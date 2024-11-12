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Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области

Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области - 12.11.2024 Украина.ру

Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области

Уголовное дело в отношении семи боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины направлено в суд. Об этом сообщает СК РФ

2024-11-12T12:17

2024-11-12T12:17

2024-11-12T12:17

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Боевики 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк обвиняются в совершении террористических актов в Курской области.Следствием установлено, что они в начале августа, действуя в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, с использованием взрывных устройств, незаконно пересекли госграницу России. На территории Кореневского района Курской области они запугивали и устрашали местное население. В частности, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирным жителям."В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Волошин, Аршулик, Караев, Дойчук, Сигерич, Кульбаба и Вовк задержаны", - сказано в официальном сообщении.Обвиняемые взяты под стражу. Они уже ознакомились с материалами уголовного дела. Оно с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 октября сообщила журналистам, что свидетельства военных преступлений ВСУ и иностранных наёмников в Курской области поступают в правоохранительные органы России. Подробности в публикации Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл

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новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, кто, тероборона, криминал, уголовное дело, суд