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Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times - 11.07.2024 Украина.ру
Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
Первая группа досрочно освобожденных украинских заключенных направлена в воинские части для прохождения подготовки, передала газета Financial Times со ссылкой на министра юстиции страны Дениса Малюську
2024-07-11T09:31
2024-07-11T09:31
2024-07-11T09:41
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украина
денис малюська
владимир зеленский
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"Они, как ожидается, будут направлены на линии фронта к концу лета", - сказал министр.Всего власти Украины рассчитывают привлечь около 15 тысяч осужденных.Для пополнения поредевших украинских войск в мае Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы.Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента.Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
09:31 11.07.2024 (обновлено: 09:41 11.07.2024)
Первая группа досрочно освобожденных украинских заключенных направлена в воинские части для прохождения подготовки, передала газета Financial Times со ссылкой на министра юстиции страны Дениса Малюську
"Они, как ожидается, будут направлены на линии фронта к концу лета", - сказал министр.
Всего власти Украины рассчитывают привлечь около 15 тысяч осужденных.
"Первоначальная кампания по привлечению заключенных, как ожидается, приведет примерно к пяти тысячам новобранцев, и это число может утроиться "при наиболее благоприятных условиях", - сказал Малюська.
Для пополнения поредевших украинских войск в мае Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы.
Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента.