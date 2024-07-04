Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским
12:32 04.07.2024 (обновлено: 12:37 04.07.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
В Офисе Владимира Зеленского заявили, что он не сможет дать интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону из-за плотного графика
Ранее в этот же день Карлсон в соцсети Х объявил о скором появлении его интервью с Зеленским, над чем его команда работала сразу около двух лет, а наиболее интенсивно – после беседы журналиста с президентом России Владимиром Путиным.
"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - написал в сети пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Напомним, зимой Карлсон взял интервью у Владимира Путина и известного российского философа, социолога Александра Дугина.
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