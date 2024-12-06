"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Около 200 отремонтированных танков "Леопард-1" украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года. Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Эксперт сообщил, что ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада. И сейчас у них настоящий "зоопарк" из боевых систем – как минимум десять типов танков. Притом, что танков украинская армия получает не очень много, отметил он.
Последними танками, которые Киев получал в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года, отметил он.
"Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Т-72 самых разных модификаций – это самое свежее, что было поставлено в распоряжении Киева из Восточной Европы", — подчеркнул Корнев.
Современные западные танки в распоряжении ВСУ известны практически поэкземплярно. Таких моделей было не очень много: "Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Их участие в боевых действиях не особенно заметно, но иногда они мелькают в видеорепортажах, заключил собеседник издания.
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