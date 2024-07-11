Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times - 11.07.2024 Украина.ру
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Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times - 11.07.2024 Украина.ру
Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
Первая группа досрочно освобожденных украинских заключенных направлена в воинские части для прохождения подготовки, передала газета Financial Times со ссылкой на министра юстиции страны Дениса Малюську
2024-07-11T09:31
2024-07-11T09:41
новости
украина
денис малюська
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Они, как ожидается, будут направлены на линии фронта к концу лета", - сказал министр.Всего власти Украины рассчитывают привлечь около 15 тысяч осужденных.Для пополнения поредевших украинских войск в мае Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы.Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента.Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.
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452
60
новости, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times

09:31 11.07.2024 (обновлено: 09:41 11.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Первая группа досрочно освобожденных украинских заключенных направлена в воинские части для прохождения подготовки, передала газета Financial Times со ссылкой на министра юстиции страны Дениса Малюську
"Они, как ожидается, будут направлены на линии фронта к концу лета", - сказал министр.
Всего власти Украины рассчитывают привлечь около 15 тысяч осужденных.

"Первоначальная кампания по привлечению заключенных, как ожидается, приведет примерно к пяти тысячам новобранцев, и это число может утроиться "при наиболее благоприятных условиях", - сказал Малюська.

Для пополнения поредевших украинских войск в мае Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных, который предусматривает, что к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы.
Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая указывала, что более 4,5 тысячи осужденных граждан Украины готовы отправиться на фронт по контракту, при этом одной из главных проблем в этом контексте является отсутствие мотивации среди обозначенного контингента.
Подробнее об уголовниках в ВСУ - в материале Мобилизация преступников, потери ВСУ, подготовка к победе Трампа. Главное на Украине на утро 19 января на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДенис МалюськаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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