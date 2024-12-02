Козин о том, может ли Украина создать "грязную" бомбу и зачем ВСУ хотели захватить Курскую АЭС
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
На территории Украины существуют научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба По ним нужно нанести превентивный неядерный удар "Орешниками" или "Кинжалами". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны РФ о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия.
По мнению дипломата, от Владимира Зеленского, который уже "скатился со всех катушек", можно ожидать чего угодно. Он отметил, что на территории Украины существуют научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба.
"По ним, считаю, России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами". И не стоит боятся осуждения, иначе можно завести ситуацию в тупик", — подчеркнул Козин.
Здесь есть еще один важный момент. Известно, что Зеленский отдавал приказы об ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), указал историк.
К сожалению, в информационно-разъяснительной работе мы лишь недавно сообщили количество таких ударов по ЗАЭС, по прилегающей территории и по соседнему городу Энергодар, где живут инженеры-атомщики, отметил дипломат.
"Курскую АЭС украинские силы хотели взять с целью атомного шантажа. Тут то же самое. Должны быть уничтожены средства нападения на все АЭС. Необходимо разрабатывать меры по нейтрализации таких угроз", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
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