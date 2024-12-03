Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена" - 03.12.2024 Украина.ру
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Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена"
Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена" - 03.12.2024 Украина.ру
Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена"
В самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, он был точным и эффективным. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-03T06:15
2024-12-03T06:15
новости
харьков
геннадий алехин
кракен
националисты
офицеры
ракетный удар
"искандер"
иностранные наемники
раненые
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По словам эксперта, когда битый националистический батальон "Кракен" откатился в Харьков, он засел в районе станции "Университет". Но не в полном составе, часть подразделений были задействованы в заградительных отрядах под Купянском, Липцами, Волчанском, рассказал он.А вот в самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, которые уложили всех "квартирантов", сообщил Алехин.Эксперт отметил, что ракетный удар был точным и эффективным — кареты скорой помощи, в том числе с военной символикой ВСУ нескольких часов вывозили из разрушенных зданий раненых и убитых украинских военных и иностранных наемников.Алехин напомнил, что Харьков в системе поддержки НАТО украинской армии считается основным штабным центром. Здесь сконцентрированы многие военные "специалисты" высокого ранга, много действующих натовских офицеров, которые планируют военные операции, в том числе с заходом ВСУ на российскую территорию, уточнил он.Они так же руководят обороной в Харьковской области, пытаясь как-то скорректировать действия украинской армии. Работают в тесном контакте с украинской военной разведкой, вот отсюда там и появился "Кракен", скорее всего, как подразделение охраны, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру. О том, могут ли ВСУ атаковать Брянскую область или напасть на Белоруссию — в интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, харьков, геннадий алехин, кракен, националисты, офицеры, ракетный удар, "искандер", иностранные наемники, раненые, убитые, разведка, сво, детали, спецоперация
Новости, Харьков, Геннадий Алехин, Кракен, националисты, офицеры, ракетный удар, "Искандер", иностранные наемники, раненые, убитые, разведка, СВО, детали, Спецоперация

Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена"

06:15 03.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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В самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, он был точным и эффективным. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, когда битый националистический батальон "Кракен" откатился в Харьков, он засел в районе станции "Университет". Но не в полном составе, часть подразделений были задействованы в заградительных отрядах под Купянском, Липцами, Волчанском, рассказал он.
А вот в самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, которые уложили всех "квартирантов", сообщил Алехин.
"Вычислить местоположение украинских спецслужб в этом месте для пророссийских подпольщиков не составило особого труда — в этом районе в большом количестве отмечалось появление автомобилей с военными номерами", — подчеркнул полковник запаса.
Эксперт отметил, что ракетный удар был точным и эффективным — кареты скорой помощи, в том числе с военной символикой ВСУ нескольких часов вывозили из разрушенных зданий раненых и убитых украинских военных и иностранных наемников.
Алехин напомнил, что Харьков в системе поддержки НАТО украинской армии считается основным штабным центром. Здесь сконцентрированы многие военные "специалисты" высокого ранга, много действующих натовских офицеров, которые планируют военные операции, в том числе с заходом ВСУ на российскую территорию, уточнил он.
Они так же руководят обороной в Харьковской области, пытаясь как-то скорректировать действия украинской армии. Работают в тесном контакте с украинской военной разведкой, вот отсюда там и появился "Кракен", скорее всего, как подразделение охраны, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли ВСУ атаковать Брянскую область или напасть на Белоруссию — в интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.
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НовостиХарьковГеннадий АлехинКракеннационалистыофицерыракетный удар"Искандер"иностранные наемникираненыеубитыеразведкаСВОдеталиСпецоперация
 
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