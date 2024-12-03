Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь - 03.12.2024 Украина.ру
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Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь - 03.12.2024 Украина.ру
Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
Запад понимает, что проиграл войну на Украине и ищет новую арену для противостояния с Россией. Возможно, ею станет Арктика, заявил независимый журналист из Норвегии Бьерн Нистад, отвечая на вопрос издания Украина.ру, станет ли в перспективе Арктика приоритетным стратегическим направлением для НАТО вместо Украины.
2024-12-03T05:20
2024-12-03T05:20
эксклюзив
норвегия
россия
арктика
нато
джо байден
рудн
украина.ру
ядерная война
украина
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Участник конференции в РУДН "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике" пояснил, что он обычный гражданин Норвегии, не политик и не силовик, но осознает всю серьезность последствий напряженности между Западом и Россией для своей страны и мира.Такой сценарий, равно как и борьба альянса с Россией в рамках украинского конфликта, таит для Норвегии большую опасность.Бьерн, выступая на конференции в РУДН "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике", обратил внимание, что участие Норвегии в агрессии НАТО против России может превратить Нур-Норге в мишень для бомбардировок в ядерной войне. Например, украинцы нанесут удары по России, чем могут спровоцировать ответную атаку гиперзвуковыми ракетами, и тогда, по мнению журналиста, "если что-то выйдет из-под контроля, Норвегия почти наверняка может стать объектом российской ядерной атаки".Ранее, по словам Бьерна, норвежские офицеры открыто говорили о Северной Норвегии в качестве вероятной цели для российской ядерной демонстрации, но сегодня власти, эксперты и должностные лица страны скрывают от населения свои оценки безопасности. "Норвегия — небольшая страна, входящая в НАТО, у которой почти нет суверенитета во внешней политике. Наше правительство воздерживается от критики США и других стран альянса", — заявил он.Журналист напомнил, что в Норвегии находятся американские военные базы, над которыми местные власти не имеют никакого контроля. Кроме того, ограничения на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией были сняты.Норвежский журналист также напомнил о двух заявлениях, сделанных со стороны скандинавских политиков. Первое — когда министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал предоставить киевскому режиму все запрашиваемые деньги и вооружения, не задавая лишних вопросов. Второй инцидент — когда глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что рад поддержать решение Байдена о передаче Украине ракет дальнего действия для ударов вглубь России.Все стороны в стартовом составе выступают за финансовую и оружейную помощь украинскому режиму, а государственный телеканал NRK и другие СМИ Норвегии поддерживают политику войны и агрессии против России.Он добавил, что ненависть к русским сегодня в Норвегии гораздо сильнее, чем была во времена холодной войны, а восстановление нормальных отношений с соседней Россией может занять несколько десятилетий — при условии, что будет такое желание.При этом сам Бьерн считает, что с Россией Норвегия должна существовать в нормальных отношениях. Но тут же поясняет, что на Западе запрещено думать — мышление воспринимается как нечто подозрительное или ужасное. Он привел в сравнение сюжет романа-антиутопии Оруэлла "1984"."Мы [Норвегия, Запад] вводим систему полиции и надзора государства для борьбы с якобы российской деятельностью. Получается как у Оруэлла: по мнению западных лидеров, война — это мир, невежество — это сила, а рабство — это свобода", — объяснил он.[Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984", изданный в 1949 году, посвящен последствиям тоталитаризма, массового наблюдения и промывания мозгов людей в тоталитарном обществе. Оруэлл как демократический социалист создал тоталитарное государство в романе по образцу нацистской Германии.]Конференция "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике" в формате ежегодного пленарного заседания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA) прошла на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) 29 ноября.Научные деятели и эксперты из Китая, Индии, Турции, Норвегии, Дании и России оценили стратегическое значение Арктики для Запада и стран Глобального Юга и обсудили развитие международного сотрудничества в Арктическом регионе в условиях санкционного давления США и Европы.Мероприятие организовано Центром стратегических оценок и прогнозов РУДН и Институтом Европы РАН при поддержке МИД России.О том, как Китай и Россия в Арктике противостоят западным санкциям и укрепляют свои отношения - подробнее в интервью Санкциям Запада вопреки. Чжао Цзелинь о целях Китая в Арктике и восстановлении новых регионов РФ.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, норвегия, россия, арктика, нато, джо байден, рудн, украина.ру, ядерная война, украина, запад, война, мид
Эксклюзив, Норвегия, Россия, Арктика, НАТО, Джо Байден, РУДН, Украина.ру, ядерная война, Украина, Запад, война, МИД

Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь

05:20 03.12.2024
 
© Анна ЧеркасоваНезависимый журналист Бьерн Нистад из Норвегии. Конференция "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике". РУДН, 2024.
Независимый журналист Бьерн Нистад из Норвегии. Конференция Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике. РУДН, 2024.
© Анна Черкасова
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Запад понимает, что проиграл войну на Украине и ищет новую арену для противостояния с Россией. Возможно, ею станет Арктика, заявил независимый журналист из Норвегии Бьерн Нистад, отвечая на вопрос издания Украина.ру, станет ли в перспективе Арктика приоритетным стратегическим направлением для НАТО вместо Украины.
Участник конференции в РУДН "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике" пояснил, что он обычный гражданин Норвегии, не политик и не силовик, но осознает всю серьезность последствий напряженности между Западом и Россией для своей страны и мира.

"Я думаю, что западные страны уже понимают, что проиграли войну на Украине, поэтому стараются найти новую арену для противостояния с Россией. Возможно, ею станет Арктика или какой-то другой регион", — предположил Нистад.

Такой сценарий, равно как и борьба альянса с Россией в рамках украинского конфликта, таит для Норвегии большую опасность.
Бьерн, выступая на конференции в РУДН "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике", обратил внимание, что участие Норвегии в агрессии НАТО против России может превратить Нур-Норге в мишень для бомбардировок в ядерной войне.
Например, украинцы нанесут удары по России, чем могут спровоцировать ответную атаку гиперзвуковыми ракетами, и тогда, по мнению журналиста, "если что-то выйдет из-под контроля, Норвегия почти наверняка может стать объектом российской ядерной атаки".
Ранее, по словам Бьерна, норвежские офицеры открыто говорили о Северной Норвегии в качестве вероятной цели для российской ядерной демонстрации, но сегодня власти, эксперты и должностные лица страны скрывают от населения свои оценки безопасности.
"Норвегия — небольшая страна, входящая в НАТО, у которой почти нет суверенитета во внешней политике. Наше правительство воздерживается от критики США и других стран альянса", — заявил он.
Журналист напомнил, что в Норвегии находятся американские военные базы, над которыми местные власти не имеют никакого контроля. Кроме того, ограничения на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией были сняты.
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВстреча министров иностранных дел России и Норвегии
Встреча министров иностранных дел России и Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Норвежский журналист также напомнил о двух заявлениях, сделанных со стороны скандинавских политиков.
Первое — когда министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал предоставить киевскому режиму все запрашиваемые деньги и вооружения, не задавая лишних вопросов. Второй инцидент — когда глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что рад поддержать решение Байдена о передаче Украине ракет дальнего действия для ударов вглубь России.
Все стороны в стартовом составе выступают за финансовую и оружейную помощь украинскому режиму, а государственный телеканал NRK и другие СМИ Норвегии поддерживают политику войны и агрессии против России.

"Средства массовой информации переполнены гротескными военными репортажами. Пример тому, интервью с украинскими снайперами, которые рассказывают, как приятно убивать русских. Русских изображают недочеловеками. Это разрушило наши отношения с Россией", — заявил он.

Он добавил, что ненависть к русским сегодня в Норвегии гораздо сильнее, чем была во времена холодной войны, а восстановление нормальных отношений с соседней Россией может занять несколько десятилетий — при условии, что будет такое желание.
При этом сам Бьерн считает, что с Россией Норвегия должна существовать в нормальных отношениях. Но тут же поясняет, что на Западе запрещено думать — мышление воспринимается как нечто подозрительное или ужасное. Он привел в сравнение сюжет романа-антиутопии Оруэлла "1984".
Джордж Оруэлл "1984"
Джордж Оруэлл 1984
Джордж Оруэлл "1984"
"Мы [Норвегия, Запад] вводим систему полиции и надзора государства для борьбы с якобы российской деятельностью. Получается как у Оруэлла: по мнению западных лидеров, война — это мир, невежество — это сила, а рабство — это свобода", — объяснил он.
[Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984", изданный в 1949 году, посвящен последствиям тоталитаризма, массового наблюдения и промывания мозгов людей в тоталитарном обществе. Оруэлл как демократический социалист создал тоталитарное государство в романе по образцу нацистской Германии.]
Конференция "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике" в формате ежегодного пленарного заседания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA) прошла на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) 29 ноября.
Научные деятели и эксперты из Китая, Индии, Турции, Норвегии, Дании и России оценили стратегическое значение Арктики для Запада и стран Глобального Юга и обсудили развитие международного сотрудничества в Арктическом регионе в условиях санкционного давления США и Европы.
Мероприятие организовано Центром стратегических оценок и прогнозов РУДН и Институтом Европы РАН при поддержке МИД России.
© Центр стратегических исследований ЭФ РУДНКонференция "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике". РУДН, 2024.
Конференция Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике. РУДН, 2024.
© Центр стратегических исследований ЭФ РУДН
Конференция "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике". РУДН, 2024.
О том, как Китай и Россия в Арктике противостоят западным санкциям и укрепляют свои отношения - подробнее в интервью Санкциям Запада вопреки. Чжао Цзелинь о целях Китая в Арктике и восстановлении новых регионов РФ.
 
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