https://ukraina.ru/20241111/1058775934.html

Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область

Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область - 11.11.2024 Украина.ру

Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область

В Курской области противник несет потери в живой силе и технике, он вынужден использовать части специального назначения в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения". Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-11-11T03:15

2024-11-11T03:15

2024-11-11T03:15

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Безусловно, ключевым участком фронта сейчас является Курская область. Российская армия выдавливает противника, совершая четко спланированные маневренные действия, сообщил эксперт.По его словам, противник несет потери в живой силе и технике, вынужден использовать части спецназа в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения".Удары авиацией и артиллерией продолжают наноситься и по районам сосредоточения войск и резервов противника в Сумской области. Российские бойцы разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область, сообщил полковник запаса."В течение суток были атакованы пункты временной дислокации, стоянки с бронетехникой и склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Беловоды, Голышевское, Иволжанское, Искрисковщина, Локня, Мирополье и Павловка", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, по какому сценарию в ближайшее время может развиваться СВО — в материале Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241109/1058744764.html

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