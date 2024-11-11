Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа - 11.11.2024 Украина.ру
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Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа
Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа - 11.11.2024 Украина.ру
Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа
Не успел американский актер Том Хэнкс объявить, что покидает США в неизвестном направлении после того, как победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп, как в СМИ появилась информация, что спустя два дня артист был был замечен в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса
2024-11-11T13:37
2024-11-11T13:37
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камала харрис
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"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались - я пишу это из далекого, неизвестного места, что определенно не является Америкой. Зачем я здесь, спросите вы? Скажем так, президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!", и именно это я и сделал. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем потерпевший кораблекрушение за волейбольным мячом. Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну, просто думайте об этом как об очень долгом политически обусловленном отпуске. Я вернусь... в конце концов", - написал 68-летний Хэнкс пару дней назад в своих соцсетях.Уже в понедельник, 11 ноября, в СМИ появилась информация, что этой ночью актер был замечен папарацци в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса.Ранее, во время предвыборной кампании Камалы Харрис, Хэнкс вместе с другими известными личностями - Леди Гагой, Барброй Стрейзанд, Робертом Де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Дженнифер Лопес, Вупи Голдберг, Джулией Робертс, Мэрил Стрип, Пинк, Бейонсе, Харрисоном Фордом, Джорджем Клуни, Джоном Леджендом и Ричардом Гиром - публично заявили, что покинут США, если победу одержит Трамп.Пока, по информации СМИ, в Испанию уехал только Ричард Гир, который чуть раньше продал свой дом за 11 миллионов долларов.Другие темы: "Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиян.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, роберт де ниро
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Роберт Де Ниро

Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа

13:37 11.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / Raph_PHТом Хэнкс
Том Хэнкс - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© commons.wikimedia.org / Raph_PH
Читать в
Не успел американский актер Том Хэнкс объявить, что покидает США в неизвестном направлении после того, как победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп, как в СМИ появилась информация, что спустя два дня артист был был замечен в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса
"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались - я пишу это из далекого, неизвестного места, что определенно не является Америкой. Зачем я здесь, спросите вы?
Скажем так, президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!", и именно это я и сделал. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем потерпевший кораблекрушение за волейбольным мячом.
Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну, просто думайте об этом как об очень долгом политически обусловленном отпуске. Я вернусь... в конце концов", - написал 68-летний Хэнкс пару дней назад в своих соцсетях.
Фото: фрагмент фильма "Форест Гамп" (1994 г.)
Фото: фрагмент фильма Форест Гамп (1994 г.)
Фото: фрагмент фильма "Форест Гамп" (1994 г.)
"Какой же первоклассный [чудак] этот ТомХэнкс. Скатертью дорога. Том, тебе ПРОМЫЛИ МОЗГИ, и, глядя на результаты выборов, ты один из последних, кто это понял. Это случается только с ГЛУПЫМИ людьми. Грустно за тебя", - отреагировала одна из пользовательниц.
Фото: скриншот поста из соцсети Х
Фото: скриншот поста из соцсети Х
Фото: скриншот поста из соцсети Х
Уже в понедельник, 11 ноября, в СМИ появилась информация, что этой ночью актер был замечен папарацци в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса.
Ранее, во время предвыборной кампании Камалы Харрис, Хэнкс вместе с другими известными личностями - Леди Гагой, Барброй Стрейзанд, Робертом Де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Дженнифер Лопес, Вупи Голдберг, Джулией Робертс, Мэрил Стрип, Пинк, Бейонсе, Харрисоном Фордом, Джорджем Клуни, Джоном Леджендом и Ричардом Гиром - публично заявили, что покинут США, если победу одержит Трамп.
Пока, по информации СМИ, в Испанию уехал только Ричард Гир, который чуть раньше продал свой дом за 11 миллионов долларов.
Дональд Трамп
7 ноября, 18:01
Киевлянин с компроматом и зыбкое большинство. Какие опасности ждут Трампа на новом президентском срокеРеспубликанцы вернули свой Козырь - именно так переводится фамилия Дональда Трампа, который заснул бывшим, а проснулся будущим президентом США. Что обеспечило ему такой успех?
Другие темы: "Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиян.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиСШААмерикаДональд ТрампКамала ХаррисРоберт Де Ниро
 
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Заголовок открываемого материала
13:37Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа
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