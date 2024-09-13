https://ukraina.ru/20240913/1057439916.html

Готовы на жесткие меры: Набиуллина сделала заявление о ключевой ставке

Готовы на жесткие меры: Набиуллина сделала заявление о ключевой ставке - 13.09.2024 Украина.ру

Готовы на жесткие меры: Набиуллина сделала заявление о ключевой ставке

Центральный банк (ЦБ) РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4%, а для этого готов идти на более жесткие меры, в том числе повышение ключевой ставки. Такое заявление 13 сентября сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина

2024-09-13T15:40

2024-09-13T15:40

2024-09-13T15:40

новости

россия

инфляция

набиуллина эльвира

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В пятницу, 13 сентября, Банк России снова повысил ключевую ставку. На этот раз до 19% годовых.С конца 2023 года банк держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда ЦБ увеличил ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых.Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.Эксперты прогнозируют, что 25 октября ЦБ повысит ставку до 20%, и такое положение дел сохранится примерно на полгода. В частности, такое мнение высказал аналитик Совкомбанка Михаил Васильев."С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жесткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести до экономики новое повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию. Возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ставки будет достаточно медленным. К концу 2025 года мы ожидаем снижения до 14% годовых, при этом риски смещены в сторону более высоких значений", - отметил Васильев.Чем ниже ключевая ставка, тем дешевле кредиты и ниже ставки по депозитам и наоборот. Низкая ключевая ставка подогревает потребительский спрос и способствует повышению цен, высокая - сдерживает спрос и инфляцию.

https://ukraina.ru/20240913/1057435789.html

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новости, россия, инфляция, набиуллина эльвира