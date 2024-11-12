https://ukraina.ru/20241112/1058835780.html

Вандал и увольнение чиновника в оккупированной Судже, советские танки в Германии. Главное на 13.00

Вандал и увольнение чиновника в оккупированной Судже, советские танки в Германии. Главное на 13.00 - 12.11.2024 Украина.ру

Вандал и увольнение чиновника в оккупированной Судже, советские танки в Германии. Главное на 13.00

Жители Суджанского района добились увольнения чиновника; немецкие инструкторы обучают украинских военных на советских танках; планам Зеленского грозит альянс Трампа, Орбана и Папы Римского

2024-11-12T13:16

2024-11-12T13:16

2024-11-12T13:22

эксклюзив

хроники

украина

суджа

курская область

дональд трамп

владимир зеленский

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

пятерочка (сеть магазинов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058836209_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_41c9276bb0aa920d23548825360caa9d.jpg.webp

СуджанеУтром 12 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов встретился с эвакуированными жителями оккупированных и охваченных боевыми действиями районов региона.Жители Суджанского района, который находится под контролем ВСУ потребовали снять с должности главу района Александра Богачёва, так как он, по их словам, не выходит на контакт с жителями и не оказывает помощь пострадавшим.Несмотря на то, что встреча губернатора и министров транспорта и строительства РФ проходила без участия СМИ, в сети всё же оказалось видео, на котором Смирнов соглашается с просьбой людей, и его слова встречают активными аплодисментами.Накануне глава региона говорил об этом на оперативном совещании с главами районов: были опубликованы его резкие слова о том, что местные чиновники и их заместители слабо работают со своими подопечными.Радостно встретившие решение Смирнова куряне, окриками из зала проводили Богачёва.Также во вторник из Суджи появились фото украинского военного, который позирует на фоне продуктового магазина "Пятёрочка" (в слове "универсам" на фасаде ободрана часть буквы "и", таким образом написание получается украинское – "універсам"), расписанной названиями украинских городов, маргинальными надписями, вроде "Здесь бы…", и тому подобным.Ещё одно фото из Суджи – гораздо более значимое: в оккупированный город и Казачью Локню около него приехал Валдас Барткевичус – литовский "активист", не единожды устраивавшие самые маргинальные акции, даже по меркам радикалов.В Казачьей Локне он осквернил братскую могилу освободителей Курщины во время Великой Отечественной войны, а в Судже снял видео на фоне всё той же "Пятёрочки".Прошлые акции Барткевичуса – не считая постоянных призывов запретить в Литве русский язык – осквернение памятника поэту Александру Пушкину и мемориала жертвам теракта в Crocus City Hall, который в марте организовали жители Вильнюса.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении "активиста".В Курской области также обсудили вопросы гуманитарной помощи. Накануне обсуждался документ Федерального агентства по государственным резервам, в котором был приведён перечень категорий граждан, которые должны получить помощь."До настоящего времени гуманитарная помощь от Росрезерва в Курскую область не выдавалась. В связи с чем решение оперштаба, размещенное на официальном сайте губернатора и правительства Курской области, было снято", – сообщили в Министерстве социального обеспечения, материнства и детства Курской области.Вся поступившая в регион с начала введения режима КТО гумпомощь распространяется на всех жителей приграничных районов, уточнили в ведомстве."Удивительный альянс"Именно так британское издание The Independent назвало союз избранного президента США Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Папы Римского Франциска.Издание публикует беседу с послом Венгрии в Ватикане Эдуардом Габсбургом-Лотарингским и аналитику.Сам дипломат позиционирует себя, как человек, который пытается создать международную коалицию для поиска мирного соглашения и конца войны на Украине.Папа Римский, по его словам, также обеспокоен поиском исключительного мирного решения, и влияет в этом вопросе на Трампа. В частности, в вопросе того, чтобы "подтолкнуть Владимира Зеленского" к переговорам и неминуемой передаче территорий.Венгрия и Папа Римский, утверждает Габсбург-Лотарингский, совместно выступают за то, чтобы "разорвать цикл войны", несмотря на то, что остальные партнёры по НАТО выступают против такого решения."После решения американских избирателей, принятого несколько дней назад, у нас появилась надежда, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику: у нас схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. Я считаю, что сейчас как никогда велики шансы на то, что мир наконец вернется в Украину после почти тысячи дней войны", – выразил он надежды относительно президентской каденции Трампа, напомнив, что во время его предыдущего срока отношения между странами были устойчивыми и удавалось противостоять угрозам совместными усилиями."Последние годы Венгрия в одиночку ведёт борьбу за немедленное прекращение огня и мир на Украине. Будучи прямым соседом и наличием венгерского меньшинства внутри Украины, мы имеем очень четкое видение. Единственным союзником был Святейший Отец Папа Франциск, который говорил в том же направлении и занимался мирной дипломатией."С новым президентом Трампом у нас есть союзник, который четко заявил, даже в своей речи в ночь выборов, что он хочет положить конец войнам, что означает и войну на Украине. Это наполняет меня надеждой", – резюмировал посол.Танки и другая техникаНемецкие военные инструкторы, обучая украинских военнослужащих, позаимствовали в исторических музеях советские танки, да и окопы учат их рыть по советским стандартам, пишет Reuters, побеседовав с немецким генерал-лейтенантом Андреасом Марлоу.Именно советская тактика и техника поможет ВСУ приблизиться максимально к условиям реального боя, считает он. Марлоу является руководителем учебной миссии ЕС для украинской армии.В миссии участвуют военные из 17 стран, на территории Германии непосредственно за время военных действий обучили 18 тысяч бойцов."Советскую технику используют на условно российской стороне", – объяснил Марлоу.Какие именно музеи предоставили для этого свои экспонаты, он не сказал.Однако, по словам генерала, тренировки на советских танках небезопасны – инструкторам приходится проявлять осторожность, чтобы избежать незапланированных взрывов.Современные тренажёры и манекены в тренировках тоже участвуют, но главный упор сделан, по словам главы миссии, на дронах.Танк "Leopard" производства ФРГ, три бронетранспортера, боевую бронированную машину "MaxxPro" производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30 – таковы, по информации Минобороны РФ, технические потери штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, контратаковавших за текущие сутки в Донбассе – в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка, Дылеевка и УкраинкаАтаки их были отражены подразделениями группировки войск "Центр" ВС РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николаевка, Предтечино, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики", – также сообщили в МО.О других актуальных событиях фронта и европейской политики - в материале Павла Волкова Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241112/1058832997.html

https://ukraina.ru/20241111/1058793362.html

украина

суджа

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, суджа, курская область, дональд трамп, владимир зеленский, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, пятерочка (сеть магазинов), следственный комитет