Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область - 21.08.2024 Украина.ру
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Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область
Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область - 21.08.2024 Украина.ру
Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область
Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку. Украина использовала наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало, в частности, 80-ю и 82-ю бригады ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2024-08-21T05:15
2024-08-21T05:15
новости
курская область
украина
великобритания
владимир ераносян
всу
атака
наступление
резервы
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Для атаки на Курскую область Украина использовала наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало и которые пребывают в размотанном состоянии. Я имею в виду аэромобильные и десантно-штурмовые бригады. В частности, 80-ю и 82-ю бригады, рассказал эксперт.Костяк этих соединений готовили в Великобритании. Они участвовали в Харьковской операции. Вдобавок ко всему, они проявили себя еще и как мародеры. Самое главное, что эти бригады могут использовать населенные пункты вместе с мирными жителями в качестве укрепрайонов, отметил он.ВСУ прорывали тралами минные заграждения, осуществляли бросок к населенному пункту, пытались его обойти или брали паузы для подхода резервов и закрепления, а потом оборудовали позиции в городской застройке. Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру
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новости, курская область, украина, великобритания, владимир ераносян, всу, атака, наступление, резервы
Новости, Курская область, Украина, Великобритания, Владимир Ераносян, ВСУ, атака, наступление, резервы

Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область

05:15 21.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку. Украина использовала наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало, в частности, 80-ю и 82-ю бригады ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Для атаки на Курскую область Украина использовала наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало и которые пребывают в размотанном состоянии. Я имею в виду аэромобильные и десантно-штурмовые бригады. В частности, 80-ю и 82-ю бригады, рассказал эксперт.
Костяк этих соединений готовили в Великобритании. Они участвовали в Харьковской операции. Вдобавок ко всему, они проявили себя еще и как мародеры. Самое главное, что эти бригады могут использовать населенные пункты вместе с мирными жителями в качестве укрепрайонов, отметил он.
"Поэтому российское командование оперативно перебросило в Курскую область именно такие резервы, которые специализируются в городских боях. Это штурмовики, которые будут выкуривать ВСУ из жилых домов. Ситуация в тактическом смысле выглядела именно так", - подчеркнул Ераносян.
ВСУ прорывали тралами минные заграждения, осуществляли бросок к населенному пункту, пытались его обойти или брали паузы для подхода резервов и закрепления, а потом оборудовали позиции в городской застройке. Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах спецоперации - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру
Сергей Полетаев интервью
Вчера, 08:08
Сергей Полетаев: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда Нападение на Курскую область – это попытка Украины и Запада перевернуть стол и вырваться из войны на истощение, которую им навязала Россия. Если противник окопается в приграничье, это будет означать, что эта попытка сорвалась
 
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