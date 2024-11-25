"Европа и дешево – две вещи несовместимые". Киселев о том, что ждет ЕС без российского газа - 25.11.2024 Украина.ру
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"Европа и дешево – две вещи несовместимые". Киселев о том, что ждет ЕС без российского газа
"Европа и дешево – две вещи несовместимые". Киселев о том, что ждет ЕС без российского газа - 25.11.2024 Украина.ру
"Европа и дешево – две вещи несовместимые". Киселев о том, что ждет ЕС без российского газа
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало газопотребление Европы, в структуре которого все еще преобладает Россия, но еврочиновники хотят изменить эту ситуацию в интересах США.
2024-11-25T16:14
2024-11-25T16:14
россия
европа
германия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
еврокомиссия
bloomberg
северный поток-2
северный поток
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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, какие экономические перспективы ждут Европу без российского газа.При всех принципиальных заявлениях о "российской агрессии" и введенных столь же принципиальных санкциях, компании из Евросоюза в первый месяц осени купили у России газа на 1,4 млрд евро. Причем большая его часть (60%) — трубопроводный газ. США только на третьем месте по поставкам после России и Алжира.Учитывая этот факт, слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС все еще получает слишком много газа из РФ и его надо заместить газом американскими, приобретают особый смысл."Выходит, Европа сейчас себе в убыток покупает газ в России? — задается риторическим вопросом Киселев. — Трудно себе как-то представить. Впрочем, Урсула фон дер Ляйен сморозить чушь умеет".Телеведущий вспоминает ее заявление в начале СВО о том, что Россия для производства ракет вынимает чипы из европейской кухонной техники."Российские военные извлекают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику. Потому что полупроводников у них больше нет", — говорила она тогда.После неожиданного для всех появления "Орешника" такие слова звучат немного неправдоподобно.Тем не менее, холодный октябрь снова поднимает вопрос о газоснабжении Европы. На прошлой неделе газовые запасы в европейских хранилищах опустились ниже 90%, а цены пошли в рост, перевалив за отметку 520 долларов за тысячу кубометров. Эта ситуация негативно сказывается на промышленности.Bloomberg прогнозирует, что Европа скоро перестанет быть интересным местом для инвестиций."Редко какая неделя проходит без того, чтобы крупный производственный сектор не объявил о закрытии заводов, сокращении рабочих мест и списании средств на миллиарды евро. Почувствуют удар и домохозяйства: розничные цены на газ и электричество вырастут, увеличив инфляцию", — пишет издание.Несмотря на все попытки избавиться от российских поставок, по данным Евростата, РФ снова в лидерах по объемах продаж газа в Европу. Но из-за санкций газ для европейцев теперь дорогой.Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер считает, что хоть отказ от российских энергоносителей и обходится дорого в деньгах, но политически зависимость от РФ — дороже. Но это с какой стороны посмотреть. Некоторое время назад австрийский концерн OMV, давний партнер "Газпрома" отсудил у него в европейском арбитраже 230 миллионов евро якобы за газ, который должен был, но не был поставлен в 2022 году. Российский концерн с решением не согласился, и в конце прошлой недели прекратил поставки топлива в Австрию. Тогда австрийский канцлер заявил, что его страна готовилась к такому развитию событий и знает, что делать, чтобы дома зимой не замерзли, а фон дер Ляйен по этому поводу добавила, что газовые хранилища по всей Европе заполнены. Это правда — на главный австрийский хаб в Баумгартене газа поступает столько же, сколько и раньше (его выкупает Словакия, а затем продает дальше), но актуален вопрос цены. Австрию ждет повышение тарифов на 30%, а после 31 декабря заканчивается договор поставок газа через Украину, а Киев отказывается его продлевать.Соответственно лидер Словакии Фицо задается вопросом, насколько Евросоюз может быть конкурентоспособным, если цена на газ в США будет в четыре раза ниже, а цена на электроэнергию в два раза ниже, чем в Европе? Он потребовал от Еврокомиссии подготовить предложение, которое гарантирует единое соотношение цен на энергоносители. Но фон дер Ляйен не сдается и продолжает продвигать идею о замене российского газа на американский."Она, фон дер Ляйен, не привыкла задумываться о деталях, — говорит Киселев. — Например, о том, что США близки к пику мощности по производству СПГ, и их связи с клиентами часто имеют вид долгосрочных контрактов – формы взаимных обязательств, которую Брюссель все последнее десятилетие старался исключить из своей практики".Bloomberg подтверждает, что идея не имеет смысла, поскольку европейские коммунальные службы, находящиеся под давлением необходимости соответствовать "зеленым" целям, вряд ли возьмут на себя обязательства по заключению контрактов сроком на 15-20 лет, которые требуют американские производители СПГ.Однако уже много лет все администрации в США (и Байдена, и Трампа) двигают ЕС к полному отказу от российского газа в интересах Штатов. Поэтому очень сомнительно, что Трамп отменит санкции против "Газпромбанка", через который оплачивали поставки т.н. недружественные страны. На это намекает и назначение на должность спецпредставителя по Украине Ричарда Гренелла, который в свое время по поручению Трампа требовал от Меркель остановить строительство "Северного потока-2".Ненулевая угроза, на самом деле, существует и в отношении "Турецкого потока". Недавно журнал "Шпигель" снова сообщил, что организацией подрыва "Северного потока" руководил экс-главком ВСУ Залужный и, по ряду сведений, он предлагал рассмотреть для диверсионных операций также и Черное море, по дну которого как раз и проходит "Турецкий поток". Якобы даже началась одновременно подготовка двух операций, но от второй в итоге отказались. Почему, неизвестно."Типичная для немецких СМИ недосказанность, — констатирует факт Киселев, — но сам по себе "провал" не означает, что от идеи отказались в принципе. Не в Киеве, разумеется, а в Вашингтоне".Даже негативная реакция Эрдогана вряд ли остановит американцев, если операцию реально потребуется осуществить. А европейцев приучают к тому, что морские диверсии — нормальная ситуация ведения гибридной войны. На неделе на Балтике были перерезаны два интернет-соединения – между Германией и Финляндией, между Литвой и Швецией, к чему, естественно, приплели Россию. Правда доказательств пока нет, но все точно знают, кто виноват."Никто не верит, что эти кабели были случайно перерезаны", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус, но, кроме своей веры, ничем тезис о причастности РФ не подтвердил.Теракты против гражданской инфраструктуры становятся обыденностью, а американский миллиардер Стивен Линч уже интересуется покупкой трех разрушенных и одной уцелевшей ниток "Северных потоков" по бросовой цене. Тем временем президент Польши Анджей Дуда боится, что экономическая целесообразность приведет Германию к новому договору с Россией и все-таки запуску газопроводов."Немецкий бизнес на своей кухне об этом размышляет, — соглашается телеведущий, — но политические власти Германии очень далеки от подобных мыслей".В итоге, рост цен и деиндустриализация ФРГ. На днях Mercedes объявил о необходимости "экономить по несколько миллиардов евро в год", что означает массовые увольнения, а Bosch собирается сократить почти четыре тысячи рабочих из-за падения спроса. В Европе тоже на четыре тысячи человек сворачивается американский Ford.Профсоюзы негодуют. Семь тысяч рабочих концерна VW вышли к заводоуправлению с требованием поднять зарплату на 10% и отказаться от закрытия трех заводов в Германии. Но менеджмент считает обратное — зарплату сокращать, предприятия ликвидировать.Никто не слушает экс-канцлера Ангелу Меркель, которая в своих мемуарах написала, что "считала одной из своих задач обеспечить поступление дешевого газа для немецкой экономики", а проект Nord Stream 2 был "политически разумным". Также она утверждает, что со стороны промышленности тоже нет понимания политического решения прекратить закупку газа у России.Теперь немецкая промышленность, по словам Киселева, выражает свое недовольство все чаще втайне и просто уходит в другие страны.Учитывая, что следующему немецкому правительству придется столкнуться с кризисом в сфере энергетики, конкуренцией с Китаем и холодной зимой, в результате которой газовые хранилища окажутся заполнены менее, чем на 40%, в Европе сложатся условия очень похожие на те, что привели к ценовому шоку 2022 года.Подробнее о ситуации с энергоносителями в ЕС — в материале "Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе".
https://ukraina.ru/20240214/1053286427.html
https://ukraina.ru/20241121/1059098847.html
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россия, европа, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, еврокомиссия, bloomberg, северный поток-2, северный поток, эксклюзив
Россия, Европа, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Еврокомиссия, bloomberg, Северный поток-2, Северный поток, Эксклюзив

"Европа и дешево – две вещи несовместимые". Киселев о том, что ждет ЕС без российского газа

16:14 25.11.2024
 
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Подписание соглашения о сотрудничестве между медиагруппой Россия сегодня и Институтом стран Азии и Африки МГУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сергей Зуев
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Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало газопотребление Европы, в структуре которого все еще преобладает Россия, но еврочиновники хотят изменить эту ситуацию в интересах США.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, какие экономические перспективы ждут Европу без российского газа.
При всех принципиальных заявлениях о "российской агрессии" и введенных столь же принципиальных санкциях, компании из Евросоюза в первый месяц осени купили у России газа на 1,4 млрд евро. Причем большая его часть (60%) — трубопроводный газ. США только на третьем месте по поставкам после России и Алжира.
Учитывая этот факт, слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС все еще получает слишком много газа из РФ и его надо заместить газом американскими, приобретают особый смысл.
"Выходит, Европа сейчас себе в убыток покупает газ в России? — задается риторическим вопросом Киселев. — Трудно себе как-то представить. Впрочем, Урсула фон дер Ляйен сморозить чушь умеет".
Телеведущий вспоминает ее заявление в начале СВО о том, что Россия для производства ракет вынимает чипы из европейской кухонной техники.
"Российские военные извлекают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику. Потому что полупроводников у них больше нет", — говорила она тогда.
После неожиданного для всех появления "Орешника" такие слова звучат немного неправдоподобно.
Тем не менее, холодный октябрь снова поднимает вопрос о газоснабжении Европы. На прошлой неделе газовые запасы в европейских хранилищах опустились ниже 90%, а цены пошли в рост, перевалив за отметку 520 долларов за тысячу кубометров. Эта ситуация негативно сказывается на промышленности.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
14 февраля, 13:41
"Европа больше не нужна": с кем теперь нужно сотрудничать энергетикам России и что это даст - ФроловЗаместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру оценил ситуацию на мировом рынке газа и её влияние на российских экспортёров энергоносителей, а также объяснил, для чего Россия вводит "углеродный налог" и кому придётся его платить.
Bloomberg прогнозирует, что Европа скоро перестанет быть интересным местом для инвестиций.
"Редко какая неделя проходит без того, чтобы крупный производственный сектор не объявил о закрытии заводов, сокращении рабочих мест и списании средств на миллиарды евро. Почувствуют удар и домохозяйства: розничные цены на газ и электричество вырастут, увеличив инфляцию", — пишет издание.
Несмотря на все попытки избавиться от российских поставок, по данным Евростата, РФ снова в лидерах по объемах продаж газа в Европу. Но из-за санкций газ для европейцев теперь дорогой.
"И рады бы они в Брюсселе найти газ где-нибудь подешевле, да негде: Европа и дешево – две вещи несовместимые, в каких единицах ни измеряй", — говорит Киселев.
Спикер Еврокомиссии Эрик Мамер считает, что хоть отказ от российских энергоносителей и обходится дорого в деньгах, но политически зависимость от РФ — дороже. Но это с какой стороны посмотреть. Некоторое время назад австрийский концерн OMV, давний партнер "Газпрома" отсудил у него в европейском арбитраже 230 миллионов евро якобы за газ, который должен был, но не был поставлен в 2022 году. Российский концерн с решением не согласился, и в конце прошлой недели прекратил поставки топлива в Австрию.
Тогда австрийский канцлер заявил, что его страна готовилась к такому развитию событий и знает, что делать, чтобы дома зимой не замерзли, а фон дер Ляйен по этому поводу добавила, что газовые хранилища по всей Европе заполнены. Это правда — на главный австрийский хаб в Баумгартене газа поступает столько же, сколько и раньше (его выкупает Словакия, а затем продает дальше), но актуален вопрос цены. Австрию ждет повышение тарифов на 30%, а после 31 декабря заканчивается договор поставок газа через Украину, а Киев отказывается его продлевать.
Соответственно лидер Словакии Фицо задается вопросом, насколько Евросоюз может быть конкурентоспособным, если цена на газ в США будет в четыре раза ниже, а цена на электроэнергию в два раза ниже, чем в Европе? Он потребовал от Еврокомиссии подготовить предложение, которое гарантирует единое соотношение цен на энергоносители. Но фон дер Ляйен не сдается и продолжает продвигать идею о замене российского газа на американский.
"Она, фон дер Ляйен, не привыкла задумываться о деталях, — говорит Киселев. — Например, о том, что США близки к пику мощности по производству СПГ, и их связи с клиентами часто имеют вид долгосрочных контрактов – формы взаимных обязательств, которую Брюссель все последнее десятилетие старался исключить из своей практики".
Bloomberg подтверждает, что идея не имеет смысла, поскольку европейские коммунальные службы, находящиеся под давлением необходимости соответствовать "зеленым" целям, вряд ли возьмут на себя обязательства по заключению контрактов сроком на 15-20 лет, которые требуют американские производители СПГ.
Однако уже много лет все администрации в США (и Байдена, и Трампа) двигают ЕС к полному отказу от российского газа в интересах Штатов. Поэтому очень сомнительно, что Трамп отменит санкции против "Газпромбанка", через который оплачивали поставки т.н. недружественные страны. На это намекает и назначение на должность спецпредставителя по Украине Ричарда Гренелла, который в свое время по поручению Трампа требовал от Меркель остановить строительство "Северного потока-2".
Ненулевая угроза, на самом деле, существует и в отношении "Турецкого потока". Недавно журнал "Шпигель" снова сообщил, что организацией подрыва "Северного потока" руководил экс-главком ВСУ Залужный и, по ряду сведений, он предлагал рассмотреть для диверсионных операций также и Черное море, по дну которого как раз и проходит "Турецкий поток". Якобы даже началась одновременно подготовка двух операций, но от второй в итоге отказались. Почему, неизвестно.
"Типичная для немецких СМИ недосказанность, — констатирует факт Киселев, — но сам по себе "провал" не означает, что от идеи отказались в принципе. Не в Киеве, разумеется, а в Вашингтоне".
Даже негативная реакция Эрдогана вряд ли остановит американцев, если операцию реально потребуется осуществить. А европейцев приучают к тому, что морские диверсии — нормальная ситуация ведения гибридной войны. На неделе на Балтике были перерезаны два интернет-соединения – между Германией и Финляндией, между Литвой и Швецией, к чему, естественно, приплели Россию. Правда доказательств пока нет, но все точно знают, кто виноват.
Залужный в штабе
21 ноября, 14:45
Нюрнберг-2: на эшафот в погонах. Чем Залужный напоминает Кейтеля Эхо Нюрнбергского трибунала, очередную годовщину начала которого мир отметил 20 ноября, для Украины звучит еще и в том, что сегодня он однозначно нужен для многих украинских правителей, которые погрузили свою страну в страшную войну и убивают сограждан сотнями тысяч.
"Никто не верит, что эти кабели были случайно перерезаны", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус, но, кроме своей веры, ничем тезис о причастности РФ не подтвердил.
Теракты против гражданской инфраструктуры становятся обыденностью, а американский миллиардер Стивен Линч уже интересуется покупкой трех разрушенных и одной уцелевшей ниток "Северных потоков" по бросовой цене. Тем временем президент Польши Анджей Дуда боится, что экономическая целесообразность приведет Германию к новому договору с Россией и все-таки запуску газопроводов.
"Немецкий бизнес на своей кухне об этом размышляет, — соглашается телеведущий, — но политические власти Германии очень далеки от подобных мыслей".
В итоге, рост цен и деиндустриализация ФРГ. На днях Mercedes объявил о необходимости "экономить по несколько миллиардов евро в год", что означает массовые увольнения, а Bosch собирается сократить почти четыре тысячи рабочих из-за падения спроса. В Европе тоже на четыре тысячи человек сворачивается американский Ford.
Профсоюзы негодуют. Семь тысяч рабочих концерна VW вышли к заводоуправлению с требованием поднять зарплату на 10% и отказаться от закрытия трех заводов в Германии. Но менеджмент считает обратное — зарплату сокращать, предприятия ликвидировать.
Никто не слушает экс-канцлера Ангелу Меркель, которая в своих мемуарах написала, что "считала одной из своих задач обеспечить поступление дешевого газа для немецкой экономики", а проект Nord Stream 2 был "политически разумным". Также она утверждает, что со стороны промышленности тоже нет понимания политического решения прекратить закупку газа у России.
Теперь немецкая промышленность, по словам Киселева, выражает свое недовольство все чаще втайне и просто уходит в другие страны.
"А остается Шольц, который занят подавлением внутрипартийного бунта с целью заменить его как кандидата в канцлеры на более популярного Бориса Писториуса. Остаются зеленые, которые полностью потеряли берега в следовании своим климатически нейтральным курсом, и никуда не делась ХДС – партия Меркель, которую теперь возглавляет Фридрих Мерц, деятель, которого она всячески задвигала, и с совершенно иным багажом, чем был у нее. ХДС, скорее всего, выиграет досрочные выборы в феврале, и Мерц станет канцлером на следующие четыре года. Уверенности в том, что он спасет Германию, в экспертной среде не отмечается".
Учитывая, что следующему немецкому правительству придется столкнуться с кризисом в сфере энергетики, конкуренцией с Китаем и холодной зимой, в результате которой газовые хранилища окажутся заполнены менее, чем на 40%, в Европе сложатся условия очень похожие на те, что привели к ценовому шоку 2022 года.
Подробнее о ситуации с энергоносителями в ЕС — в материале "Хроника энергетической войны: Австрия без российского газа и рост цен на газ в Европе".
 
РоссияЕвропаГерманияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСЕврокомиссияbloombergСеверный поток-2Северный потокЭксклюзив
 
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