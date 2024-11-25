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Украинские паблики сообщают о взрывах в Одессе

Украинские паблики сообщают о взрывах в Одессе - 25.11.2024 Украина.ру

Украинские паблики сообщают о взрывах в Одессе

О взрывах в Одессе и работе украинской ПВО сообщают утром 25 ноября местные паблики. Мэр города Геннадий Труханов призвал местных жителей оставаться в укрытиях

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2024-11-25T12:12

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Взрывы в Одессе утром 25 ноября сопровождались сигналами воздушной тревоги. Местные жители обсуждают в соцсетях и телеграм-каналах атаку дронов.Труханов в своём телеграм-канале также сообщил о взрывах, сигнале воздушной тревоги и "вражеском разведдроне в нашем направлении"."Ракета в направлении Одессы!", - сообщил в одиннадцатом часу телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.Одесский порт и склады систематически подвергаются атакам российских дронов и ракет. Периодически жители города ощущают перебои электро-теплоснабжения и подачи воды.Ранее на эту тему: Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители Больше новостей на начало дня в обзоре Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября

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новости, одесса, украина, геннадий труханов, вооруженные силы украины, всу, пво, дроны, ракетный удар, бпла, сво