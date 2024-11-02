https://ukraina.ru/20241102/1058569589.html

"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил

"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил - 02.11.2024 Украина.ру

"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил

Проведя тренировку стратегических сил сдерживания Россия в очередной раз показала миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности и управление этим оружием находится на высочайшем уровне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-11-02T03:15

2024-11-02T03:15

2024-11-02T03:15

новости

россия

запад

ядерный

учения

ракеты

владимир путин

оружие

эскалация

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102050/64/1020506402_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_014fe382a2f2adc7a5db1b7c0e126b1e.jpg

Когда на Западе начались обсуждения по поводу разрешения Украине дальнобойных ударов по России, президент страны Владимир Путин объявил об изменении в ядерную доктрину, после чего прошли учения стратегических ядерных сил.Россия в очередной раз показала миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности и что управление этим оружием находится на высочайшем уровне, сказал эксперт.Эти ракеты одновременно вышли из океана и из подвижного комплекса на земле. Надо будет — выйдут откуда-то еще. Мы не просто "показываем мультики". Мы засекли время полета и зону поражения. А если на конечной траектории идет разделение боевых частей, никакая ПРО ее не собьет, подчеркнул специалист."Это же не пуля калибра 7,62 мм. Это бомба весом в 500 килотонн. Сами понимаете, какие разрушения она может нанести. Мы это делаем упреждающе, чтобы Запад задумался о последствиях ядерной эскалации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.руО том, почему в Россию невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР — в интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058527713.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, ядерный, учения, ракеты, владимир путин, оружие, эскалация, детали, сво, спецоперация