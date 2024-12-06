"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру
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"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ
"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру
"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ
Около 200 отремонтированных танков "Леопард-1" украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года. Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-12-06T05:00
2024-12-06T05:00
новости
украина
киев
запад
т-72 "урал"
m1 abrams
leopard-2 (танк)
challenger-2 (танк)
военная техника
поставки
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Эксперт сообщил, что ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада. И сейчас у них настоящий "зоопарк" из боевых систем – как минимум десять типов танков. Притом, что танков украинская армия получает не очень много, отметил он.Последними танками, которые Киев получал в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года, отметил он.Современные западные танки в распоряжении ВСУ известны практически поэкземплярно. Таких моделей было не очень много: "Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Их участие в боевых действиях не особенно заметно, но иногда они мелькают в видеорепортажах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241204/1059402929.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, запад, т-72 "урал", m1 abrams, leopard-2 (танк), challenger-2 (танк), военная техника, поставки, восточная европа, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Киев, Запад, Т-72 "Урал", M1 Abrams, Leopard-2 (танк), Challenger-2 (танк), военная техника, поставки, Восточная Европа, СВО, Спецоперация, детали

"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ

05:00 06.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Около 200 отремонтированных танков "Леопард-1" украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года. Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Эксперт сообщил, что ВСУ постоянно получают какую-то технику с Запада. И сейчас у них настоящий "зоопарк" из боевых систем – как минимум десять типов танков. Притом, что танков украинская армия получает не очень много, отметил он.
Последними танками, которые Киев получал в более-менее товарных количествах, были отремонтированные "Леопард-1". Точнее, около 200 таких машин украинские власти должны был получить с конца 2023 года в течение всего 2024 года, отметил он.
"Кроме того, Украина получала советские танки из бывших стран Варшавского договора. Т-72 самых разных модификаций – это самое свежее, что было поставлено в распоряжении Киева из Восточной Европы", — подчеркнул Корнев.
Современные западные танки в распоряжении ВСУ известны практически поэкземплярно. Таких моделей было не очень много: "Челленджер", "Леопард-2" и "Абрамс М-1". Их участие в боевых действиях не особенно заметно, но иногда они мелькают в видеорепортажах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
Подробно о разработках украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" — в материале Алексея Туманова "Орешник" vs "Нептун" и вся ракетная программа Украины на сайте Украина.ру.
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