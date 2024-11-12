Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство - 12.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241112/1058818750.html
Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство
Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство - 12.11.2024 Украина.ру
Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство
Украина всегда переживала по поводу двойного гражданства из опасений, что в случае его легализации большая часть украинцев захотят получить российский паспорт и будут более лояльны к Москве, а не к Киеву. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-12T03:45
2024-11-12T03:45
новости
россия
украина
москва
ростислав ищенко
гражданство
пятая колонна
цру
британия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/75/1022077510_0:74:1385:853_1920x0_80_0_0_f8e2dfba47544e51e643a22381b545c9.jpg
В Молдавии президентом объявили Майю Санду, у которой есть румынский паспорт. Она пришла к власти за счет голосования молдавской диаспоры на Западе, у которой тоже есть двойное гражданство. На Украине двойное гражданство до недавнего времени было также запрещено. В России двойное гражданство не запрещено. Обычно двойное гражданство играет в пользу сильной страны. Если мы считаем Россию сильной страной, то ничего страшного в этом нет, сообщил эксперт.А Россия всегда разрешала двойное гражданство, потому что была уверена, что большая часть людей на постсоветском пространстве будет лояльно не второй стране, а России, отметил Ищенко.Да, в этом есть издержки, потому что есть люди с паспортами Великобритании или США. Но представители "пятой колонны" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у них двойное гражданство или они только хотят его приобрести, указал он."Более того, если ЦРУ или MI-6 пообещало вам американский/британский паспорт, эти спецслужбы будут хранить его у себя в сейфе до вашего приезда туда. Если вы, конечно, выберетесь из своей страны. И в этом случае ваша страна вам ничего не сможет предъявить даже в случае запрета двойного гражданства", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руТакже о текущей ситуации на Украине - в интервью Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241111/1058810829.html
россия
украина
москва
британия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/75/1022077510_75:0:1310:926_1920x0_80_0_0_70e56aeecc65b88337381b0a82fbeba1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, ростислав ищенко, гражданство, пятая колонна, цру, британия, сша, спецслужба, детали, российский паспорт
Новости, Россия, Украина, Москва, Ростислав Ищенко, гражданство, пятая колонна, ЦРУ, Британия, США, спецслужба, детали, российский паспорт

Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство

03:45 12.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкроссийский паспорт россия гражданство
российский паспорт россия гражданство - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина всегда переживала по поводу двойного гражданства из опасений, что в случае его легализации большая часть украинцев захотят получить российский паспорт и будут более лояльны к Москве, а не к Киеву. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В Молдавии президентом объявили Майю Санду, у которой есть румынский паспорт. Она пришла к власти за счет голосования молдавской диаспоры на Западе, у которой тоже есть двойное гражданство. На Украине двойное гражданство до недавнего времени было также запрещено.
В России двойное гражданство не запрещено. Обычно двойное гражданство играет в пользу сильной страны. Если мы считаем Россию сильной страной, то ничего страшного в этом нет, сообщил эксперт.
"Украина всегда переживала по поводу двойного гражданства именно из опасений, что в случае легализации двойного гражданства большая часть украинцев захотят получить российский паспорт и будут более лояльны к Москве, а не к Киеву", — подчеркнул обозреватель.
А Россия всегда разрешала двойное гражданство, потому что была уверена, что большая часть людей на постсоветском пространстве будет лояльно не второй стране, а России, отметил Ищенко.
Да, в этом есть издержки, потому что есть люди с паспортами Великобритании или США. Но представители "пятой колонны" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у них двойное гражданство или они только хотят его приобрести, указал он.
"Более того, если ЦРУ или MI-6 пообещало вам американский/британский паспорт, эти спецслужбы будут хранить его у себя в сейфе до вашего приезда туда. Если вы, конечно, выберетесь из своей страны. И в этом случае ваша страна вам ничего не сможет предъявить даже в случае запрета двойного гражданства", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.ру
Также о текущей ситуации на Украине - в интервью Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике на сайте Украина.ру
Коллаж: Алексей Кулемзин, мэр Донецка интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Вчера, 21:22
Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покоритьНам нужно закончить войну. Как только мы врага отгоним на безопасное расстояние, в Донецке будет вся Россия, потому что здесь очень удобный промышленный, культурный центр. Это трудолюбивый край, население которого всю жизнь привыкло работать.
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваРостислав Ищенкогражданствопятая колоннаЦРУБританияСШАспецслужбадеталироссийский паспорт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов
05:50Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора
05:49Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте
05:45Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину
05:30Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию
05:15"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа
05:06Уход Зеленского — лучший подарок миллионам украинцев. Украинские эксперты об украденном у них будущем
05:00Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть"
04:45"Им указали на их место": эксперт о том, почему Трамп победил даже в тех округах, где правят демократы
04:30Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе
04:15Китай готов вписать вопрос Украины в более широкий контекст, но США не готовы это обсуждать — эксперт
04:13Отступила из Очеретино и рискует снова оказаться в тюрьме. Чем занимается экс-депутат Надежда Савченко
04:00Политолог: США могут предложить России "гениальный размен" по Украине, но она не "клюнет" на эту "удочку"
03:53Хроника энергетической войны. Зима без русского газа в Европе, русские нефть в Казахстане и газ в Индии
03:45Ищенко: "пятая колонна" будет вредить России вне зависимости от того, есть ли у нее двойное гражданство
03:30Политолог объяснил, как будет действовать Трамп по отношению к России после своей инаугурации
03:15В ночь на 6 ноября стало понятно, что в 2020 году выборы в США были сфальсифицированы — американист
21:26Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку
21:22Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покорить
19:40Вертолёт ВСУ сжечь не удалось: СБУ отчиталась за поимку молодых поджигателей
Лента новостейМолния