https://ukraina.ru/20240319/1053968074.html

Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт

Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт - 19.03.2024 Украина.ру

Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт

В воскресенье 18 марта Кабмин Украины в очередной раз позабавил украинцев списком отраслей, критически важных для экономики и национальной безопасности. Список опубликовал нардеп Алексей Гончаренко*. Оказывается, критически важным для экономики и безопасности Украины является разведение верблюдов.

2024-03-19T11:37

2024-03-19T11:37

2024-03-19T11:37

эксклюзив

украина

египет

харьковская область

алексей гончаренко

кость бондаренко

алексей кущ

вооруженные силы украины

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Гончаренко* утверждает, что список составляют для определения предприятий, на которые будет распространяться бронь от мобилизации. "Спойлер – там нет ни оборонных, ни промышленных предприятий. Но есть многое другое. В перечень экономической деятельности, стратегически важной для экономики страны попали: разведение верблюдов, штукатурные и малярные работы, издание каталогов, издание компьютерных игр, производство кино и телепрограмм", – написал Гончаренко.Консервированное верблюжье молоко или косметику на его основе на Украине можно приобрести за немалые деньги, но все эти продукты производятся в Египте.Сам по себе список скорее отражает желание украинских чиновников и депутатов "застолбить" работников своих предприятий. В современном украинском руководстве многие имеют интересы в производстве телепрограмм, включая самого президента. Однако разведение верблюдов – это новость.На Украине эти животные встречаются только в зоопарках. Несколько особей имеются также на частных фермах или в частных зоопарках представителей украинской элиты. В 2020 году украинские СМИ сообщали о жалобах жителей Харьковской области на этих животных. Двугорбых верблюдов в количестве двух особей держали там на одной из ферм, но иногда выпускали погулять. Животные заходили на огороды и портили урожай. "Грызут капусту. Осталось то, что погрызли, которое мы не срезали. Рассчитывали, что у нас будет своя капуста", — жаловалась жительница села Борщев Любовь Гармаш.За этими животными ухаживают, конечно, не лично депутаты и чиновники, а наемные работники. Их таким образом и пытаются оградить от мобилизации, специально вписав разведение верблюдов. Проще говоря, авторы списка, очевидно, путают личную шерсть с государственной, пытаясь представить свои кровные интересы в качестве критически важных отраслей экономики.Украинские читатели с сарказмом восприняли этот список предприятий, отмечая, что без разведения верблюдов экономика и национальная безопасность страны мгновенно рухнет.Украинский политолог Кость Бондаренко предлагает не останавливаться на верблюдах, так как есть еще много экзотических животных, которые могут сыграть свою роль в национальной безопасности Украины. "Если честно - удивляюсь, почему в список не включили и другие стратегически важные отрасли? Например, разведение кенгуру, коал, квокк и вомбатов? Или муравьедов? Уверен, экономика Украины и боевая мощь государства от этого только выиграют", - пишет Бондаренко."Двугорбых или одногорбых? Это принципиально важно, я считаю! Верблюжью кавалерию вооруженную лопатами создаем?", - задает вопрос украинский комментатор Виталий Мазур.Критически важным для украинской экономики также является космический транспорт, судя по опубликованному списку. Никакого космического транспорта Украина уже давно не производит, но есть департаменты и агентства, которые делают вид, что Украина является космической державой. Их тоже оградят от мобилизации ради "национальной безопасности"."Кстати, не только "разведение верблюдов" попало в список стратегических отраслей экономики, составленный Кабмином, где будут бронировать специалистов, но и такие виды деятельности, как "снос". Хотя есть еще и "космический транспорт". К сожалению я не нашел там машиностроения, обработки, ВПК. Может быть, для них есть отдельный список?", - недоумевает украинский экономист Алексей Кущ.Вероятно, просто у авторов списка кровных интересов в этих отраслях нет.В списке критически важных отраслей также упоминается разведение буйволов, выращивание цитрусовых и сахарного тростника. Складывается впечатление, что список отраслей бездумно "слизали" у одного из тропических островов. Но на самом деле и в этих пунктах он отражает интересы украинских чиновников и депутатов, которые мнят себя феодалами, устраивают оранжереи в своих поместьях и разводят экзотических животных. Цитрусовые на Украине в принципе можно вырастить, но только в отапливаемых оранжереях с искусственным освещением, что делает любой выращенный там апельсин буквально "золотым".Обслугу частных оранжерей тоже могут забрить в ВСУ, лимонные деревья могут зачахнуть без надлежащего ухода. Единственный выход – представить оранжерею в качестве критически важной отрасли для экономики и безопасности. Как бы ни забавно смотрелся список украинского Кабмина, он еще раз демонстрирует, что для украинского чиновника и депутата национальная экономика и национальная безопасность ограничиваются забором его собственного поместья.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240318/1053940611.html

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