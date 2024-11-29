https://ukraina.ru/20241129/1059306660.html

Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой

Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой - 29.11.2024 Украина.ру

Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой

Мы будем вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Мы будем договариваться только тогда, когда будем уверенны, что Запад выполнит все условия будущего соглашения о безопасности во все мире

2024-11-29T12:45

2024-11-29T12:45

2024-11-29T12:45

интервью

сша

запад

украина

владимир путин

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сергей веселовский

сенат

служба внешней разведки

нато

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А так сегодняшняя игра ядерными мускулами продлится до тех пор, пока будет существовать Америка, считает известный журналист, автор и ведущий программы "Политотдел" (Крым) Сергей ВеселовскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей Михайлович, после вчерашних заявлений Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского и готовности использовать "Орешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве в ответ на обстрелы российских территорий натовскими ракетами все ожидали от нас какого-то громкого прилета, но пока ничего не произошло. Президент говорил это в качестве инструмента сдерживания? Или при определенных условиях он рассматривает сценарий физической ликвидации верхушки киевского режима?- У рок-группы Deep Purple есть песня "Smoke on the water" ("Туман над водой"), которая запоминается своим жестким и тревожным вступлением. Так вот Владимир Владимирович вчера сыграл эту мелодию и напустил этого тумана над водой. Он ничего никому не обещал и никого конкретно не пугал. Президент лишь сказал, что возможно все и в любом месте.Более того, на фоне заявлений Службы внешней разведки (СВР), что Запад в рамках заморозки конфликта планирует расчленить Украину на зоны оккупации и завести туда румынские, британские и французские подразделения общей численностью в 100 тысяч штыков, в СМИ опубликовали статистику, за сколько "Орешник" может долететь до Брюсселя и до Рамштайна, и какие разрушения он там может причинить.То есть Путин вчера предупредил Запад, что так делать не надо, потому что мы уничтожим всех. Мы сто лет назад во время Гражданской войны уже это пережили: на территории Новой и Малой России были и немцы, и французы, и британцы, и румыны. И те, кому нужно, этот сигнал считали правильно. А если не считали, то эти 100 тысяч воинов НАТО удобрят эти наши земли. Там не просто так такие тучные черноземы. Туда много кто приходил и огребал.Именно на это намекнул наш президент.- Причем это не приведет к ядерной войне, потому что "Орешник" может прилететь по ним и без ядерного боезаряда.- Разумеется. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не хотят ядерной войны. Да, там есть сумасшедшие люди, которые собираются умереть сами и весь мир хотят затащить в преисподнюю. Но таких людей близко никто не подпустит к принятию решений. Поэтому конвенциональные виды оружия и наш президент просто восторжествовали в Астане.Путин сказал: "Мы не будем применять ядерное оружие и ставить мир на грань самоуничтожения. У нас есть то, до чего вы, дорогие западные партнеры, не дорастете еще очень долго. И мы можем нанести ему такой удар, что все его могущество растает как дым над водой".- Вы разделяете прогноз, что эта игра ядерными мускулами между США и Россией прекратится после инаугурации Трампа?- Давайте не будем привязываться к инаугурации Трампа.Понятно, что мы если и будем разговаривать, то не с собакой, которую выдрессировал Вашингтон, а с хозяином этой собаки. И мы не будем разговаривать на условиях, которые выдвигают назначенцы Трампа ("Мы будем навязывать России наши условия мира по Украине с позиции силы" и "Мы усядем за один стол нашу собаку и Путина").Мы будем вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Мы будем договариваться только тогда, когда будем уверенны, что Запад выполнит все условия будущего соглашения о безопасности во все мире.А так эта игра мускулами продлится до тех пор, пока будет существовать Америка.Также об этой теме - в интервью Дмитрия Суслова: Путин хочет договориться с Трампом по Украине, поэтому готов ударить по Киеву

https://ukraina.ru/20230120/1042779926.html

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интервью, сша, запад, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей веселовский, сенат, служба внешней разведки , нато, гражданская война, "орешник"