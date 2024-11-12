Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области - 12.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241112/1058832997.html
Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области - 12.11.2024 Украина.ру
Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
Уголовное дело в отношении семи боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины направлено в суд. Об этом сообщает СК РФ
2024-11-12T12:17
2024-11-12T12:17
новости
курская область
россия
украина
ск рф
всу
военные преступления
кто
тероборона
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056952706_15:0:1907:1064_1920x0_80_0_0_6d6de57def9901a6aee74c4552ed1d8e.jpg.webp
Боевики 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк обвиняются в совершении террористических актов в Курской области.Следствием установлено, что они в начале августа, действуя в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, с использованием взрывных устройств, незаконно пересекли госграницу России. На территории Кореневского района Курской области они запугивали и устрашали местное население. В частности, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирным жителям."В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Волошин, Аршулик, Караев, Дойчук, Сигерич, Кульбаба и Вовк задержаны", - сказано в официальном сообщении.Обвиняемые взяты под стражу. Они уже ознакомились с материалами уголовного дела. Оно с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 октября сообщила журналистам, что свидетельства военных преступлений ВСУ и иностранных наёмников в Курской области поступают в правоохранительные органы России. Подробности в публикации Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056952706_251:0:1670:1064_1920x0_80_0_0_112bdbdd6ab579a66f8879c8cd14ca44.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, кто, тероборона, криминал, уголовное дело, суд
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО, тероборона, криминал, уголовное дело, Суд

Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области

12:17 12.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Уголовное дело в отношении семи боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины направлено в суд. Об этом сообщает СК РФ
Боевики 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк обвиняются в совершении террористических актов в Курской области.
Следствием установлено, что они в начале августа, действуя в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, с использованием взрывных устройств, незаконно пересекли госграницу России. На территории Кореневского района Курской области они запугивали и устрашали местное население. В частности, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирным жителям.
"В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Волошин, Аршулик, Караев, Дойчук, Сигерич, Кульбаба и Вовк задержаны", - сказано в официальном сообщении.
Обвиняемые взяты под стражу. Они уже ознакомились с материалами уголовного дела. Оно с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 октября сообщила журналистам, что свидетельства военных преступлений ВСУ и иностранных наёмников в Курской области поступают в правоохранительные органы России. Подробности в публикации Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаСК РФВСУВоенные преступленияКТОтероборонакриминалуголовное делоСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
12:17Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
12:12Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово
11:53"Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации
11:48СК РФ расследует уголовное дело в отношении литовского неонациста Барткевичюса
11:43Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко
11:41В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ
11:20Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО
10:56Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа
10:56Захарова опубликовала список проголосовавших в ООН против осуждения расизма и за героизацию нацизма
10:56Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ
10:55Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасности
10:28С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа
10:15Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта
10:15"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского
09:00Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября
08:08Главное за ночь 12 ноября
08:00Всемирный конгресс украинцев: от ЦРУ до СБУ
06:30Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель
06:25"Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО
Лента новостейМолния