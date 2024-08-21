https://ukraina.ru/20240821/1056964567.html

Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область

Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область - 21.08.2024 Украина.ру

Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область

Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку. Украина использовала наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало, в частности, 80-ю и 82-ю бригады ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2024-08-21T05:15

2024-08-21T05:15

2024-08-21T05:15

новости

курская область

украина

великобритания

владимир ераносян

всу

атака

наступление

резервы

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Для атаки на Курскую область Украина использовала наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало и которые пребывают в размотанном состоянии. Я имею в виду аэромобильные и десантно-штурмовые бригады. В частности, 80-ю и 82-ю бригады, рассказал эксперт.Костяк этих соединений готовили в Великобритании. Они участвовали в Харьковской операции. Вдобавок ко всему, они проявили себя еще и как мародеры. Самое главное, что эти бригады могут использовать населенные пункты вместе с мирными жителями в качестве укрепрайонов, отметил он.ВСУ прорывали тралами минные заграждения, осуществляли бросок к населенному пункту, пытались его обойти или брали паузы для подхода резервов и закрепления, а потом оборудовали позиции в городской застройке. Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240820/1056946096.html

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великобритания

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новости, курская область, украина, великобритания, владимир ераносян, всу, атака, наступление, резервы