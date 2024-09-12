https://ukraina.ru/20240912/1057404928.html

"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж

"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж - 12.09.2024 Украина.ру

"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж

Лошади уже 5 с половиной тысяч лет живут рядом с людьми. Во времена античности, рыцарства и до начала ХХ века лошади были чуть ли не главной военной силой и... Украина.ру, 12.09.2024

2024-09-12T13:57

2024-09-12T13:57

2024-09-12T13:58

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Лошади уже 5 с половиной тысяч лет живут рядом с людьми. Во времена античности, рыцарства и до начала ХХ века лошади были чуть ли не главной военной силой и средством быстрого передвижения. И хотя сегодня им на смену пришли машины, лошади до сих пор помогают военным. Правда, теперь их помощь относится не к боевым действиям, а скорее к их последствиям. Подробности – в сюжете военкоров Игоря Гомольского и Василия Ткача. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, реабилитация, сво, спецоперация, военнослужащий, раненые, вс рф, новости, украина.ру, видео