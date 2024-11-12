Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин - 12.11.2024 Украина.ру
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Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин
Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин - 12.11.2024 Украина.ру
Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину, что все лидеры фракций Госдумы РФ поддержали позицию о построении нового, справедливого мира
2024-11-12T13:30
2024-11-12T13:30
новости
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума
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"Коллеги, вот только что разговаривал с президентом. Выходил из зала, вы видели… Мы буквально вчера со всеми руководителями фракции, обсуждая сегодняшнее пленарное заседание, говорили как раз о Валдайском форуме, о выступлении президента, и руководители фракций все высказались в поддержку видения президента мирового устройства, построения многополярного справедливого мира. Сейчас эти выступления прозвучали. Я рассказал об этом нашему президенту", - сказал Володин на пленарном заседании.Он поделился, что Путин высказал слава благодарности руководителям фракций за позицию, всем депутатам.Зал отозвался аплодисментами.Подробнее о поисках справедливого мира - в материале Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума
Новости, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума

Депутаты Госдумы РФ согласились строить новый миропорядок по модели Путина — Володин

13:30 12.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал президенту России Владимиру Путину, что все лидеры фракций Госдумы РФ поддержали позицию о построении нового, справедливого мира
"Коллеги, вот только что разговаривал с президентом. Выходил из зала, вы видели… Мы буквально вчера со всеми руководителями фракции, обсуждая сегодняшнее пленарное заседание, говорили как раз о Валдайском форуме, о выступлении президента, и руководители фракций все высказались в поддержку видения президента мирового устройства, построения многополярного справедливого мира. Сейчас эти выступления прозвучали. Я рассказал об этом нашему президенту", - сказал Володин на пленарном заседании.
Он поделился, что Путин высказал слава благодарности руководителям фракций за позицию, всем депутатам.
Зал отозвался аплодисментами.
Подробнее о поисках справедливого мира - в материале Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме на сайте Украина.ру.
 
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