https://ukraina.ru/20241129/1059309594.html
"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине
"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине - 29.11.2024 Украина.ру
"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не чувствуется в контексте украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2024-11-29T13:33
2024-11-29T13:33
2024-11-29T13:33
новости
виктор орбан
дональд трамп
венгрия
украина
сша
урсула фон дер ляйен
европарламент
ес
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dcb611603fb4d851fc9340e4198ba085.jpg
"В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира", - сказал Орбан.Венгерский премьер напомнил, что на днях "проигравшее выборы правительство США приняло решение послать новую огромную сумму Украине", а Европарламент принял "тревожную" резолюцию с требованием продолжения военной поддержки Киева, что означает и увеличение интенсивности конфликта.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
венгрия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_351b1274ac4c001cc9d82e5aca364be6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, дональд трамп, венгрия, украина, сша, урсула фон дер ляйен, европарламент, ес, еврокомиссия
Новости, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Венгрия, Украина, США, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, ЕС, Еврокомиссия
"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не чувствуется в контексте украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth