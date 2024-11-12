Генштаб ВСУ пожаловался на сложности на всей линии фронта
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Сложная ситуация складывается для украинских войск на всей линии фронта. Об этом 12 ноября сообщил в телеграм-канале генеральный штаб Вооруженных сил Украины
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - признали в генштабе.
Минобороны РФ в сводке за прошлую неделю сообщало об освобождении шести населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, еще два были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.
Подробнее о провалах ВСУ - в материале ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин на сайте Украина.ру.