"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ - 06.12.2024 Украина.ру
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"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ
"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ - 06.12.2024 Украина.ру
"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ
Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки и обученный личный состав. Но все резервы противник бросил на Курскую область. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-12-06T04:30
2024-12-06T04:30
новости
украина
киев
курская область
бронетехника
артиллерия
сау
техника
военная техника
всу
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Последними танками, которые Киев получал в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года, отметил обозреватель.При этом, что ожидается из поставок в ближайшее время — непонятно. Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки, ракетные установки, а самое главное – обученный личный состав, отметил Корнев.Но те резервы, которыми противник мог располагать, он бросил в Курскую область. С чем украинская армия собирается идти в очередное наступление – непонятно, подчеркнул эксперт.По самоходной артиллерии у ВСУ тоже серьезный "зоопарк": это старые советские образцы, более свежие польские "Крабы", французские "Цезари" (неплохие, но их мало), а так же украинская колесная установка "Богдана" (их тоже немного), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О том, почему сейчас начали говорить о мирных переговорах, зачем натовцам Украина и причем здесь Сирия — в интервью Эдуарда Басурина: Трамп может лишь развязать мир, а не установить его, и отсидеться у нас не получится на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, курская область, бронетехника, артиллерия, сау, техника, военная техника, всу, наступление, владимир зеленский, бронетранспортеры, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Курская область, бронетехника, артиллерия, САУ, техника, военная техника, ВСУ, наступление, Владимир Зеленский, бронетранспортеры, СВО, детали, Спецоперация

"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ

04:30 06.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки и обученный личный состав. Но все резервы противник бросил на Курскую область. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Последними танками, которые Киев получал в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года, отметил обозреватель.
При этом, что ожидается из поставок в ближайшее время — непонятно. Зеленский еще летом заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению в 2025 году, для которого нужны танки, бронетранспортеры, самоходки, ракетные установки, а самое главное – обученный личный состав, отметил Корнев.
Но те резервы, которыми противник мог располагать, он бросил в Курскую область. С чем украинская армия собирается идти в очередное наступление – непонятно, подчеркнул эксперт.
"Танков они не получают. Бронетранспортеры для перевозки личного состава в нерегулярных поставках есть, но одними БТРами жив не будешь", — указал обозреватель.
По самоходной артиллерии у ВСУ тоже серьезный "зоопарк": это старые советские образцы, более свежие польские "Крабы", французские "Цезари" (неплохие, но их мало), а так же украинская колесная установка "Богдана" (их тоже немного), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
О том, почему сейчас начали говорить о мирных переговорах, зачем натовцам Украина и причем здесь Сирия — в интервью Эдуарда Басурина: Трамп может лишь развязать мир, а не установить его, и отсидеться у нас не получится на сайте Украина.ру.
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