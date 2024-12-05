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Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском

Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском - 05.12.2024 Украина.ру

Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском

Украинский полковник Павло Розлач заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ. Об этом 5 декабря сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России

2024-12-05T15:12

2024-12-05T15:12

2024-12-05T15:12

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В августе военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача обстреляли село Большое Солдатское в Курской области с целью массового отравления населения. Они применили 155 мм кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия.В результате пострадали не менее 20 человек.В ходе расследования военные следователи установят все обстоятельства указанных преступлений и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Курская область – "братская могила" ВСУ, Зеленский хочет в НАТО. Главное на Украине на 18:00 3 декабря на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, владимир зеленский, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет