https://ukraina.ru/20241203/1059364147.html

Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена"

Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена" - 03.12.2024 Украина.ру

Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена"

В самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, он был точным и эффективным. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-03T06:15

2024-12-03T06:15

2024-12-03T06:15

новости

харьков

геннадий алехин

кракен

националисты

офицеры

ракетный удар

"искандер"

иностранные наемники

раненые

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По словам эксперта, когда битый националистический батальон "Кракен" откатился в Харьков, он засел в районе станции "Университет". Но не в полном составе, часть подразделений были задействованы в заградительных отрядах под Купянском, Липцами, Волчанском, рассказал он.А вот в самом Харькове, практически в центре города, в двух административных зданиях расположились службы ГУР и иностранные наемники. Именно по этим зданиям и был нанесен удар российскими ракетами, которые уложили всех "квартирантов", сообщил Алехин.Эксперт отметил, что ракетный удар был точным и эффективным — кареты скорой помощи, в том числе с военной символикой ВСУ нескольких часов вывозили из разрушенных зданий раненых и убитых украинских военных и иностранных наемников.Алехин напомнил, что Харьков в системе поддержки НАТО украинской армии считается основным штабным центром. Здесь сконцентрированы многие военные "специалисты" высокого ранга, много действующих натовских офицеров, которые планируют военные операции, в том числе с заходом ВСУ на российскую территорию, уточнил он.Они так же руководят обороной в Харьковской области, пытаясь как-то скорректировать действия украинской армии. Работают в тесном контакте с украинской военной разведкой, вот отсюда там и появился "Кракен", скорее всего, как подразделение охраны, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Высокая боевая активность - на земле и в воздухе, бегство дезертиров" на сайте Украина.ру. О том, могут ли ВСУ атаковать Брянскую область или напасть на Белоруссию — в интервью Виктора Кутыря: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241202/1059364546.html

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новости, харьков, геннадий алехин, кракен, националисты, офицеры, ракетный удар, "искандер", иностранные наемники, раненые, убитые, разведка, сво, детали, спецоперация