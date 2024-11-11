Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область - 11.11.2024 Украина.ру
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Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область
Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область - 11.11.2024 Украина.ру
Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область
В Курской области противник несет потери в живой силе и технике, он вынужден использовать части специального назначения в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения". Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-11-11T03:15
2024-11-11T03:15
новости
курская область
россия
сумская область
геннадий алехин
вс рф
бронетехника
контрнаступление
бои
всу
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Безусловно, ключевым участком фронта сейчас является Курская область. Российская армия выдавливает противника, совершая четко спланированные маневренные действия, сообщил эксперт.По его словам, противник несет потери в живой силе и технике, вынужден использовать части спецназа в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения".Удары авиацией и артиллерией продолжают наноситься и по районам сосредоточения войск и резервов противника в Сумской области. Российские бойцы разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область, сообщил полковник запаса."В течение суток были атакованы пункты временной дислокации, стоянки с бронетехникой и склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Беловоды, Голышевское, Иволжанское, Искрисковщина, Локня, Мирополье и Павловка", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, по какому сценарию в ближайшее время может развиваться СВО — в материале Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, сумская область, геннадий алехин, вс рф, бронетехника, контрнаступление, бои, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Геннадий Алехин, ВС РФ, бронетехника, контрнаступление, бои, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область

03:15 11.11.2024
 
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Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Курской области противник несет потери в живой силе и технике, он вынужден использовать части специального назначения в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения". Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Безусловно, ключевым участком фронта сейчас является Курская область. Российская армия выдавливает противника, совершая четко спланированные маневренные действия, сообщил эксперт.
По его словам, противник несет потери в живой силе и технике, вынужден использовать части спецназа в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения".
"Потери оккупантов на курском направлении в живой силе только за сутки составили 150 военных, а за все время боевых действий уничтожено более 30 200 украинских солдат и офицеров", — подчеркнул Алехин.
Удары авиацией и артиллерией продолжают наноситься и по районам сосредоточения войск и резервов противника в Сумской области. Российские бойцы разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область, сообщил полковник запаса.
"В течение суток были атакованы пункты временной дислокации, стоянки с бронетехникой и склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Беловоды, Голышевское, Иволжанское, Искрисковщина, Локня, Мирополье и Павловка", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
О том, по какому сценарию в ближайшее время может развиваться СВО — в материале Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.ру
Иван Лошкарев
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Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет За карикатурной государственностью на Украине все еще скрываются советские институты. Многие их командиры окончили советские вузы, их военные кафедры все еще работают по советским методикам. Это помогает Киеву не доводить ситуацию в армии до полного развала, как это происходит в Евросоюзе
 
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