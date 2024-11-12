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В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ
В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ - 12.11.2024 Украина.ру
В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ
Германия взяла советские танки из музея и вырыла траншеи по стандартам ВС РФ, чтобы обучать украинских военных на наглядном примере. Об этом 11 ноября написало британское издание Reuters
2024-11-12T11:41
2024-11-12T11:41
2024-11-12T11:48
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Инструкторы из 17 западных стран уже обучили в Германии около 18 тысяч украинских военнослужащих управлению танками и системами ПВО, а также передали свои навыки снайперам, инженерам, парамедикам и специалистам по беспилотникам.Глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлине Андреас Марлоу рассказал журналистам Reuters, что украинское командование стремилось максимально приблизить учебные условия к полевым, поэтому немецкие военные вырыли системы траншей по российским стандартам и достали из музеев советские танки.При этом, отметило издание Reuters, командование учебной подготовки отказалось сообщить, откуда именно были заимствованы танки и сколько их было в эксплуатации.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин рассказал, что сейчас у ВСУ серьезная проблема с мотивированными бойцами."Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов", - аргументировал свои слова Линин.Главком ВСУ Александр Сырский не сможет решить эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни с помощью вооружения, ни даже с помощью денег. У Украины не хватает даже наемников, считает ветеран СВО.Подробнее об этом - в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.Читайте также: Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО
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новости, россия, германия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, ес, reuters
Новости, Россия, Германия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ЕС, Reuters
В Германии изъяли советские танки из музеев для обучения ВСУ - СМИ
11:41 12.11.2024 (обновлено: 11:48 12.11.2024)
Германия взяла советские танки из музея и вырыла траншеи по стандартам ВС РФ, чтобы обучать украинских военных на наглядном примере. Об этом 11 ноября написало британское издание Reuters
Инструкторы из 17 западных стран уже обучили в Германии около 18 тысяч украинских военнослужащих управлению танками и системами ПВО, а также передали свои навыки снайперам, инженерам, парамедикам и специалистам по беспилотникам.
Глава Командования специальной подготовки ЕС в Берлин
е Андреас Марлоу рассказал журналистам Reuters, что украинское командование стремилось максимально приблизить учебные условия к полевым, поэтому немецкие военные вырыли системы траншей по российским стандартам и достали из музеев советские танки.
"Использование таких транспортных средств в ходе учений позволяет легче продемонстрировать, где следует проявлять осторожность, чтобы не спровоцировать взрыв, если вы обнаружите их (танки. - Ред.) на поле боя", - рассказал Марлоу.
При этом, отметило издание Reuters, командование учебной подготовки отказалось сообщить, откуда именно были заимствованы танки и сколько их было в эксплуатации.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин рассказал, что сейчас у ВСУ серьезная проблема с мотивированными бойцами.
"Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел. Многие украинские пленные даже ни разу не выстрелили из своих автоматов", - аргументировал свои слова Линин.
Главком ВСУ Александр Сырский
не сможет решить эту проблему ни с помощью Запада
, ни с помощью мобилизации, ни с помощью вооружения, ни даже с помощью денег. У Украины не хватает даже наемников, считает ветеран СВО.