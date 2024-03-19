Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт - 19.03.2024 Украина.ру
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Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт
Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт - 19.03.2024 Украина.ру
Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт
В воскресенье 18 марта Кабмин Украины в очередной раз позабавил украинцев списком отраслей, критически важных для экономики и национальной безопасности. Список опубликовал нардеп Алексей Гончаренко*. Оказывается, критически важным для экономики и безопасности Украины является разведение верблюдов.
2024-03-19T11:37
2024-03-19T11:37
эксклюзив
украина
египет
харьковская область
алексей гончаренко
кость бондаренко
алексей кущ
вооруженные силы украины
впк
кабмин
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Гончаренко* утверждает, что список составляют для определения предприятий, на которые будет распространяться бронь от мобилизации. "Спойлер – там нет ни оборонных, ни промышленных предприятий. Но есть многое другое. В перечень экономической деятельности, стратегически важной для экономики страны попали: разведение верблюдов, штукатурные и малярные работы, издание каталогов, издание компьютерных игр, производство кино и телепрограмм", – написал Гончаренко.Консервированное верблюжье молоко или косметику на его основе на Украине можно приобрести за немалые деньги, но все эти продукты производятся в Египте.Сам по себе список скорее отражает желание украинских чиновников и депутатов "застолбить" работников своих предприятий. В современном украинском руководстве многие имеют интересы в производстве телепрограмм, включая самого президента. Однако разведение верблюдов – это новость.На Украине эти животные встречаются только в зоопарках. Несколько особей имеются также на частных фермах или в частных зоопарках представителей украинской элиты. В 2020 году украинские СМИ сообщали о жалобах жителей Харьковской области на этих животных. Двугорбых верблюдов в количестве двух особей держали там на одной из ферм, но иногда выпускали погулять. Животные заходили на огороды и портили урожай. "Грызут капусту. Осталось то, что погрызли, которое мы не срезали. Рассчитывали, что у нас будет своя капуста", — жаловалась жительница села Борщев Любовь Гармаш.За этими животными ухаживают, конечно, не лично депутаты и чиновники, а наемные работники. Их таким образом и пытаются оградить от мобилизации, специально вписав разведение верблюдов. Проще говоря, авторы списка, очевидно, путают личную шерсть с государственной, пытаясь представить свои кровные интересы в качестве критически важных отраслей экономики.Украинские читатели с сарказмом восприняли этот список предприятий, отмечая, что без разведения верблюдов экономика и национальная безопасность страны мгновенно рухнет.Украинский политолог Кость Бондаренко предлагает не останавливаться на верблюдах, так как есть еще много экзотических животных, которые могут сыграть свою роль в национальной безопасности Украины. "Если честно - удивляюсь, почему в список не включили и другие стратегически важные отрасли? Например, разведение кенгуру, коал, квокк и вомбатов? Или муравьедов? Уверен, экономика Украины и боевая мощь государства от этого только выиграют", - пишет Бондаренко."Двугорбых или одногорбых? Это принципиально важно, я считаю! Верблюжью кавалерию вооруженную лопатами создаем?", - задает вопрос украинский комментатор Виталий Мазур.Критически важным для украинской экономики также является космический транспорт, судя по опубликованному списку. Никакого космического транспорта Украина уже давно не производит, но есть департаменты и агентства, которые делают вид, что Украина является космической державой. Их тоже оградят от мобилизации ради "национальной безопасности"."Кстати, не только "разведение верблюдов" попало в список стратегических отраслей экономики, составленный Кабмином, где будут бронировать специалистов, но и такие виды деятельности, как "снос". Хотя есть еще и "космический транспорт". К сожалению я не нашел там машиностроения, обработки, ВПК. Может быть, для них есть отдельный список?", - недоумевает украинский экономист Алексей Кущ.Вероятно, просто у авторов списка кровных интересов в этих отраслях нет.В списке критически важных отраслей также упоминается разведение буйволов, выращивание цитрусовых и сахарного тростника. Складывается впечатление, что список отраслей бездумно "слизали" у одного из тропических островов. Но на самом деле и в этих пунктах он отражает интересы украинских чиновников и депутатов, которые мнят себя феодалами, устраивают оранжереи в своих поместьях и разводят экзотических животных. Цитрусовые на Украине в принципе можно вырастить, но только в отапливаемых оранжереях с искусственным освещением, что делает любой выращенный там апельсин буквально "золотым".Обслугу частных оранжерей тоже могут забрить в ВСУ, лимонные деревья могут зачахнуть без надлежащего ухода. Единственный выход – представить оранжерею в качестве критически важной отрасли для экономики и безопасности. Как бы ни забавно смотрелся список украинского Кабмина, он еще раз демонстрирует, что для украинского чиновника и депутата национальная экономика и национальная безопасность ограничиваются забором его собственного поместья.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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эксклюзив, украина, египет, харьковская область, алексей гончаренко, кость бондаренко, алексей кущ, вооруженные силы украины, впк, кабмин, дмитрий ковалевич
Эксклюзив, Украина, Египет, Харьковская область, Алексей Гончаренко, Кость Бондаренко, Алексей Кущ, Вооруженные силы Украины, ВПК, Кабмин, Дмитрий Ковалевич

Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт

11:37 19.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГжельский завод художественной росписи в Московской области
Гжельский завод художественной росписи в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В воскресенье 18 марта Кабмин Украины в очередной раз позабавил украинцев списком отраслей, критически важных для экономики и национальной безопасности. Список опубликовал нардеп Алексей Гончаренко*. Оказывается, критически важным для экономики и безопасности Украины является разведение верблюдов.
Гончаренко* утверждает, что список составляют для определения предприятий, на которые будет распространяться бронь от мобилизации. "Спойлер – там нет ни оборонных, ни промышленных предприятий. Но есть многое другое. В перечень экономической деятельности, стратегически важной для экономики страны попали: разведение верблюдов, штукатурные и малярные работы, издание каталогов, издание компьютерных игр, производство кино и телепрограмм", – написал Гончаренко.
Консервированное верблюжье молоко или косметику на его основе на Украине можно приобрести за немалые деньги, но все эти продукты производятся в Египте.
Сам по себе список скорее отражает желание украинских чиновников и депутатов "застолбить" работников своих предприятий. В современном украинском руководстве многие имеют интересы в производстве телепрограмм, включая самого президента. Однако разведение верблюдов – это новость.
На Украине эти животные встречаются только в зоопарках. Несколько особей имеются также на частных фермах или в частных зоопарках представителей украинской элиты. В 2020 году украинские СМИ сообщали о жалобах жителей Харьковской области на этих животных. Двугорбых верблюдов в количестве двух особей держали там на одной из ферм, но иногда выпускали погулять. Животные заходили на огороды и портили урожай. "Грызут капусту. Осталось то, что погрызли, которое мы не срезали. Рассчитывали, что у нас будет своя капуста", — жаловалась жительница села Борщев Любовь Гармаш.
За этими животными ухаживают, конечно, не лично депутаты и чиновники, а наемные работники. Их таким образом и пытаются оградить от мобилизации, специально вписав разведение верблюдов. Проще говоря, авторы списка, очевидно, путают личную шерсть с государственной, пытаясь представить свои кровные интересы в качестве критически важных отраслей экономики.
Украинские читатели с сарказмом восприняли этот список предприятий, отмечая, что без разведения верблюдов экономика и национальная безопасность страны мгновенно рухнет.
Украина за неделю коллаж
Вчера, 17:48
Украина за неделю. Игра Макрона и приближающаяся развязкаНа фоне рушащегося западного консенсуса по вопросу о форме помощи Украины, Франция начинает игру по перехвату лидерских позиций в Европе, а Киев подводят к объективной необходимости просить переговоры. И если Зеленский для этих целей не подойдет, тем хуже для Зеленского.
Украинский политолог Кость Бондаренко предлагает не останавливаться на верблюдах, так как есть еще много экзотических животных, которые могут сыграть свою роль в национальной безопасности Украины. "Если честно - удивляюсь, почему в список не включили и другие стратегически важные отрасли? Например, разведение кенгуру, коал, квокк и вомбатов? Или муравьедов? Уверен, экономика Украины и боевая мощь государства от этого только выиграют", - пишет Бондаренко.
"Двугорбых или одногорбых? Это принципиально важно, я считаю! Верблюжью кавалерию вооруженную лопатами создаем?", - задает вопрос украинский комментатор Виталий Мазур.
Критически важным для украинской экономики также является космический транспорт, судя по опубликованному списку. Никакого космического транспорта Украина уже давно не производит, но есть департаменты и агентства, которые делают вид, что Украина является космической державой. Их тоже оградят от мобилизации ради "национальной безопасности".
"Кстати, не только "разведение верблюдов" попало в список стратегических отраслей экономики, составленный Кабмином, где будут бронировать специалистов, но и такие виды деятельности, как "снос". Хотя есть еще и "космический транспорт". К сожалению я не нашел там машиностроения, обработки, ВПК. Может быть, для них есть отдельный список?", - недоумевает украинский экономист Алексей Кущ.
Вероятно, просто у авторов списка кровных интересов в этих отраслях нет.
В списке критически важных отраслей также упоминается разведение буйволов, выращивание цитрусовых и сахарного тростника. Складывается впечатление, что список отраслей бездумно "слизали" у одного из тропических островов. Но на самом деле и в этих пунктах он отражает интересы украинских чиновников и депутатов, которые мнят себя феодалами, устраивают оранжереи в своих поместьях и разводят экзотических животных. Цитрусовые на Украине в принципе можно вырастить, но только в отапливаемых оранжереях с искусственным освещением, что делает любой выращенный там апельсин буквально "золотым".
Обслугу частных оранжерей тоже могут забрить в ВСУ, лимонные деревья могут зачахнуть без надлежащего ухода. Единственный выход – представить оранжерею в качестве критически важной отрасли для экономики и безопасности. Как бы ни забавно смотрелся список украинского Кабмина, он еще раз демонстрирует, что для украинского чиновника и депутата национальная экономика и национальная безопасность ограничиваются забором его собственного поместья.
15 марта, 04:48
"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляцииНа Украине обсуждают интервью президента РФ Владимира Путина, думают, к чему приведут удары украинских БПЛА по территории России и как это может сказаться на развитии ситуации. Думают и над тем, возможен ли мир, и на каких условиях.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
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