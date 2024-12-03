Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, он был точным и эффективным. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По словам эксперта, когда битый националистический батальон "Кракен" откатился в Харьков, он засел в районе станции "Университет". Но не в полном составе, часть подразделений были задействованы в заградительных отрядах под Купянском, Липцами, Волчанском, рассказал он.
А вот в самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, которые уложили всех "квартирантов", сообщил Алехин.
"Вычислить местоположение украинских спецслужб в этом месте для пророссийских подпольщиков не составило особого труда — в этом районе в большом количестве отмечалось появление автомобилей с военными номерами", — подчеркнул полковник запаса.
Эксперт отметил, что ракетный удар был точным и эффективным — кареты скорой помощи, в том числе с военной символикой ВСУ нескольких часов вывозили из разрушенных зданий раненых и убитых украинских военных и иностранных наемников.
Алехин напомнил, что Харьков в системе поддержки НАТО украинской армии считается основным штабным центром. Здесь сконцентрированы многие военные "специалисты" высокого ранга, много действующих натовских офицеров, которые планируют военные операции, в том числе с заходом ВСУ на российскую территорию, уточнил он.
Они так же руководят обороной в Харьковской области, пытаясь как-то скорректировать действия украинской армии. Работают в тесном контакте с украинской военной разведкой, вот отсюда там и появился "Кракен", скорее всего, как подразделение охраны, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру.
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