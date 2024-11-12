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Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта

Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта - 12.11.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта

Сложная ситуация складывается для украинских войск на всей линии фронта. Об этом 12 ноября сообщил в телеграм-канале генеральный штаб Вооруженных сил Украины

2024-11-12T10:15

2024-11-12T10:15

2024-11-12T10:15

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"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - признали в генштабе.Минобороны РФ в сводке за прошлую неделю сообщало об освобождении шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, еще два были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.Подробнее о провалах ВСУ - в материале ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, генштаб