Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные инженеры проводят разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо
© Пресс-служба Минобороны РФ
В случае ухода из Сирии Россия получит обострение на тех периферийных зонах, которые пока находятся в "теплом" состоянии. Это развяжет руки геополитическим противникам, чтобы активнее действовать на театре военных действий на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46.
Эксперт предложил представить фантастическую ситуацию: российские силы "собирают манатки", уезжают из Латакии и сводят свое физическое присутствие на сирийском театре военных действий к нулю.
По его мнению, тогда Россия получит обострение и на тех периферийных зонах, которые пока находятся не в "горячем", а в "теплом" состоянии.
Это развяжет руки ее геополитическим противникам, чтобы еще активнее действовать на театре военных действий, который первостепенно важен для России, на территории бывшей Украины, подчеркнул Грозин.
"Здесь невозможно провести аналогию с американским бегством из Афганистана. В Сирии мы реализуем не свои геополитические амбиции, спасая Асада. Мы выстраиваем сложную систему отношений с государствами, которые непосредственно включены в сирийский конфликт уже много лет", — подытожил собеседник издания.
* Организация запрещена в России
Полный текст интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.
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