https://ukraina.ru/20241112/1058832997.html
Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области - 12.11.2024 Украина.ру
Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
Уголовное дело в отношении семи боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины направлено в суд. Об этом сообщает СК РФ
2024-11-12T12:17
2024-11-12T12:17
2024-11-12T12:17
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Боевики 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк обвиняются в совершении террористических актов в Курской области.Следствием установлено, что они в начале августа, действуя в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, с использованием взрывных устройств, незаконно пересекли госграницу России. На территории Кореневского района Курской области они запугивали и устрашали местное население. В частности, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирным жителям."В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Волошин, Аршулик, Караев, Дойчук, Сигерич, Кульбаба и Вовк задержаны", - сказано в официальном сообщении.Обвиняемые взяты под стражу. Они уже ознакомились с материалами уголовного дела. Оно с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 октября сообщила журналистам, что свидетельства военных преступлений ВСУ и иностранных наёмников в Курской области поступают в правоохранительные органы России. Подробности в публикации Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл
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Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, кто, тероборона, криминал, уголовное дело, суд
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО, тероборона, криминал, уголовное дело, Суд
Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
Уголовное дело в отношении семи боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины направлено в суд. Об этом сообщает СК РФ
Боевики 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк обвиняются в совершении террористических актов в Курской области.
Следствием установлено, что они в начале августа, действуя в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, с использованием взрывных устройств, незаконно пересекли госграницу России. На территории Кореневского района Курской области они запугивали и устрашали местное население. В частности, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирным жителям.
"В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Волошин, Аршулик, Караев, Дойчук, Сигерич, Кульбаба и Вовк задержаны", - сказано в официальном сообщении.
Обвиняемые взяты под стражу. Они уже ознакомились с материалами уголовного дела. Оно с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.
Ранее СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
30 октября сообщила журналистам, что свидетельства военных преступлений ВСУ и иностранных наёмников в Курской области поступают в правоохранительные органы России. Подробности в публикации Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ