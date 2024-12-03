https://ukraina.ru/20241203/1059371084.html

Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь

Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь - 03.12.2024 Украина.ру

Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь

Запад понимает, что проиграл войну на Украине и ищет новую арену для противостояния с Россией. Возможно, ею станет Арктика, заявил независимый журналист из Норвегии Бьерн Нистад, отвечая на вопрос издания Украина.ру, станет ли в перспективе Арктика приоритетным стратегическим направлением для НАТО вместо Украины.

2024-12-03T05:20

2024-12-03T05:20

2024-12-03T05:20

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норвегия

россия

арктика

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джо байден

рудн

украина.ру

ядерная война

украина

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Участник конференции в РУДН "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике" пояснил, что он обычный гражданин Норвегии, не политик и не силовик, но осознает всю серьезность последствий напряженности между Западом и Россией для своей страны и мира.Такой сценарий, равно как и борьба альянса с Россией в рамках украинского конфликта, таит для Норвегии большую опасность.Бьерн, выступая на конференции в РУДН "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике", обратил внимание, что участие Норвегии в агрессии НАТО против России может превратить Нур-Норге в мишень для бомбардировок в ядерной войне. Например, украинцы нанесут удары по России, чем могут спровоцировать ответную атаку гиперзвуковыми ракетами, и тогда, по мнению журналиста, "если что-то выйдет из-под контроля, Норвегия почти наверняка может стать объектом российской ядерной атаки".Ранее, по словам Бьерна, норвежские офицеры открыто говорили о Северной Норвегии в качестве вероятной цели для российской ядерной демонстрации, но сегодня власти, эксперты и должностные лица страны скрывают от населения свои оценки безопасности. "Норвегия — небольшая страна, входящая в НАТО, у которой почти нет суверенитета во внешней политике. Наше правительство воздерживается от критики США и других стран альянса", — заявил он.Журналист напомнил, что в Норвегии находятся американские военные базы, над которыми местные власти не имеют никакого контроля. Кроме того, ограничения на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией были сняты.Норвежский журналист также напомнил о двух заявлениях, сделанных со стороны скандинавских политиков. Первое — когда министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал предоставить киевскому режиму все запрашиваемые деньги и вооружения, не задавая лишних вопросов. Второй инцидент — когда глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что рад поддержать решение Байдена о передаче Украине ракет дальнего действия для ударов вглубь России.Все стороны в стартовом составе выступают за финансовую и оружейную помощь украинскому режиму, а государственный телеканал NRK и другие СМИ Норвегии поддерживают политику войны и агрессии против России.Он добавил, что ненависть к русским сегодня в Норвегии гораздо сильнее, чем была во времена холодной войны, а восстановление нормальных отношений с соседней Россией может занять несколько десятилетий — при условии, что будет такое желание.При этом сам Бьерн считает, что с Россией Норвегия должна существовать в нормальных отношениях. Но тут же поясняет, что на Западе запрещено думать — мышление воспринимается как нечто подозрительное или ужасное. Он привел в сравнение сюжет романа-антиутопии Оруэлла "1984"."Мы [Норвегия, Запад] вводим систему полиции и надзора государства для борьбы с якобы российской деятельностью. Получается как у Оруэлла: по мнению западных лидеров, война — это мир, невежество — это сила, а рабство — это свобода", — объяснил он.[Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984", изданный в 1949 году, посвящен последствиям тоталитаризма, массового наблюдения и промывания мозгов людей в тоталитарном обществе. Оруэлл как демократический социалист создал тоталитарное государство в романе по образцу нацистской Германии.]Конференция "Научная дипломатия как инструмент сохранения диалога в Арктике" в формате ежегодного пленарного заседания Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA) прошла на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) 29 ноября.Научные деятели и эксперты из Китая, Индии, Турции, Норвегии, Дании и России оценили стратегическое значение Арктики для Запада и стран Глобального Юга и обсудили развитие международного сотрудничества в Арктическом регионе в условиях санкционного давления США и Европы.Мероприятие организовано Центром стратегических оценок и прогнозов РУДН и Институтом Европы РАН при поддержке МИД России.О том, как Китай и Россия в Арктике противостоят западным санкциям и укрепляют свои отношения - подробнее в интервью Санкциям Запада вопреки. Чжао Цзелинь о целях Китая в Арктике и восстановлении новых регионов РФ.

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

эксклюзив, норвегия, россия, арктика, нато, джо байден, рудн, украина.ру, ядерная война, украина, запад, война, мид