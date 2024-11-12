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В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ

В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ - 12.11.2024 Украина.ру

В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ

Германия взяла советские танки из музея и вырыла траншеи по стандартам ВС РФ, чтобы обучать украинских военных на наглядном примере. Об этом 11 ноября написало британское издание Reuters

2024-11-12T11:41

2024-11-12T11:41

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Инструкторы из 17 западных стран уже обучили в Германии около 18 тысяч украинских военнослужащих управлению танками и системами ПВО, а также передали свои навыки снайперам, инженерам, парамедикам и специалистам по беспилотникам.Глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине Андреас Марлоу рассказал журналистам Reuters, что украинское командование стремилось максимально приблизить учебные условия к полевым, поэтому немецкие военные вырыли системы траншей по российским стандартам и достали из музеев советские танки.При этом, отметило издание Reuters, командование учебной подготовки отказалось сообщить, откуда именно были заимствованы танки и сколько их было в эксплуатации.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин рассказал, что сейчас у ВСУ серьезная проблема с мотивированными бойцами."Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов", - аргументировал свои слова Линин.Главком ВСУ Александр Сырский не сможет решить эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни с помощью вооружения, ни даже с помощью денег. У Украины не хватает даже наемников, считает ветеран СВО.Подробнее об этом - в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.Читайте также: Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО

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