https://ukraina.ru/20241204/1059403489.html

Кости Хейсканен: Не хочу, чтобы Финляндия превратилась в плацдарм Украины

Кости Хейсканен: Не хочу, чтобы Финляндия превратилась в плацдарм Украины - 04.12.2024 Украина.ру

Кости Хейсканен: Не хочу, чтобы Финляндия превратилась в плацдарм Украины

Финский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен в эксклюзивном интервью изданию "Украина.ру" о ситуации в Курской области, гражданах Финляндии в ВСУ и ВС РФ, антироссийской пропаганде, "расстрельных списках" пророссийских западных журналистов и народной дипломатии, которая может спасти мир.

2024-12-04T13:23

2024-12-04T13:23

2024-12-04T13:23

финляндия

россия

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сво

курская область

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— Кости, откуда к нам?— Я очень долгое время был в Запорожской области, потом в Донецкой Народной Республике, недавно вот в Курской области побывал, тоже посмотрел, что происходит. Как говорится, бегаю по фронтам, по местам СВО.— Курская область сейчас особенно всех волнует. Вроде бы 40% территории уже освобождено от противника?— В Курской области российские войска поступили очень хитро. Они заманивают ВСУ и наемников в своеобразные карманы и потом их там уничтожают или берут в плен. Конечно, то, что там творится, это полнейший беспредел — грабежи магазинов, мародерство, отжим машин, вывоз зерна и даже племенного скота. Как и во времена фашистской Германии, когда все вывозили, грабили, убивали, насиловали. В этом смысле ничего нового.Непонятно, зачем Украина вообще полезла в Курскую область. Ясно же, что Россия все равно отобьет свою территорию, просто сейчас России выгодно удерживать ВСУ в этой ловушке. Украинские войска маленькими группами пытаются оттуда выходить, но им не позволяют, вся западная техника — "Леопарды", "Брэдли" и все остальное — очень хорошо горит, ВСУ несут большие потери. Россия пользуется тем, что эти украинские силы сняты с донбасского направления и имеет возможность активно освобождать на Донбассе населенный пункт за населенным пунктом. Это поражает западных аналитиков. Ну и, конечно, "Орешник", о котором сейчас не говорит только ленивый. Против него нет никакого ПВО, тем более у Украины. Казалось бы, эти факторы должны были бы заставить многих одуматься. Однако вот министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляет немецким корреспондентам, что мы должны стоять до конца, мы должны помогать Украине. Тут же министр обороны Финляндии Антти Хяккянен находит в СВО параллели с Зимней войной и даже с Великой Отечественной.— Как с Великой Отечественной? Ведь Финляндия была на стороне Гитлера.— Ну так она была на стороне Гитлера начиная с Зимней войны. Финская регулярная армия участвовала в геноциде и в карельских поселениях, и в населенных пунктах в глубине России, финны служили в войсках СС. Эти зверства были забыты благодаря многолетней дружбе двух стран, но Финляндия может доиграться до того, что ей все припомнят. Скоро в Финляндии день независимости, и его, похоже, будут встречать в очень грустной атмосфере, потому что вступление в НАТО стало фактической потерей независимости. Сейчас, кстати, общество широко обсуждает, что голосование за НАТО не было честным, как обещал бывший президент Саули Ниинисте и другие финские политики. Так что многие понимают, что их втянули в авантюру помимо их воли. Не понятно только, как дальше будут обстоять дела с Трампом, потому что он никогда особо Финляндию не любил, считал ее захолустьем. А сейчас Финляндия сама себя делает таким захолустьем, закрыв границу с Россией.— Но разговоры о необходимости открытия границы идут. Причем требования выдвигает не только местное русское сообщество, но и финны приграничья, у которых теперь беда с экономикой.— Безусловно. Но надо отметить, что это русское Александровское общество вовсе не пророссийское. Его активисты без конца извиняются за свое происхождение, говорят, что они за Финляндию и НАТО, но просто хотят иметь возможность ездить в РФ к родственникам, поесть, попить и древесиной для печки разжиться. Мне это не понятно. Получается, что в русофобском болоте Финляндия завязла чуть ли не глубже всех. Если в Германии, Италии, Франции идут какие-то протесты против санкций и поставок вооружения Украине, то там все глухо. Разве что обсуждают выход из конвенции о противопехотных минах. А зачем? Ставить мины на границе с Россией? Но Россия не угрожает Финляндии. Вот так раздувается военная истерия, которая бог еще знает, во что выльется.— Это выглядит как безумие. Ну объективно же, тем, финнам, которые говорят об угрозе со стороны России, просто не на что опереться.— В том-то и дело, что не на что опереться, но всё равно без конца во всех СМИ пишут, что надо обороняться. А сейчас проходят сборы для женщин и даже для людей с умственными отклонениями, которым показывают, как действует армия, учат обращаться с оружием, готовят что-то вроде отрядов территориальной обороны. Ладно женщины, они и в Зимней войне участие принимали, в Лотта Свярд (женская организация, созданная для поддержки финской армии и действовавшая в том числе и в годы Второй мировой - ред.) где занимались и противовоздушной обороной, и на медсестер учились, но ментальные инвалиды? Поражает злоба. Украина проигрывает, у Запада не хватает для нее оружия, не хватает денег, в Европе кризис, социальных выплат все меньше, с медициной в Финляндии очень плохая ситуация, закрываются деревообрабатывающие предприятия, потому что древесину для них привозили из России, людей отправляют в бессрочные отпуска, но виновата, конечно, Россия.— Финляндия чем-то помогает Украине, или это все больше громкие заявления?— Сейчас, как объявили финские СМИ, на Украине погиб уже шестой финский доброволец. Интересно, что сейчас вскрывается, что иностранным наемникам на Украине подделывают документы, чтобы их не опознали. Выдают документы украинских военных, но, когда россияне проводят экспертизу по фамилии и фотографии, это оказываются европейцы или американцы.— Кто их вербует? Есть организации или они едут сами, по зову сердца, так сказать?— Дело в том, что, когда началась СВО, уполномоченный посол Украины в Финляндии Ольга Диброва стала активно рассказывать известный бред про изнасилования пенсионеров, а также стиральные машины, унитазы и асфальт, которые российские военные якобы вывозили из Украины. Потом унитазы привезли к российскому посольству, чтобы таким способом, видимо, выразить свой протест. На фоне такой истерии были созданы общества финских друзей Украины, которые стали вербовать финнов для войны с жуткими "орками". Хотя, надо сказать, что финны воюют за Украину еще со времен АТО, они были в "Азове"*, "Айдаре"* и других соответствующих подразделениях.— Готов предположить, что это финны с очень определёнными субкультурными взглядами — праворадикальные "викинги", скинхеды, неоязычники и т.д.— Безусловно. Для них это что-то вроде реванша за Зимнюю войну. Как говорил глава оборонного комитета в правительстве Юсси Халла-ахо, чем больше ты убьешь русских, тем лучше. Все бросились донатить на ВСУ. Но потом вскрылось, что деньги куда-то делись, коррупция. Еще о роли Финляндии на Украине — я видел снимки машин ТЦК с финскими госномерами. Люди, вероятно, думают, что это иностранная машина, может быть гуманитарку привезла, и не обходят ее стороной. А там тэцэкашники сидят и ловят людей, прикрываясь финскими номерами. Я слышал, что и немецкие номера используют.При этом финны воюют и на стороне России. Основатель "Вагнера" давно говорил, что в составе российских войск было 20 финнов. А недавно я читал статью о том, как "украинский" финн пленил "российского" финна. Так что война на Украине — это в каком-то смысле и гражданская война между финнами.Кроме того, многие оказывают гуманитарную помощь. Другое дело, что государство Финляндия с самого начала стало на ложный путь, цитируя только украинские СМИ и заявляя, что вся информация, которая идет со стороны России — это пропаганда и слушать ее не надо. В качестве примера информационно-психологического воздействия: ко мне обратилась мать потерявшегося на Украине финского волонтера из Оутокумпу, небольшого города в Северной Карелии. Он пропал в конце сентября. Так вот, сначала эта женщина писала мне душевные письма о том, что она понимает, что идет война, но все-таки можно ли как-то найти сына? Я пообещал попробовать что-то узнать. И вдруг она пишет — нет, ничего не делайте, вы все там пропагандисты и с вами нельзя иметь никаких дел.— Значит, ей кто-то что-то сказал.— Естественно. Но это что-то говорят всем, а последствия могут быть очень печальными. Недавно испанское издание El Periodico напечатало "расстрельный список" иностранных журналистов, которые ездят на Донбасс. Там 18 журналистов, и меня в нем выделили жирным шрифтом за особые заслуги.— "Расстрельные" в смысле, что этих журналистов представляют как "агентов Кремля"?— Да, обязательно. Но не секрет, что за иностранными журналистами, освещающими события со стороны России, идет охота.— Журналисты из каких стран в этом списке?— Франция, Италия, Соединенные Штаты, Финляндия. А список испанцам дало, как они сами пишут, правительство Украины. Написали, что все мы проплаченные, что нелегально работаем на оккупированных территориях и такое прочее.— В этом отношении особенно интересно, что движет такими иностранными журналистами? Ведь большинство их коллег отказывается ехать в новые регионы РФ, разговаривать там с людьми. Им якобы и так понятно, кто прав, а кто виноват.— Это люди с большим сердцем. Они видят, какое горе несут мирным жителям вооружающие Украину США и Европа. Когда российские войска заходят в очередной населенный пункт, сразу же вскрываются схроны с замученными, запытанными, расстрелянными гражданскими. Но эта информация не доходит до западного читателя. Ему говорят, что это все сделали россияне. Хочется спросить, вы провели расследование, получили судебно-медицинскую экспертизу? Откуда вы заранее знаете, что виновата именно Россия? Встречаю я в Москве своего однофамильца, корреспондента Гостелерадио Финляндии Хейкки Хейсканена. Говорю ему, давай поедем на Донбасс, я все организую, и ты посмотришь своими глазами. А на меня с такой ухмылкой взглянул — ну посмотрим… Вот ему и так все понятно, хотя он никогда не был в зоне конфликта. Но удивительно, что такие как он запросто работают в России, ходят на все мероприятия, задают вопросы государственным деятелям, в России их никто не гнобит. А те, кто хотят показать, что реально происходит на Донбассе, в Курской области, в Белгородской, сразу на Западе становятся какими-то нелюдями, их обливают грязью, требуют уничтожить.— Но все-таки честные журналисты регулярно появляются.— Просто процент людей, которые понимают, что происходит, растет. Курская область, бесконечные обстрелы Белгородской области — показывают западным людям, что Украина делает что-то не то. Ведь речь шла о том, что Украина — жертва и обороняется от агрессии, а тут она сама осуществляет нападение на международно-признанные территории России. На Западе не вполне понимают, зачем Киеву нужно было кидать свои и так небольшие силы на Курскую область. Там же не было никаких военных объектов. Так что эта операция стала идеологическим проигрышем. И иностранные журналисты стали важной целью для ВСУ и наемников, чтобы заткнуть голоса тех, кто распространяет альтернативные взгляды на происходящее.— В Финляндии люди с альтернативными взглядами как-то институционализированы? В той же Германии мы видим крупные оппозиционные партии, которые выступают за мир, против поставок оружия Украине, против политических преследований Киевом инакомыслящих.— В политической сфере Финляндии все проукраинское, потому что всех остальных заткнули. Есть, конечно, люди, которые что-то пытаются делать, но это все очень маленькие группы. Есть в Хельсинки общество "Россия-Финляндия", которое проводит какие-то мероприятия, есть так называемое финское подполье — люди, которые пытаются сохранить советские памятники, но большого движения нет. Все очень боятся потерять работу. И украинцы много делают, чтобы людей с альтернативными взглядами увольняли.— Украинцы в смысле беженцы? Их много в Финляндии?— Несколько десятков тысяч. Для такой маленькой страны это много. И они чувствуют себя очень вольготно. Правда сейчас Ольга Диброва замолчала, а ведь еще недавно она без конца в парламенте Финляндии выступала. Да, украинские спикеры сильно повлияли на умы финнов.А сейчас еще одним фактором является то, что никто не знает, как поведет себя Трамп. Что будет с базами НАТО в Финляндии? Поэтому нужно постоянно кричать, что Россия вот-вот нападет и нужно срочно делать базу беспилотников в Пирккале, а в этом регионе, на минутку, один из крупнейших в стране город Тампере, который сразу же станет потенциальной целью для Российской Федерации. Я не понимаю, зачем Финляндию превращать в плацдарм Украины, где людей разделили на хороших и тех, кто смотрит российское телевидение, где в школах взращивают национальную ненависть, где без конца пичкают людей ничем не подтвержденной информацией о том, что российские военные убивают, насилуют мирное население, воруют стиральные машины. Заканчивается третий год СВО, но часть людей на Западе все также кричат, что Украина должна обязательно победить. Тот же президент Финляндии Александр Стубб говорит, что понимает, что все войны заканчиваются мирными переговорами, но они должны быть только на украинских условиях. А как это может быть?— Переговоры по самой своей сути предполагают некий компромисс, условия, которые более-менее удовлетворят обе стороны.— В том-то и дело. Поэтому все эти заявления выглядят, как разговоры в дурдоме, где американские куклы-марионетки из финского правительства в ужасе от ухода Байдена и не понимают, как им себя вести, как не свалиться со стульев после прихода Трампа. В то же время они без конца проводят военные учения, как будто реально готовятся к войне с Россией. Ну хорошо, можно себе гипотетически представить, что финская ДРГ прорвется где-то в Карелии, в Мурманской области, потому что там кроме пограничников никого нет. Но что дальше? Будет второй Курск? Будет конец Финляндии?— В первой половине XX века подобные дела ни к чему хорошему не привели. В 1918 году Финляндия вторглась на территорию Советской России и оккупировала район Печенги. Закончилось это для Финляндии Зимней войной и потерей территорий, а затем участием во вторжении в СССР на стороне Гитлера. Непонятно, зачем заново проходить, казалось бы, давно усвоенные уроки. Очевидно же, что Финляндия процветает тогда, когда у нее хорошие отношения с Россией.— Безусловно. Да, были в истории российско-финских отношений и тревожные моменты. А со Швецией разве не было? 600 лет оккупации, когда финны вообще не считались людьми. Как украинцы в Речи Посполитой. Финны должны быть благодарны за независимость Владимиру Ильичу Ленину. А сейчас, понимаешь, они закрывают единственный на Западе музей Ленина. Наверное, сделают там музей ужасов России. Но я все-таки надеюсь, что народная дипломатия сделает свое дело, растопит ледяные скалы. Я надеюсь, что финны, в том числе из моих передач и фильмов, узнают, что творит Украина на Донбассе. Это тяжелая миссия, но я выбрал ее и горд тем, что не предал Россию и моих предков, которые в 30-е годы приехали в Советский Союз. Я надеюсь, что им на том свете не стыдно за потомка, который продолжает их дело.* запрещённая в РФ террористическая организацияО европейских противоречиях в вопросе завершения войны на Украине — в материале "Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков"

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