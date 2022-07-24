https://ukraina.ru/20220724/1036807853.html

Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине

Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине - 24.07.2022 Украина.ру

Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине

Украина.ру, 24.07.2022

2022-07-24T19:10

2022-07-24T19:10

2022-07-24T19:10

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Украинские военные продолжают наносить удары по мостам в Херсонской области. ВСУ выходят в лидеры по количеству женщин-военнослужащихУкраинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев."В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры", — сказал он.По его словам, в результате получил повреждения мост, который проходит по дамбе электростанции."Сама ГЭС работает, но как долго она будет работать с учетом агрессивных действий, я не могу предсказать", — добавил Леонтьев.Он подчеркнул, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, причем целенаправленно по гражданской инфраструктуре."Это террор против мирного населения", — заявил глава района.Позже РИА Новости опубликовало фотографии ремонта моста у Каховской ГЭС."Очень правильно. Надо каждый день заделывать пробоины. Арматуру надо заваривать и потом заливать бетоном. Если все делать правильно несущая способность моста не уменьшится. Пол куба бетона и несколько арматурин стоят дешевле, чем HIMARS", - прокомментировал фотографии бывший народный депутат, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Кроме того, СМИ сообщили об ударе по Дарьевскому мосту через Ингулец.Именно через Дарьевский мост и мост Каховской ГЭС ведёт альтернативный путь из Херсона на левобережье Днепра.В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Сами же украинские националисты не скрывают своих планов обрушить мосты с тем, чтобы заблокировать в Херсоне группировку ВС РФ, отрезать её от подвоза боеприпасов и техники, что создаст благоприятные, по их мнению, условия для наступления и взятия Херсона."Сейчас московиты получат свой Мариуполь — это Херсон. И мы возьмём там больше пленных. Херсон и правобережье — там, где их плацдарм на правом берегу Днепра. Я думаю, что в ближайшее время 10-15 тыс. пленных у нас будет в значительной мере благодаря высокоточной реактивной артиллерии, благодаря тому, что они так и не смогли уничтожить нашу авиацию за всё это время и она всё так же продолжает работать, а также благодаря 155-мм гаубицам", - заявил 21 июля лидер украинских националистов, командир одного из подразделений ВСУ Дмитрий Корчинский.По словам Корчинского, сейчас Украина накапливает там войска, в т.ч. и новосформированные бригады. При этом сам Корчинский ожидает взятия Херсона ВСУ в течение двух недель.Женщины в ВСУВ Вооружённых Силах Украины служат более 38 тысяч женщин, 7 тыс. из них ушли в армию после начала спецоперации, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на Втором саммите первых леди и джентльменов, состоявшемся в Киеве."Также есть гражданские женщины, которые в ВСУ работают. То есть, в целом в ВСУ – более 50 тыс. женщин. По цифрам Украина имеет один из самых больших показателей количества женщин в Вооружённых Силах среди стран-членов НАТО", - заявила она.По словам Маляр, на Украине было два всплеска увеличения количества женщин в армии: в 2014 и в 2022 годах."Это такой характер украинской женщины. Она сама заходит в Вооружённые Силы и занимает там своё почётное место", – отметила Маляр.Замминистра рассказала, что в начале спецоперации женщины в украинской армии сталкивались с определенными проблемами. В частности, не ко всем военным профессиям можно было привлекать женщин. Однако теперь женщина в армии сама может решать, чем там заниматься.Сейчас в ВСУ есть танкистки, артиллеристки и даже уникальная инструкторша по глубоководному военному дайвингу.Также женщины столкнулись с тем, что армейский быт адаптирован исключительно для мужчин.Маляр заверила, что у Минобороны Украины "взяло прямой курс", чтобы сделать службу женщин в ВСУ как можно более комфортной.Чуть меньше недели назад, 18 июля, стало известно, что впервые в истории ВСУ для служащих в армии женщин создадут унифицированную женскую военную форму. Как заявили в Минобороны Украины, разработкой формы уже занимаются волонтёры двух инициативных групп.Одну из них курирует проект жены президента Украины Елены Зеленской "Безбарьерность". Вторую группу – Arm Women Now – возглавляет депутат Киевского городского совета Ирина Никорак. Сейчас они работают сообща, подчеркнули в Минобороны.Волонтёров попросили проанализировать опыт женской формы в армиях других стран, обратив внимание на типы фигур. Это позволит на первых этапах индивидуально подбирать женщинам одежду.Как заявила Никорак, первую партию брюк, кителей и тактического белья уже в течение недели планировали передать женщинам-военнослужащим бесплатно для того, чтобы протестировать форму и убедиться, что она функциональна и удобна.Лекала для униформы были разработаны по женской форме Вооружённых Сил США. Униформу шили из заказанной в Польше ткани пиксельной расцветки.По словам Никорак, идея производства унифицированной женской военной формы появилась после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. По словам депутата Киевсовета, мужские размеры и фасоны военной формы не соответствуют женским. Например, брюки могут хорошо сидеть в бёдрах, но будут слишком велики в талии, а кители имеют длинные рукава, поэтому плечо опускается почти до локтя."Женщинам приходится перешивать форму или использовать булавки и тактический ремень в полевых условиях. Это неудобно и нефункционально", - заявила Никорак.Её проект Arm Women Now финансируется благотворительными взносами и через аукционы с участием звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Волонтёрам уже удалось собрать 400 тыс. грн. (около 640 тыс. руб. - Ред.). Этого хватило, чтобы сшить 300 комплектов военной формы для женщин.По словам Никорак, когда форму протестуют на передовой, Минобороны Украины сможет утвердить единый стандарт женской униформы и предусмотреть деньги в бюджете.

https://ukraina.ru/20220724/1036805510.html

https://ukraina.ru/20220724/1036802137.html

https://ukraina.ru/20220724/1036798399.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники