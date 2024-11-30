Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику Украины - 30.11.2024 Украина.ру
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Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику Украины
Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику Украины - 30.11.2024 Украина.ру
Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику Украины
Потеря одного только Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины. Об этом 30 ноября сообщило украинское издание New Voice
2024-11-30T11:22
2024-11-30T11:22
новости
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
курахово
днр
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По данным источника, вместе с этим населенным пунктом Киев рискует потерять и единственную шахту со стратегическими запасами коксующегося угля, который обеспечивает всю металлургическую отрасль. Его добывают в шахте, расположенной в поселке Удачное вблизи Покровска, отмечает издание.Издание добавило, что при таком раскладе событий объемы производства сократятся вполовину, а производство подорожает.Ранее американское издание CNN со ссылкой на военных ВСУ писало, что украинские группировки, обороняющие Красноармейск, жалуются на нехватку личного состава и опасаются значительного прорыва ВС РФ.Источник отметил, что такое настроение среди украинской армии появилось из-за отсутствия нужного количества пехоты — бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям."Ситуация критическая… У нас не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться хоть какое-то время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему мы часто видим ситуации, когда ВС РФ проникают в уязвимые районы", — в беседе с CNN рассказал командир подразделения беспилотников 15-й Национальной гвардии Украины с позывным "Восток", работающий в районе Красноармейска.Разведчик-снайпер из 15-го полка Национальной гвардии с позывным "Кащей" заявил, что ВС РФ готовятся к штурму.В интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов предположил, каким образом развернутся события в Красноармейске."До Покровска нашим передовым частям осталось пройти 5–6 километров. Да, ВСУ готовят его к длительной обороне и возводят свежие фортификации, но в глобальном смысле его судьба предрешена. Потому что наши подразделения будут использовать тактику охвата, избегая лобового штурма городской застройки", — объяснил Шкурлатов.Подробнее об этом — в интервью Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на УкраинеВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.Еще по теме: Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов
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покровск/красноармейск
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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, курахово, днр
Новости, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Курахово, ДНР

Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику Украины

11:22 30.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Потеря одного только Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины. Об этом 30 ноября сообщило украинское издание New Voice
По данным источника, вместе с этим населенным пунктом Киев рискует потерять и единственную шахту со стратегическими запасами коксующегося угля, который обеспечивает всю металлургическую отрасль. Его добывают в шахте, расположенной в поселке Удачное вблизи Покровска, отмечает издание.
"Это будет критический удар по всей экономике государства", — рассказал представитель металлургической отрасли.
Издание добавило, что при таком раскладе событий объемы производства сократятся вполовину, а производство подорожает.
Ранее американское издание CNN со ссылкой на военных ВСУ писало, что украинские группировки, обороняющие Красноармейск, жалуются на нехватку личного состава и опасаются значительного прорыва ВС РФ.
Источник отметил, что такое настроение среди украинской армии появилось из-за отсутствия нужного количества пехоты — бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям.
"Ситуация критическая… У нас не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться хоть какое-то время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему мы часто видим ситуации, когда ВС РФ проникают в уязвимые районы", — в беседе с CNN рассказал командир подразделения беспилотников 15-й Национальной гвардии Украины с позывным "Восток", работающий в районе Красноармейска.
Разведчик-снайпер из 15-го полка Национальной гвардии с позывным "Кащей" заявил, что ВС РФ готовятся к штурму.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
27 ноября, 17:10
"Пехоты не хватает": ВСУ предрекли прорыв ВС РФ на Покровском направлении — CNN Украинские группировки, обороняющие Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР) жалуются на нехватку личного состава и опасаются значительного прорыва ВС РФ. Об этом 27 ноября написало американское издание CNN со ссылкой на военных ВСУ
В интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов предположил, каким образом развернутся события в Красноармейске.
"До Покровска нашим передовым частям осталось пройти 5–6 километров. Да, ВСУ готовят его к длительной обороне и возводят свежие фортификации, но в глобальном смысле его судьба предрешена. Потому что наши подразделения будут использовать тактику охвата, избегая лобового штурма городской застройки", — объяснил Шкурлатов.
Подробнее об этом — в интервью Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях. В пятницу, 29 ноября, они освободили населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР. Также на этой неделе российские силы взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.
На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.
Еще по теме: Зеленский приговорил группировку ВСУ в Курахово к смерти — Рогов
 
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