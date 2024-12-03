Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт - 03.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241203/1059373012.html
Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт
Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт - 03.12.2024 Украина.ру
Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт
В случае ухода из Сирии Россия получит обострение на тех периферийных зонах, которые пока находятся в "теплом" состоянии. Это развяжет руки геополитическим противникам, чтобы активнее действовать на театре военных действий на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2024-12-03T03:45
2024-12-03T03:45
новости
россия
сирия
украина
андрей грозин
башар асад
война
ближний восток
конфликт
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101850/98/1018509859_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6236a679a3707f4a9c1aea574ca735d5.jpg
Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46.Эксперт предложил представить фантастическую ситуацию: российские силы "собирают манатки", уезжают из Латакии и сводят свое физическое присутствие на сирийском театре военных действий к нулю. По его мнению, тогда Россия получит обострение и на тех периферийных зонах, которые пока находятся не в "горячем", а в "теплом" состоянии. Это развяжет руки ее геополитическим противникам, чтобы еще активнее действовать на театре военных действий, который первостепенно важен для России, на территории бывшей Украины, подчеркнул Грозин."Здесь невозможно провести аналогию с американским бегством из Афганистана. В Сирии мы реализуем не свои геополитические амбиции, спасая Асада. Мы выстраиваем сложную систему отношений с государствами, которые непосредственно включены в сирийский конфликт уже много лет", — подытожил собеседник издания.* Организация запрещена в РоссииПолный текст интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.О различных аспектах ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241202/1059364546.html
россия
сирия
украина
ближний восток
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101850/98/1018509859_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_bc07cc688d59a2ea07080d4e08658d08.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сирия, украина, андрей грозин, башар асад, война, ближний восток, конфликт, турция, вс рф
Новости, Россия, Сирия, Украина, Андрей Грозин, Башар Асад, война, Ближний Восток, конфликт, Турция, ВС РФ

Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт

03:45 03.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные инженеры проводят разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо
Российские военные инженеры проводят разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В случае ухода из Сирии Россия получит обострение на тех периферийных зонах, которые пока находятся в "теплом" состоянии. Это развяжет руки геополитическим противникам, чтобы активнее действовать на театре военных действий на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46.
Эксперт предложил представить фантастическую ситуацию: российские силы "собирают манатки", уезжают из Латакии и сводят свое физическое присутствие на сирийском театре военных действий к нулю.
По его мнению, тогда Россия получит обострение и на тех периферийных зонах, которые пока находятся не в "горячем", а в "теплом" состоянии.
Это развяжет руки ее геополитическим противникам, чтобы еще активнее действовать на театре военных действий, который первостепенно важен для России, на территории бывшей Украины, подчеркнул Грозин.
"Здесь невозможно провести аналогию с американским бегством из Афганистана. В Сирии мы реализуем не свои геополитические амбиции, спасая Асада. Мы выстраиваем сложную систему отношений с государствами, которые непосредственно включены в сирийский конфликт уже много лет", — подытожил собеседник издания.
* Организация запрещена в России
Полный текст интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.
О различных аспектах ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.
Игорь Гвритишвили интервью
Вчера, 18:37
Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможенЖестокие протесты в Грузии, затеянные прозападной интеллигенцией и президентом с истекающим сроком годности Саломе Зурабишвили ради политических очков, не имеют основы для того, чтобы стать Майданом в грузинском исполнении.
 
НовостиРоссияСирияУкраинаАндрей ГрозинБашар АсадвойнаБлижний ВостокконфликтТурцияВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
05:34Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций
05:30"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
05:20Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
05:15"Выехали десятки скорых": Алехин о том, как "Искандеры" обрушились на располаги наемников под Чугуевом
05:11Когда останется "ноль украинцев", сколько платит Зеленский за "дружбу" актерам из Голливуда? Цифры недели
05:04Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год
05:00Могут добивать до Байкала: Ищенко объяснил, почему ракеты на 5000 км — серьезная угроза для России
04:45Развязка ожидается в ближайший месяц: Алехин о том, как ВС РФ перемалывают ВСУ и закрепляются на Осколе
04:30Уложили всех "квартирантов": полковник запаса рассказал, как ВС РФ ударили по штабу батальона "Кракен"
04:15Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в Сирии
04:00"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении
03:45Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт
03:30Освобождение не за горами: Алехин о том, как ВС РФ молотят ВСУ в котлах под Покровском и в Курахово
03:15Ситуативный партнер или попутчик: эксперт о том, изменят ли события в Сирии российско-турецкие отношения
03:00"Двигатели просто заклинивало": эксперт рассказал, почему западная техника ВСУ глохнет на поле боя
20:30Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
19:44Полковник Илья Мощанский: Россия вырвет "язык", который мешает ей прорваться в Днепропетровскую область
19:43Россия не отступит: Дмитрий Киселев о беспрецедентно жестком тоне Путина по отношению к Западу
19:00СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
Лента новостейМолния