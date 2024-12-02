https://ukraina.ru/20241202/1059316493.html

"Не мы развязываем войну": эксперт о священном праве России на ответные действия против агрессии Запада

"Не мы развязываем войну": эксперт о священном праве России на ответные действия против агрессии Запада - 02.12.2024 Украина.ру

"Не мы развязываем войну": эксперт о священном праве России на ответные действия против агрессии Запада

Любые ответные действия России — это защита ее суверенитета и территориальной целости. Она имеет священное право давать полный ответ коварному и злобному агрессору на Западе, а также его союзникам по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-12-02T04:00

2024-12-02T04:00

2024-12-02T04:00

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В России неоднократно говорили про разные "красные линии" и приучили такими заявлениями Запад, что за ними не стоят конкретные дела с нашей стороны, подчеркнул дипломат.Козин отметил, что в Польше находится военный аэродром Жешув, куда садятся американские самолеты с грузами тяжелой военно-транспортной авиации. Но до сих пор этот хаб спокойно существует. При этом на территории Чехии приземляются самолеты стратегической тяжелой авиации США — носители ядерного оружия, указал историк.Дипломат подчеркнул, что на территории 19 стран – членов НАТО, европейских союзников США, американские самолеты стратегической ударной авиации, по сути дела, используют "воздушный шенген", безвиз — без всякого предупреждения."Не мы развязываем войну. <...> Войну развязала Украина 14 апреля 2014 года [когда Киев официально начал военные действия на Донбассе по указу "самоназванного президента" Александра Турчинова о начале операции на юго-востоке страны]", — подчеркнул Козин.По его мнению, любые ответные действия России — это защита ее суверенитета и территориальной целости. "Считаю, что мы имеем священное право давать полный ответ настоящему агрессору — коварному, злобному, неуступчивому, а также его союзникам по НАТО", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.Об итогах визита президента России Владимира Путина в Казахстан — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине.

https://ukraina.ru/20241129/1059307993.html

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новости, дипломатия, россия, украина, александр турчинов, сша, нато, война, чехия, красные линии, сво, польша, авиация, детали, спецоперация