https://ukraina.ru/20241206/1059432665.html

"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ

"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру

"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ

Около 200 отремонтированных танков "Леопард-1" украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года. Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-06T05:00

2024-12-06T05:00

2024-12-06T05:00

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Эксперт сообщил, что ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада. И сейчас у них настоящий "зоопарк" из боевых систем – как минимум десять типов танков. Притом, что танков украинская армия получает не очень много, отметил он.Последними танками, которые Киев получал в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года, отметил он.Современные западные танки в распоряжении ВСУ известны практически поэкземплярно. Таких моделей было не очень много: "Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Их участие в боевых действиях не особенно заметно, но иногда они мелькают в видеорепортажах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059402929.html

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новости, украина, киев, запад, т-72 "урал", m1 abrams, leopard-2 (танк), challenger-2 (танк), военная техника, поставки, восточная европа, сво, спецоперация, детали