Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта - 12.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241112/1058826427.html
Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта
Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта - 12.11.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта
Сложная ситуация складывается для украинских войск на всей линии фронта. Об этом 12 ноября сообщил в телеграм-канале генеральный штаб Вооруженных сил Украины
2024-11-12T10:15
2024-11-12T10:15
новости
россия
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954133_0:4:650:370_1920x0_80_0_0_e99b2e2e32c0d7a93ca1e7ee3b925a7a.jpg
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - признали в генштабе.Минобороны РФ в сводке за прошлую неделю сообщало об освобождении шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, еще два были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.Подробнее о провалах ВСУ - в материале ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954133_103:0:650:410_1920x0_80_0_0_36b5ee1b1edae7361391ce9d3d4cce7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта

10:15 12.11.2024
 
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Читать в
Сложная ситуация складывается для украинских войск на всей линии фронта. Об этом 12 ноября сообщил в телеграм-канале генеральный штаб Вооруженных сил Украины
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - признали в генштабе.
Минобороны РФ в сводке за прошлую неделю сообщало об освобождении шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, еще два были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
12:17Суд рассмотрит дело боевиков 202 батальона теробороны, терроризировавших жителей Курской области
12:12Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в Курахово
11:53"Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации
11:48СК РФ расследует уголовное дело в отношении литовского неонациста Барткевичюса
11:43Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко
11:41В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ
11:20Алаудинов рассказал, чем займется после завершения СВО
10:56Медведев рассказал про осеннее обострение лидеров ЕС после победы Трампа
10:56Захарова опубликовала список проголосовавших в ООН против осуждения расизма и за героизацию нацизма
10:56Трамп может обострить ситуацию с Китаем при помощи нового госсекретаря - СМИ
10:55Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасности
10:28С чем связана атака на Москву? Экс-глава Интерпола в России Овчинский о срыве мирного плана Трампа
10:15Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта
10:15"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского
09:00Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября
08:08Главное за ночь 12 ноября
08:00Всемирный конгресс украинцев: от ЦРУ до СБУ
06:30Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель
06:25"Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО
Лента новостейМолния