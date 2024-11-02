"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил - 02.11.2024 Украина.ру
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"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил
"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил - 02.11.2024 Украина.ру
"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил
Проведя тренировку стратегических сил сдерживания Россия в очередной раз показала миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности и управление этим оружием находится на высочайшем уровне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-11-02T03:15
2024-11-02T03:15
новости
россия
запад
ядерный
учения
ракеты
владимир путин
оружие
эскалация
детали
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Когда на Западе начались обсуждения по поводу разрешения Украине дальнобойных ударов по России, президент страны Владимир Путин объявил об изменении в ядерную доктрину, после чего прошли учения стратегических ядерных сил.Россия в очередной раз показала миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности и что управление этим оружием находится на высочайшем уровне, сказал эксперт.Эти ракеты одновременно вышли из океана и из подвижного комплекса на земле. Надо будет — выйдут откуда-то еще. Мы не просто "показываем мультики". Мы засекли время полета и зону поражения. А если на конечной траектории идет разделение боевых частей, никакая ПРО ее не собьет, подчеркнул специалист."Это же не пуля калибра 7,62 мм. Это бомба весом в 500 килотонн. Сами понимаете, какие разрушения она может нанести. Мы это делаем упреждающе, чтобы Запад задумался о последствиях ядерной эскалации", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.руО том, почему в Россию невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР — в интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, ядерный, учения, ракеты, владимир путин, оружие, эскалация, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, ядерный, Учения, ракеты, Владимир Путин, оружие, эскалация, детали, СВО, Спецоперация

"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил

03:15 02.11.2024
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Проведя тренировку стратегических сил сдерживания Россия в очередной раз показала миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности и управление этим оружием находится на высочайшем уровне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Когда на Западе начались обсуждения по поводу разрешения Украине дальнобойных ударов по России, президент страны Владимир Путин объявил об изменении в ядерную доктрину, после чего прошли учения стратегических ядерных сил.
Россия в очередной раз показала миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности и что управление этим оружием находится на высочайшем уровне, сказал эксперт.
"Не так давно в США был скандал, что их ядерные объекты охраняют наркоманы. А мы показываем наших красивых и подготовленных парней, умеющих применять жидкотопливные и твердотопливные ракеты", — отметил Насонов.
Эти ракеты одновременно вышли из океана и из подвижного комплекса на земле. Надо будет — выйдут откуда-то еще. Мы не просто "показываем мультики". Мы засекли время полета и зону поражения. А если на конечной траектории идет разделение боевых частей, никакая ПРО ее не собьет, подчеркнул специалист.
"Это же не пуля калибра 7,62 мм. Это бомба весом в 500 килотонн. Сами понимаете, какие разрушения она может нанести. Мы это делаем упреждающе, чтобы Запад задумался о последствиях ядерной эскалации", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
О том, почему в Россию невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР — в интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала на сайте Украина.ру
Федор Афанасов
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