"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов - 12.11.2024 Украина.ру
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"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов
"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов - 12.11.2024 Украина.ру
"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов
Во время вторжения в Курскую область боевики ВСУ были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине. Но они тут же поверили, что Курская область живет хорошо, потому что там якобы "живут украинцы". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-12T06:00
2024-11-12T06:00
новости
россия
курская область
ростислав ищенко
украина
всу
население
жители
сми
вторжение
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Украинские власти работает со своим населением, которое до сих пор верит, что якобы "в России нет унитазов и что русские вывозят из Украины асфальт". Может быть, украинцы верят, что россияне "уже всех ежей доели". То есть местное население верит, что Россия живет гораздо хуже, чем Украина, рассказал эксперт.Он напомнил, что украинские боевики во время вторжения в Курскую область были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине.Допустим, вы живете даже не в захолустье, а в Киеве. Российские СМИ под запретом и недоступны. VPN использовать опасно, потому что проверят и накажут. И поэтому остается жить только украинским телемарафоном. И если по телевизору украинцам сказали, что якобы в России нет масла – значит, они в это верят. И это касается не только масла, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руО перспективах переговоров по вопросу стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
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россия
курская область
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+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, ростислав ищенко, украина, всу, население, жители, сми, вторжение, детали, пропаганда
Новости, Россия, Курская область, Ростислав Ищенко, Украина, ВСУ, население, жители, СМИ, вторжение, детали, пропаганда

"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов

06:00 12.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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Во время вторжения в Курскую область боевики ВСУ были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине. Но они тут же поверили, что Курская область живет хорошо, потому что там якобы "живут украинцы". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Украинские власти работает со своим населением, которое до сих пор верит, что якобы "в России нет унитазов и что русские вывозят из Украины асфальт". Может быть, украинцы верят, что россияне "уже всех ежей доели". То есть местное население верит, что Россия живет гораздо хуже, чем Украина, рассказал эксперт.
Он напомнил, что украинские боевики во время вторжения в Курскую область были шокированы тем, что в приграничных селах России живут гораздо лучше, чем на Украине.

"Но им тут же объяснили: "Курская область живет хорошо, потому что это когда-то была украинская территория". И они тут же поверили, что Курская область живет хорошо, потому что там [якобы] живут украинцы. А Магадан они не видели", — сказал Ищенко.

Допустим, вы живете даже не в захолустье, а в Киеве. Российские СМИ под запретом и недоступны. VPN использовать опасно, потому что проверят и накажут. И поэтому остается жить только украинским телемарафоном.
И если по телевизору украинцам сказали, что якобы в России нет масла – значит, они в это верят. И это касается не только масла, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.ру
О перспективах переговоров по вопросу стратегической безопасности в Европе — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
Зеленский и доллары
10 ноября, 18:29
Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напраснымиИздание Foreign Policy разродилось статьей, смысл которой свелся к двум словам "Украине крышка". Потому что, мол, в США президентом стал Дональд Трамп, а он обещался закончить конфликт в Украине, и свое слово сдержит. При определенных условиях, естественно
 
НовостиРоссияКурская областьРостислав ИщенкоУкраинаВСУнаселениежителиСМИвторжениедеталипропаганда
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Унитазов нет, всех ежей доели": эксперт рассказал, почему украинцы верят пропаганде из телемарафонов
05:50Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора
05:49Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте
05:45Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину
05:30Ищенко: если Украина до конца года не поставит под ружье 160 тысяч, ей придется подписать капитуляцию
05:15"Уже начались телодвижения": политолог о том, кто возглавит сопротивление в США после победы Трампа
05:06Уход Зеленского — лучший подарок миллионам украинцев. Украинские эксперты об украденном у них будущем
05:00Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть"
04:45"Им указали на их место": эксперт о том, почему Трамп победил даже в тех округах, где правят демократы
04:30Нерасширение НАТО, безопасная торговля и активы РФ: Лошкарев о переговорах по безопасности в Европе
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