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Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским

Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским - 04.07.2024 Украина.ру

Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским

В Офисе Владимира Зеленского заявили, что он не сможет дать интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону из-за плотного графика

2024-07-04T12:32

2024-07-04T12:32

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такер карлсон

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владимир зеленский

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Ранее в этот же день Карлсон в соцсети Х объявил о скором появлении его интервью с Зеленским, над чем его команда работала сразу около двух лет, а наиболее интенсивно – после беседы журналиста с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, зимой Карлсон взял интервью у Владимира Путина и известного российского философа, социолога Александра Дугина. Чего боится Зеленский читайте в интервью немецкого публициста и бывшего главного редактора газеты die Welt Вольфрама Ваймера на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240215/1053311511.html

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новости, такер карлсон, украина, владимир зеленский, сво, свобода слова, интервью