплохие, но их мало), а так же украинская колесная установка "Богдана" (их тоже немного), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
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