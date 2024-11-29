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"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине

"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине - 29.11.2024 Украина.ру

"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США пока не чувствуется в контексте украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2024-11-29T13:33

2024-11-29T13:33

2024-11-29T13:33

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"В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира", - сказал Орбан.Венгерский премьер напомнил, что на днях "проигравшее выборы правительство США приняло решение послать новую огромную сумму Украине", а Европарламент принял "тревожную" резолюцию с требованием продолжения военной поддержки Киева, что означает и увеличение интенсивности конфликта.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, виктор орбан, дональд трамп, венгрия, украина, сша, урсула фон дер ляйен, европарламент, ес, еврокомиссия