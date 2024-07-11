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Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times

Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times - 11.07.2024 Украина.ру

Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times

Первая группа досрочно освобожденных украинских заключенных направлена в воинские части для прохождения подготовки, передала газета Financial Times со ссылкой на министра юстиции страны Дениса Малюську

2024-07-11T09:31

2024-07-11T09:31

2024-07-11T09:41

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украина

денис малюська

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Они, как ожидается, будут направлены на линии фронта к концу лета", - сказал министр.Всего власти Украины рассчитывают привлечь около 15 тысяч осужденных.Для пополнения поредевших украинских войск в мае Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы.Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента.Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины