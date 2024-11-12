Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство
Украина всегда переживала по поводу двойного гражданства из опасений, что в случае его легализации большая часть украинцев захотят получить российский паспорт и будут более лояльны к Москве, а не к Киеву. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В России двойное гражданство не запрещено. Обычно двойное гражданство играет в пользу сильной страны. Если мы считаем Россию сильной страной, то ничего страшного в этом нет, сообщил эксперт.
"Украина всегда переживала по поводу двойного гражданства именно из опасений, что в случае легализации двойного гражданства большая часть украинцев захотят получить российский паспорт и будут более лояльны к Москве, а не к Киеву", — подчеркнул обозреватель.
А Россия всегда разрешала двойное гражданство, потому что была уверена, что большая часть людей на постсоветском пространстве будет лояльно не второй стране, а России, отметил Ищенко.
Да, в этом есть издержки, потому что есть люди с паспортами Великобритании или США. Но представители "пятой колонны" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у них двойное гражданство или они только хотят его приобрести, указал он.
"Более того, если ЦРУ или MI-6 пообещало вам американский/британский паспорт, эти спецслужбы будут хранить его у себя в сейфе до вашего приезда туда. Если вы, конечно, выберетесь из своей страны. И в этом случае ваша страна вам ничего не сможет предъявить даже в случае запрета двойного гражданства", — подытожил собеседник издания.
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