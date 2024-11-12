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Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасности

Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасности - 12.11.2024 Украина.ру

Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасности

Вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности отставной армейский "зеленый берет" и активного критика деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майка Уолтца. Об этом 12 ноября написало британского Reuters

2024-11-12T10:55

2024-11-12T10:55

2024-11-12T10:55

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Журналисты издания напомнили, что Уолтц ранее критиковал администрацию президента Джо Байдена за провальный вывод войск из Афганистана в 2021 году и публично похвалил внешнеполитические взгляды Трампа. По информации журналистов, Уолтц выступает за переломные изменения, строительство нового на месте разрушенного.А вот с разрушениями на Украине он, очевидно, планирует покончить. Так, зимой 2022-го Уолтц активно призывал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, а в прошлом месяце заявил, что необходимо пересмотреть цели Соединенных Штатов на Украине в сторону серьезного уменьшения объемов помощи."В интересах ли Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?" - уточнил Уолц, попутно похвалив Трампа за то что тот подтолкнул союзников по НАТО тратить больше средств на оборону.Журналисты Reuters также отметили, что кандидатура Уолтца может вызвать недовольство высокопоставленных американских военных еще и потому, что он выступал "против преподавания определенных теорий о расизме" и выражал сожаление по поводу неспособности Пентагона уволить генералов, транжирящих огромные средства на Украину."Ожидается, что во время своего второго срока Трамп будет гораздо более негативно относиться к своим военным лидерам, столкнувшись с сопротивлением Пентагона по всем вопросам - от его скептицизма в отношении НАТО до готовности задействовать войска для подавления протестов на улицах США", - резюмировали журналисты Reuters.Также американское издание The Hill опубликовало информацию о том, что Трамп может назначить на пост нового госсекретаря Марка Рубио, который также не ориентирован на Украину. По другим данным, вновь избранный президент также может остановиться и на кандидатуре предпринимателя Вивека Рамасвами, также умеющего считать деньги.Журналисты телеканала CNN предупредили, что возможное назначение сенатора Марко Рубио госсекретарем будет сигналом о готовности Трампа обострить ситуацию с Китаем.Другие новости: Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта.

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новости, украина, китай, сша, дональд трамп, джо байден, reuters