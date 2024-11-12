https://ukraina.ru/20241112/1058818583.html

"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов

"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов - 12.11.2024 Украина.ру

"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов

Во время вторжения в Курскую область боевики ВСУ были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине. Но они тут же поверили, что Курская область живет хорошо, потому что там якобы "живут украинцы". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-12T06:00

2024-11-12T06:00

2024-11-12T06:00

новости

россия

курская область

ростислав ищенко

украина

всу

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жители

сми

вторжение

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Украинские власти работает со своим населением, которое до сих пор верит, что якобы "в России нет унитазов и что русские вывозят из Украины асфальт". Может быть, украинцы верят, что россияне "уже всех ежей доели". То есть местное население верит, что Россия живет гораздо хуже, чем Украина, рассказал эксперт.Он напомнил, что украинские боевики во время вторжения в Курскую область были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине.Допустим, вы живете даже не в захолустье, а в Киеве. Российские СМИ под запретом и недоступны. VPN использовать опасно, потому что проверят и накажут. И поэтому остается жить только украинским телемарафоном. И если по телевизору украинцам сказали, что якобы в России нет масла – значит, они в это верят. И это касается не только масла, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руО перспективах переговоров по вопросу стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241110/1058781551.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, курская область, ростислав ищенко, украина, всу, население, жители, сми, вторжение, детали, пропаганда