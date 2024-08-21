Проявили себя как мародеры: Ераносян рассказал, какие бригады Украина бросила в Курскую область
Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку. Украина использовала наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало, в частности, 80-ю и 82-ю бригады ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Для атаки на Курскую область Украина использовала наиболее боеспособные части, которых у нее осталось очень мало и которые пребывают в размотанном состоянии. Я имею в виду аэромобильные и десантно-штурмовые бригады. В частности, 80-ю и 82-ю бригады, рассказал эксперт.
Костяк этих соединений готовили в Великобритании. Они участвовали в Харьковской операции. Вдобавок ко всему, они проявили себя еще и как мародеры. Самое главное, что эти бригады могут использовать населенные пункты вместе с мирными жителями в качестве укрепрайонов, отметил он.
"Поэтому российское командование оперативно перебросило в Курскую область именно такие резервы, которые специализируются в городских боях. Это штурмовики, которые будут выкуривать ВСУ из жилых домов. Ситуация в тактическом смысле выглядела именно так", - подчеркнул Ераносян.
ВСУ прорывали тралами минные заграждения, осуществляли бросок к населенному пункту, пытались его обойти или брали паузы для подхода резервов и закрепления, а потом оборудовали позиции в городской застройке. Противник задействовал для операции в Курской области 11-тысячную группировку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.ру
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