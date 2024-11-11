ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин - 11.11.2024 Украина.ру
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ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин
ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин - 11.11.2024 Украина.ру
ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин
ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. То, что сейчас делает Киев в зоне СВО – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Это приводит к тому, что у противника стачивается количество бригад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
2024-11-11T04:45
2024-11-11T04:45
новости
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отступление
вс рф
всу
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Дело в том, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работы ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению, указал журналист.То, что сейчас делает Киев – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Планов стратегического отступления у украинского командования просто нет. Это означает, что планов действий у них тоже нет, отметил военкор.Как следствие — у ВСУ уменьшается количество бригад, а хорошо обученного пополнения не поступает. Если большинство бойцов ВС России прошли срочную службу и обладают базовыми навыками, то Украина отправляет на фронт даже тех, кто не может и не хочет воевать, указал он."Тяжелой техники у ВСУ тоже нет. Танки никто не отменял. Танк – это король на поле боя. Да, у тебя может быть десяток fpv-дронов. Но если что-то пойдет не так, никакой пехотинец с ним не справится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на Донецком направлении и продвижении российских войск на Донбассе — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, россия, днепр, киев, оскол, купянск, купянское направление, отступление, вс рф, всу, мобилизация, наступление, военная техника, танки, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Днепр, Киев, Оскол, Купянск, Купянское направление, отступление, ВС РФ, ВСУ, мобилизация, наступление, военная техника, танки, СВО, Спецоперация, детали

ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин

04:45 11.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. То, что сейчас делает Киев в зоне СВО – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Это приводит к тому, что у противника стачивается количество бригад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Дело в том, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работы ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению, указал журналист.
То, что сейчас делает Киев – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Планов стратегического отступления у украинского командования просто нет. Это означает, что планов действий у них тоже нет, отметил военкор.
"И потом, до какой линии вы будете отступать? Им остается отступать только до естественных рубежей обороны – то есть, до Днепра. Тем более что ВСУ сейчас даже Купянск с трудом удерживают, хотя он стоит на Осколе", — подчеркнул Линин.
Как следствие — у ВСУ уменьшается количество бригад, а хорошо обученного пополнения не поступает. Если большинство бойцов ВС России прошли срочную службу и обладают базовыми навыками, то Украина отправляет на фронт даже тех, кто не может и не хочет воевать, указал он.
"Тяжелой техники у ВСУ тоже нет. Танки никто не отменял. Танк – это король на поле боя. Да, у тебя может быть десяток fpv-дронов. Но если что-то пойдет не так, никакой пехотинец с ним не справится", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации на Донецком направлении и продвижении российских войск на Донбассе — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
Виталий Волков интервью
7 ноября, 16:40
Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнегоПока в Германии у власти нынешний мейнстрим, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, которые были сделаны на Зеленского.
 
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