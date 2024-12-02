Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС - 02.12.2024 Украина.ру
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Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС
Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС - 02.12.2024 Украина.ру
Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС
На территории Украины существуют научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба По ним нужно нанести превентивный неядерный удар "Орешниками" или "Кинжалами". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-12-02T03:00
2024-12-02T03:00
новости
украина
россия
энергодар
владимир зеленский
атомная энергетика
грязная бомба
запорожская аэс
ракеты
"орешник"
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Ранее генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны РФ о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия.По мнению дипломата, от Владимира Зеленского, который уже "скатился со всех катушек", можно ожидать чего угодно. Он отметил, что на территории Украины существуют научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба.Здесь есть еще один важный момент. Известно, что Зеленский отдавал приказы об ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), указал историк.К сожалению, в информационно-разъяснительной работе мы лишь недавно сообщили количество таких ударов по ЗАЭС, по прилегающей территории и по соседнему городу Энергодар, где живут инженеры-атомщики, отметил дипломат."Курскую АЭС украинские силы хотели взять с целью атомного шантажа. Тут то же самое. Должны быть уничтожены средства нападения на все АЭС. Необходимо разрабатывать меры по нейтрализации таких угроз", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, какими темпами восстанавливается Мариуполь, сколько жителей вернулось в город и чем сейчас занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, энергодар, владимир зеленский, атомная энергетика, грязная бомба, запорожская аэс, ракеты, "орешник", "кинжал", аэс, ядерная безопасность, ракетный удар, сво, детали
Новости, Украина, Россия, Энергодар, Владимир Зеленский, атомная энергетика, грязная бомба, Запорожская АЭС, ракеты, "Орешник", "Кинжал", АЭС, ядерная безопасность, ракетный удар, СВО, детали

Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС

03:00 02.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На территории Украины существуют научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба По ним нужно нанести превентивный неядерный удар "Орешниками" или "Кинжалами". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны РФ о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия.
По мнению дипломата, от Владимира Зеленского, который уже "скатился со всех катушек", можно ожидать чего угодно. Он отметил, что на территории Украины существуют научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба.
"По ним, считаю, России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами". И не стоит боятся осуждения, иначе можно завести ситуацию в тупик", — подчеркнул Козин.
Здесь есть еще один важный момент. Известно, что Зеленский отдавал приказы об ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), указал историк.
К сожалению, в информационно-разъяснительной работе мы лишь недавно сообщили количество таких ударов по ЗАЭС, по прилегающей территории и по соседнему городу Энергодар, где живут инженеры-атомщики, отметил дипломат.
"Курскую АЭС украинские силы хотели взять с целью атомного шантажа. Тут то же самое. Должны быть уничтожены средства нападения на все АЭС. Необходимо разрабатывать меры по нейтрализации таких угроз", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О том, какими темпами восстанавливается Мариуполь, сколько жителей вернулось в город и чем сейчас занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.
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