https://ukraina.ru/20241112/1058818750.html

Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство

Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство - 12.11.2024 Украина.ру

Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство

Украина всегда переживала по поводу двойного гражданства из опасений, что в случае его легализации большая часть украинцев захотят получить российский паспорт и будут более лояльны к Москве, а не к Киеву. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-12T03:45

2024-11-12T03:45

2024-11-12T03:45

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В Молдавии президентом объявили Майю Санду, у которой есть румынский паспорт. Она пришла к власти за счет голосования молдавской диаспоры на Западе, у которой тоже есть двойное гражданство. На Украине двойное гражданство до недавнего времени было также запрещено. В России двойное гражданство не запрещено. Обычно двойное гражданство играет в пользу сильной страны. Если мы считаем Россию сильной страной, то ничего страшного в этом нет, сообщил эксперт.А Россия всегда разрешала двойное гражданство, потому что была уверена, что большая часть людей на постсоветском пространстве будет лояльно не второй стране, а России, отметил Ищенко.Да, в этом есть издержки, потому что есть люди с паспортами Великобритании или США. Но представители "пятой колонны" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у них двойное гражданство или они только хотят его приобрести, указал он."Более того, если ЦРУ или MI-6 пообещало вам американский/британский паспорт, эти спецслужбы будут хранить его у себя в сейфе до вашего приезда туда. Если вы, конечно, выберетесь из своей страны. И в этом случае ваша страна вам ничего не сможет предъявить даже в случае запрета двойного гражданства", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руТакже о текущей ситуации на Украине - в интервью Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058810829.html

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