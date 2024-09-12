https://ukraina.ru/20240912/1057404928.html
"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж
"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж - 12.09.2024 Украина.ру
"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж
Лошади уже 5 с половиной тысяч лет живут рядом с людьми. Во времена античности, рыцарства и до начала ХХ века лошади были чуть ли не главной военной силой и... Украина.ру, 12.09.2024
2024-09-12T13:57
2024-09-12T13:57
2024-09-12T13:58
видео
реабилитация
сво
спецоперация
военнослужащий
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вс рф
новости
украина.ру
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Лошади уже 5 с половиной тысяч лет живут рядом с людьми. Во времена античности, рыцарства и до начала ХХ века лошади были чуть ли не главной военной силой и средством быстрого передвижения. И хотя сегодня им на смену пришли машины, лошади до сих пор помогают военным. Правда, теперь их помощь относится не к боевым действиям, а скорее к их последствиям. Подробности – в сюжете военкоров Игоря Гомольского и Василия Ткача. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, реабилитация, сво, спецоперация, военнослужащий, раненые, вс рф, новости, украина.ру, видео
Видео, реабилитация, СВО, Спецоперация, военнослужащий, раненые, ВС РФ, Новости, Украина.ру
Лошади уже 5 с половиной тысяч лет живут рядом с людьми. Во времена античности, рыцарства и до начала ХХ века лошади были чуть ли не главной военной силой и средством быстрого передвижения. И хотя сегодня им на смену пришли машины, лошади до сих пор помогают военным. Правда, теперь их помощь относится не к боевым действиям, а скорее к их последствиям.
Подробности – в сюжете военкоров Игоря Гомольского и Василия Ткача.
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно