https://ukraina.ru/20241111/1058741763.html

ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин

ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин - 11.11.2024 Украина.ру

ВСУ с трудом удерживают Купянск на Осколе, после обрушения фронта им придется бежать до Днепра – Линин

ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. То, что сейчас делает Киев в зоне СВО – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Это приводит к тому, что у противника стачивается количество бригад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин

2024-11-11T04:45

2024-11-11T04:45

2024-11-11T04:45

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Дело в том, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работы ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению, указал журналист.То, что сейчас делает Киев – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Планов стратегического отступления у украинского командования просто нет. Это означает, что планов действий у них тоже нет, отметил военкор.Как следствие — у ВСУ уменьшается количество бригад, а хорошо обученного пополнения не поступает. Если большинство бойцов ВС России прошли срочную службу и обладают базовыми навыками, то Украина отправляет на фронт даже тех, кто не может и не хочет воевать, указал он."Тяжелой техники у ВСУ тоже нет. Танки никто не отменял. Танк – это король на поле боя. Да, у тебя может быть десяток fpv-дронов. Но если что-то пойдет не так, никакой пехотинец с ним не справится", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на Донецком направлении и продвижении российских войск на Донбассе — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058708837.html

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