Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными" - 21.11.2024 Украина.ру
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Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными"
Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными" - 21.11.2024 Украина.ру
Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными"
Россия сбивает западные ракеты и делает это успешно. Но ответные меры на решение Запада о том, что их ракеты можно применять по "старым" границам РФ, все равно будут приняты. Эти меры могут быть асимметричными, но очень чувствительными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-21T03:45
2024-11-21T03:45
новости
россия
сша
запад
юрий кнутов
джо байден
ракеты
ракетный удар
storm shadow
scalp
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На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.На сегодняшний день есть главная проблема. Ракеты запускаются с пусковых установок Himars и MRLS. Эти установки очень мобильны, и после запуска ракеты она может быстро менять позицию. Но был период, когда Россия объявила охоту на эти машины, и она было успешной, сообщил эксперт.Он напомнил, что о передаче самолетов Mirage 2000 президент Франции Эммануэль Макрон заявил несколько месяцев назад, дав понять, что удары ракетами будут разрешены. То есть уже тогда было ясно, что США такое решение примут, а за ними Британия и Франция, добавил историк."Западные ракеты мы сбиваем и делаем это успешно, но ответные меры все равно будут приняты. Эти меры могут быть асимметричными, но очень чувствительными для США и их союзников", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.Подробнее том, может ли Запад отправить группировку войск на Украину и чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, запад, юрий кнутов, джо байден, ракеты, ракетный удар, storm shadow , scalp , эммануэль макрон, франция, истребитель, пентагон, сво, детали
Новости, Россия, США, Запад, Юрий Кнутов, Джо Байден, ракеты, ракетный удар, Storm Shadow , SCALP , Эммануэль Макрон, Франция, истребитель, Пентагон, СВО, детали

Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными"

03:45 21.11.2024
 
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Россия сбивает западные ракеты и делает это успешно. Но ответные меры на решение Запада о том, что их ракеты можно применять по "старым" границам РФ, все равно будут приняты. Эти меры могут быть асимметричными, но очень чувствительными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
На сегодняшний день есть главная проблема. Ракеты запускаются с пусковых установок Himars и MRLS. Эти установки очень мобильны, и после запуска ракеты она может быстро менять позицию. Но был период, когда Россия объявила охоту на эти машины, и она было успешной, сообщил эксперт.

"Поэтому я считаю, что сейчас такая охота должна быть начата не дожидаясь официальных подтверждений со стороны Пентагона. Должны усилиться удары по местам базирования самолетов Су-27, носителей ракет Storm Shadow/Scalp, и [истребителей] Mirage 2000, которые были переданы Францией", — уточнил Кнутов.

Он напомнил, что о передаче самолетов Mirage 2000 президент Франции Эммануэль Макрон заявил несколько месяцев назад, дав понять, что удары ракетами будут разрешены. То есть уже тогда было ясно, что США такое решение примут, а за ними Британия и Франция, добавил историк.
"Западные ракеты мы сбиваем и делаем это успешно, но ответные меры все равно будут приняты. Эти меры могут быть асимметричными, но очень чувствительными для США и их союзников", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Подробнее том, может ли Запад отправить группировку войск на Украину и чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО — в интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.
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