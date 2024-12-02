https://ukraina.ru/20241202/1059329193.html

Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС

Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС - 02.12.2024 Украина.ру

Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС

На территории Украины существуют научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба По ним нужно нанести превентивный неядерный удар "Орешниками" или "Кинжалами". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-12-02T03:00

2024-12-02T03:00

2024-12-02T03:00

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Ранее генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны РФ о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия.По мнению дипломата, от Владимира Зеленского, который уже "скатился со всех катушек", можно ожидать чего угодно. Он отметил, что на территории Украины существуют научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба.Здесь есть еще один важный момент. Известно, что Зеленский отдавал приказы об ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), указал историк.К сожалению, в информационно-разъяснительной работе мы лишь недавно сообщили количество таких ударов по ЗАЭС, по прилегающей территории и по соседнему городу Энергодар, где живут инженеры-атомщики, отметил дипломат."Курскую АЭС украинские силы хотели взять с целью атомного шантажа. Тут то же самое. Должны быть уничтожены средства нападения на все АЭС. Необходимо разрабатывать меры по нейтрализации таких угроз", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, какими темпами восстанавливается Мариуполь, сколько жителей вернулось в город и чем сейчас занимаются местные металлурги — в материале Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241130/1059323082.html

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новости, украина, россия, энергодар, владимир зеленский, атомная энергетика, грязная бомба, запорожская аэс, ракеты, "орешник", "кинжал", аэс, ядерная безопасность, ракетный удар, сво, детали