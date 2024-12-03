https://ukraina.ru/20241203/1059373012.html

Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт

Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт - 03.12.2024 Украина.ру

Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — эксперт

В случае ухода из Сирии Россия получит обострение на тех периферийных зонах, которые пока находятся в "теплом" состоянии. Это развяжет руки геополитическим противникам, чтобы активнее действовать на театре военных действий на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2024-12-03T03:45

2024-12-03T03:45

2024-12-03T03:45

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андрей грозин

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война

ближний восток

конфликт

турция

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Ранее в Сирии исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* и протурецкий "Фронт национального освобождения" начали наступление на Алеппо. Антиправительственные силы захватили 30 населенных пунктов, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности — Базу 46.Эксперт предложил представить фантастическую ситуацию: российские силы "собирают манатки", уезжают из Латакии и сводят свое физическое присутствие на сирийском театре военных действий к нулю. По его мнению, тогда Россия получит обострение и на тех периферийных зонах, которые пока находятся не в "горячем", а в "теплом" состоянии. Это развяжет руки ее геополитическим противникам, чтобы еще активнее действовать на театре военных действий, который первостепенно важен для России, на территории бывшей Украины, подчеркнул Грозин."Здесь невозможно провести аналогию с американским бегством из Афганистана. В Сирии мы реализуем не свои геополитические амбиции, спасая Асада. Мы выстраиваем сложную систему отношений с государствами, которые непосредственно включены в сирийский конфликт уже много лет", — подытожил собеседник издания.* Организация запрещена в РоссииПолный текст интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.О различных аспектах ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059364546.html

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сирия

украина

ближний восток

турция

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новости, россия, сирия, украина, андрей грозин, башар асад, война, ближний восток, конфликт, турция, вс рф