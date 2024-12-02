"Не мы развязываем войну": эксперт о священном праве России на ответные действия против агрессии Запада - 02.12.2024 Украина.ру
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"Не мы развязываем войну": эксперт о священном праве России на ответные действия против агрессии Запада
"Не мы развязываем войну": эксперт о священном праве России на ответные действия против агрессии Запада - 02.12.2024 Украина.ру
"Не мы развязываем войну": эксперт о священном праве России на ответные действия против агрессии Запада
Любые ответные действия России — это защита ее суверенитета и территориальной целости. Она имеет священное право давать полный ответ коварному и злобному агрессору на Западе, а также его союзникам по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-12-02T04:00
2024-12-02T04:00
новости
дипломатия
россия
украина
александр турчинов
сша
нато
война
чехия
красные линии
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В России неоднократно говорили про разные "красные линии" и приучили такими заявлениями Запад, что за ними не стоят конкретные дела с нашей стороны, подчеркнул дипломат.Козин отметил, что в Польше находится военный аэродром Жешув, куда садятся американские самолеты с грузами тяжелой военно-транспортной авиации. Но до сих пор этот хаб спокойно существует. При этом на территории Чехии приземляются самолеты стратегической тяжелой авиации США — носители ядерного оружия, указал историк.Дипломат подчеркнул, что на территории 19 стран – членов НАТО, европейских союзников США, американские самолеты стратегической ударной авиации, по сути дела, используют "воздушный шенген", безвиз — без всякого предупреждения."Не мы развязываем войну. &lt;...&gt; Войну развязала Украина 14 апреля 2014 года [когда Киев официально начал военные действия на Донбассе по указу "самоназванного президента" Александра Турчинова о начале операции на юго-востоке страны]", — подчеркнул Козин.По его мнению, любые ответные действия России — это защита ее суверенитета и территориальной целости. "Считаю, что мы имеем священное право давать полный ответ настоящему агрессору — коварному, злобному, неуступчивому, а также его союзникам по НАТО", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.Об итогах визита президента России Владимира Путина в Казахстан — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине.
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новости, дипломатия, россия, украина, александр турчинов, сша, нато, война, чехия, красные линии, сво, польша, авиация, детали, спецоперация
Новости, дипломатия, Россия, Украина, Александр Турчинов, США, НАТО, война, Чехия, красные линии, СВО, Польша, авиация, детали, Спецоперация

"Не мы развязываем войну": эксперт о священном праве России на ответные действия против агрессии Запада

04:00 02.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Любые ответные действия России — это защита ее суверенитета и территориальной целости. Она имеет священное право давать полный ответ коварному и злобному агрессору на Западе, а также его союзникам по НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
В России неоднократно говорили про разные "красные линии" и приучили такими заявлениями Запад, что за ними не стоят конкретные дела с нашей стороны, подчеркнул дипломат.
Козин отметил, что в Польше находится военный аэродром Жешув, куда садятся американские самолеты с грузами тяжелой военно-транспортной авиации. Но до сих пор этот хаб спокойно существует. При этом на территории Чехии приземляются самолеты стратегической тяжелой авиации США — носители ядерного оружия, указал историк.
Дипломат подчеркнул, что на территории 19 стран – членов НАТО, европейских союзников США, американские самолеты стратегической ударной авиации, по сути дела, используют "воздушный шенген", безвиз — без всякого предупреждения.
"Не мы развязываем войну. <...> Войну развязала Украина 14 апреля 2014 года [когда Киев официально начал военные действия на Донбассе по указу "самоназванного президента" Александра Турчинова о начале операции на юго-востоке страны]", — подчеркнул Козин.
По его мнению, любые ответные действия России — это защита ее суверенитета и территориальной целости. "Считаю, что мы имеем священное право давать полный ответ настоящему агрессору — коварному, злобному, неуступчивому, а также его союзникам по НАТО", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
Об итогах визита президента России Владимира Путина в Казахстан — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
29 ноября, 13:09
Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускуламиВсе говорит о том, что новая администрация в Вашингтоне уже задекларировала трек мирного урегулирования на Украине как один из принципиальных для себя. И к этому все готовятся в том или ином виде. Это большая игра и мускулами, и в информационном пространстве.
 
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