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Украинские паблики сообщают о взрывах в Одессе
Украинские паблики сообщают о взрывах в Одессе - 25.11.2024 Украина.ру
Украинские паблики сообщают о взрывах в Одессе
О взрывах в Одессе и работе украинской ПВО сообщают утром 25 ноября местные паблики. Мэр города Геннадий Труханов призвал местных жителей оставаться в укрытиях
2024-11-25T12:12
2024-11-25T12:12
2024-11-25T12:12
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Взрывы в Одессе утром 25 ноября сопровождались сигналами воздушной тревоги. Местные жители обсуждают в соцсетях и телеграм-каналах атаку дронов.Труханов в своём телеграм-канале также сообщил о взрывах, сигнале воздушной тревоги и "вражеском разведдроне в нашем направлении"."Ракета в направлении Одессы!", - сообщил в одиннадцатом часу телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.Одесский порт и склады систематически подвергаются атакам российских дронов и ракет. Периодически жители города ощущают перебои электро-теплоснабжения и подачи воды.Ранее на эту тему: Украинская ПВО сбила ракету над Одессой – погибли мирные жители Больше новостей на начало дня в обзоре Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
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Украина.ру
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новости, одесса, украина, геннадий труханов, вооруженные силы украины, всу, пво, дроны, ракетный удар, бпла, сво
Новости, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ПВО, дроны, ракетный удар, БПЛА, СВО
Украинские паблики сообщают о взрывах в Одессе
О взрывах в Одессе и работе украинской ПВО сообщают утром 25 ноября местные паблики. Мэр города Геннадий Труханов призвал местных жителей оставаться в укрытиях
Взрывы в Одессе утром 25 ноября сопровождались сигналами воздушной тревоги. Местные жители обсуждают в соцсетях и телеграм-каналах атаку дронов.
Труханов в своём телеграм-канале также сообщил о взрывах, сигнале воздушной тревоги и "вражеском разведдроне в нашем направлении".
"Ракета в направлении Одессы!", - сообщил в одиннадцатом часу телеграм-канал Воздушных сил ВСУ
.
Одесский порт и склады систематически подвергаются атакам российских дронов и ракет. Периодически жители города ощущают перебои электро-теплоснабжения и подачи воды.