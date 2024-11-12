"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов
Во время вторжения в Курскую область боевики ВСУ были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине. Но они тут же поверили, что Курская область живет хорошо, потому что там якобы "живут украинцы". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украинские власти работает со своим населением, которое до сих пор верит, что якобы "в России нет унитазов и что русские вывозят из Украины асфальт". Может быть, украинцы верят, что россияне "уже всех ежей доели". То есть местное население верит, что Россия живет гораздо хуже, чем Украина, рассказал эксперт.
Он напомнил, что украинские боевики во время вторжения в Курскую область были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине.
"Но им тут же объяснили: "Курская область живет хорошо, потому что это когда-то была украинская территория". И они тут же поверили, что Курская область живет хорошо, потому что там [якобы] живут украинцы. А Магадан они не видели", — сказал Ищенко.
Допустим, вы живете даже не в захолустье, а в Киеве. Российские СМИ под запретом и недоступны. VPN использовать опасно, потому что проверят и накажут. И поэтому остается жить только украинским телемарафоном.
И если по телевизору украинцам сказали, что якобы в России нет масла – значит, они в это верят. И это касается не только масла, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.ру
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