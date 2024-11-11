Алехин: ВС РФ разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
В Курской области противник несет потери в живой силе и технике, он вынужден использовать части специального назначения в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения". Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Безусловно, ключевым участком фронта сейчас является Курская область. Российская армия выдавливает противника, совершая четко спланированные маневренные действия, сообщил эксперт.
По его словам, противник несет потери в живой силе и технике, вынужден использовать части спецназа в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения".
"Потери оккупантов на курском направлении в живой силе только за сутки составили 150 военных, а за все время боевых действий уничтожено более 30 200 украинских солдат и офицеров", — подчеркнул Алехин.
Удары авиацией и артиллерией продолжают наноситься и по районам сосредоточения войск и резервов противника в Сумской области. Российские бойцы разгромили формирования семи бригад ВСУ, предназначенные для переброски в Курскую область, сообщил полковник запаса.
"В течение суток были атакованы пункты временной дислокации, стоянки с бронетехникой и склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Беловоды, Голышевское, Иволжанское, Искрисковщина, Локня, Мирополье и Павловка", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
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