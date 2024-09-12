"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж - 12.09.2024 Украина.ру
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"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж
"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж - 12.09.2024 Украина.ру
"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж
Лошади уже 5 с половиной тысяч лет живут рядом с людьми. Во времена античности, рыцарства и до начала ХХ века лошади были чуть ли не главной военной силой и... Украина.ру, 12.09.2024
2024-09-12T13:57
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видео
реабилитация
сво
спецоперация
военнослужащий
раненые
вс рф
новости
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Лошади уже 5 с половиной тысяч лет живут рядом с людьми. Во времена античности, рыцарства и до начала ХХ века лошади были чуть ли не главной военной силой и средством быстрого передвижения. И хотя сегодня им на смену пришли машины, лошади до сих пор помогают военным. Правда, теперь их помощь относится не к боевым действиям, а скорее к их последствиям. Подробности – в сюжете военкоров Игоря Гомольского и Василия Ткача. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
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видео, реабилитация, сво, спецоперация, военнослужащий, раненые, вс рф, новости, украина.ру, видео
Видео, реабилитация, СВО, Спецоперация, военнослужащий, раненые, ВС РФ, Новости, Украина.ру

"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж

13:57 12.09.2024 (обновлено: 13:58 12.09.2024)
 
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Лошади уже 5 с половиной тысяч лет живут рядом с людьми. Во времена античности, рыцарства и до начала ХХ века лошади были чуть ли не главной военной силой и средством быстрого передвижения. И хотя сегодня им на смену пришли машины, лошади до сих пор помогают военным. Правда, теперь их помощь относится не к боевым действиям, а скорее к их последствиям.
Подробности – в сюжете военкоров Игоря Гомольского и Василия Ткача.
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
 
ВидеореабилитацияСВОСпецоперациявоеннослужащийраненыеВС РФНовостиУкраина.ру
 
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