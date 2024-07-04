Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским - 04.07.2024 Украина.ру
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Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским
Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским - 04.07.2024 Украина.ру
Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским
В Офисе Владимира Зеленского заявили, что он не сможет дать интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону из-за плотного графика
2024-07-04T12:32
2024-07-04T12:37
новости
такер карлсон
украина
владимир зеленский
сво
свобода слова
интервью
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Ранее в этот же день Карлсон в соцсети Х объявил о скором появлении его интервью с Зеленским, над чем его команда работала сразу около двух лет, а наиболее интенсивно – после беседы журналиста с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, зимой Карлсон взял интервью у Владимира Путина и известного российского философа, социолога Александра Дугина. Чего боится Зеленский читайте в интервью немецкого публициста и бывшего главного редактора газеты die Welt Вольфрама Ваймера на сайте Украина.ру.
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новости, такер карлсон, украина, владимир зеленский, сво, свобода слова, интервью
Новости, Такер Карлсон, Украина, Владимир Зеленский, СВО, свобода слова, Интервью

Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским

12:32 04.07.2024 (обновлено: 12:37 04.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В Офисе Владимира Зеленского заявили, что он не сможет дать интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону из-за плотного графика
Ранее в этот же день Карлсон в соцсети Х объявил о скором появлении его интервью с Зеленским, над чем его команда работала сразу около двух лет, а наиболее интенсивно – после беседы журналиста с президентом России Владимиром Путиным.
"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - написал в сети пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Напомним, зимой Карлсон взял интервью у Владимира Путина и известного российского философа, социолога Александра Дугина.
Чего боится Зеленский читайте в интервью немецкого публициста и бывшего главного редактора газеты die Welt Вольфрама Ваймера на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 12:23
Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - НезалежкоПолитический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко дал характеристику новому главкому ВСУ, высказался о сбежавших за границу после начала СВО украинских националистах и объяснил важность недавнего интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
 
НовостиТакер КарлсонУкраинаВладимир ЗеленскийСВОсвобода словаИнтервью
 
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