https://ukraina.ru/20231007/1049962919.html

Жозе Фернандо Самбу: России нужна Африка, а Африке нужна Россия

Жозе Фернандо Самбу: России нужна Африка, а Африке нужна Россия - 07.10.2023 Украина.ру

Жозе Фернандо Самбу: России нужна Африка, а Африке нужна Россия

Африканским странам, обладающим большими ресурсами, нужна не помощь, а нужно взаимовыгодное сотрудничество. Его нет во взаимоотношениях с Западом, а вот Россия ведет себя совсем по-другому, считает консультант по взаимодействию с Африкой Жозе Фернандо Самбу.

2023-10-07T09:52

2023-10-07T09:52

2023-10-07T09:52

интервью

африка

россия

сотрудничество

запад

ресурсы

политика

экономика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.Ру.- Жозе, оговорим о взаимоотношениях России и Африки. Они в последнее время стали актуальны как никогда. Очень много внимания к этой теме. Расскажите, какие страны являются основными партнерами Российской Федерации, и каковы основные сферы взаимодействия. Начнем с политических, экономических и военных.– Я бы так сказал, что отношения России и Африки имеют очень давнюю истории и всегда отличались многополярностью. Если вспомнить Советский Союз, мы прекрасно помним, как он играл огромную роль во время освобождения африканских стран от западного колониализма.Мы можем смотреть на современные этапы, как сейчас сотрудничество значительно расширяется, и Россия сейчас сотрудничает со многими странами Африки – в сферах гуманитарной и экономической, в сфере обеспечения безопасности, которая немаловажна, и в других сферах. Сейчас мы видим, какие страны проявляют интерес к взаимоотношению и сотрудничеству с Россией, например, Буркина-Фасо, Мали, Гвинея и другие страны.Последнее время мы видим активность стран, которые я назвал выше. Несмотря на давление западных стран, они публично показали всему миру, что они готовы и хотят сотрудничать с Россией. И это не только эти страны, но и много других стран Африки, которые хотят сотрудничать с Россией.– Вы упомянули, как в свое время удалось Советскому Союзу помочь многим африканским странам освободиться из-под западного влияния. Сейчас такое чувство, что пришла пора освобождать страны из-под влияния Запада. Многим ли еще странам на Африканском континенте предстоит уйти из-под этого влияния?– Думаю, ни для кого не является секретом, что есть много африканских стран, свободных от западного колониализма, но по-прежнему существует неоколониализм. То есть, экономическая зависимость по-прежнему заметна в разных странах. Например, в странах Западной Африки – до сих пор у них французская валюта. Это показывает, насколько эти страны по-прежнему зависимы от западного колониализма.Условно сказали, что эти страны свободные, но по факту - нет, потому что основная свобода, мы до сих пор этого не замечаем… потому что решения на политическом уровне до сих пор зависят от западных стран. Это несвобода. Поэтому, естественно, я бы так сказал, что это плавный переход к многополярности, именно к экономической свободе стран Африки.Если мы сейчас замечаем то, что происходит в западных странах и других странах, я имею ввиду западных африканских странах – это действительно новая эпоха. Мы сейчас стремимся к новой эпохе. Мы не можем кормить западные страны, потому что мы сами беднеем. Пора получить вторую независимость.– Сейчас прошла серия переворотов, антизападных, антифранцузских в первую очередь, и Западу это очень не нравится. Насколько вероятен вариант силового противодействия на Африканском континенте?– Я бы сейчас упомянул Главнокомандующего Владимира Путина: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Это безусловно должно быть так. Возьмем пример – Нигер. Смотрите, как население в Нигере живет. Это очень печально. Поэтому надо было именно принимать такое решение для того, чтобы наконец-то освободить всю эту территорию от французского влияния. Буркина-Фасо, мы прекрасно поняли то, что произошло. Но это нужно. То есть, сейчас мы ждем новую Африку.Именно другим странам Африки нужно брать пример от этих стран. Одно дело – это есть много людей, пытающихся объяснить эту ситуации тем, что мы поддерживаем военный режим в стране. Но это совершенно две разные вещи.Одно дело поддержать военный режим, другое – это поддержать именно освобождение стран от западного влияния. Потому что нам никогда это (западное влияние – Ред.) не было выгодно, и никогда не будет выгодно. Поэтому пора уже, наконец-то, освободить Африку от западных колониалистов.– Если мы советскую терминологию вспоминаем – от западных эксплуататоров, получается такая формулировка наиболее корректна. Расскажите про культурный, творческий обмен, про гуманитарное взаимодействие. Я так понимаю, вы и сами сюда приехали в первую очередь для учебы.– Да. Я бы так сказал, что основная сфера сотрудничества России и Африки еще со времен Советского Союза – это гуманитарная сфера. Если мы возьмем в цифрах, например, мы увидим, как растет количество бюджетных мест (в вузах – Ред.), которые Россия выделяет странам Африки. Раньше, наверное, было сто студентов, а сейчас более трех тысяч. И после Петербургского саммита было сделано публичное заявление, что эта квота увеличивается. Это хорошо.На сегодняшний день очень много африканцев проявляют желание обучаться, получать российское образование. И многие из африканцев хотят строить свои профессиональные карьеры именно в России.С другой стороны, и это очень приятно, для нас это очень важно, что Россия участвует в процессе обучения, в подготовке кадров, которые в будущем будут вносить свой вклад в развитие Африканского континента.Когда мы сейчас отправляем студентов обучаться в страны Запада, то у нас никогда, скорее всего, не будет той Африки, которую мы бы хотели, потому что мы всегда будем прозападными. А если мы постоянно будем прозападными, это никогда не даст Африке развиваться. А нам уже нужно прийти к такому этапу, где мы должны (сотрудничать – Ред.) также с другими - берем пример мировых лидеров, мы тоже хотим стремиться к этому. Для того, чтобы это случилось, нам однозначно нужно освободить Африку от западного империализма.– Почему так получается, почему те, кто едет обучаться на Запад, становятся агентами влияния Запада, а те, кто едет учиться в Россию, возвращаются и работают на благо Африки?– Вот основной интерес, когда страна дает место для обучения (людям – Ред.) другого контингента. Вот основная политика. Я сейчас учился в России. Безусловно, я понимаю, что та политика, которую ведут западные страны, эта политика никогда не помогает твоей стране развиваться. А что мне делать? Нужно найти союзников, с которыми мы будем объединяться и бороться против этого.У меня много друзей в других странах, я понимаю их, они прозападные, но я - пророссийский. Это нормально. Вот тут основная политика, почему очень важно, чтобы в России африканцы получали много квот – потому, что только так мы можем создавать союз, чтобы вытащить этот континент из лап западного империализма.– Немного расскажите о себе. Как давно вы приехали сюда, почему и когда решили поступать в вуз в России? И как вам тут живется?– В России я пять или шесть лет, приехал на обучение в Астраханскую область, далее переехал в Москву. Я очень давно мечтал приехать в Россию именно учиться, потому что мне никогда не нравилась западная политика. Мне всегда интересно было приехать в Россию, изучать политическую систему, государственный строй.Мне всегда было интересна та политика, которую ведет Россия в отношении других стран. Если вы обратите внимание, Россия никогда не вмешивается в дела других стран. Наоборот, всегда, когда где что-нибудь случится - всегда Россия готова прийти на помощь. Эта система еще со времен Советского Союза, коммунизма еще – это очень здорово.Я получил образование в Астрахани, я в России живу, не жалуюсь. Мне очень нравится страна, люблю Россию. Но родина – это всегда твоя родина, ее нельзя забывать. Но я очень благодарен России. И здесь мы именно на таком этапе, где должны плечом к плечу бороться за свободу против западного империализма.Мы все видим, что сейчас происходит и на Украине, и в других странах, видим, как именно западные страны активно продвигают свои интересы в различных точках мира. Где бы ни было, мы увидим присутствие западных стран – везде пытаются (продвигать свои интересы – Ред.).Раз мы уже так, плечом к плечу движемся… Я всегда говорю, что России нужна Африка, а Африке нужна Россия. Почему? Тут проблема не в том, что мы не хотим сотрудничать больше с западными странами, действительно, так было бы лучше. Но почему так? Потому, что мы не видим взаимной выгоды сотрудничества Запада с африканскими странами. Мы не видим взаимопомощи, взаимной выгоды нет.Когда этого нет, когда только Запад выигрывает, а мы ничего (не выигрываем – Ред.) – нам это не нужно. Условно, как они говорят, что – "мы помогаем Африке". Нам не нужна помощь, а нам нужно действительно взаимовыгодное сотрудничество. У нас есть ресурс, единственное, чего не хватает – не хватает технологий для развития этого ресурса. А у кого есть технологии? У нас есть ресурс, безусловно, что тут никому помощь не нужна, а нужно сотрудничество, нужно действительно взаимовыгодное сотрудничество, чтобы мы все выиграли.То есть, у нас - ресурс, у вас – технологии, тут взаимовыгодный интерес. Поэтому тут большая разница между сотрудничеством с Россией и сотрудничеством со странами Запада.– Тот же уран Франция получала совсем не по рыночной цене.– Да. Если вы помните, когда были перевороты в других африканских странах – Мали, Габон – была тишина. А когда был в Нигере, мы все увидели, какой резонанс по всему миру пошел. Это потому, что у Франции есть свои интересы в Нигере. Та цена, по которой они покупают этот уран - не положена (занижена – Ред.). Естественно, им было бы нехорошо, чтобы прекратили все это… скажем, чтобы сорвали их сотрудничество с Нигером. И мы видим, как они пытались через африканские организации (добиться – Ред.), чтобы они туда… я помню, что было обсуждение - ввести туда свои войска. Заставляют африканцев воевать ради интересов Запада. Это очень печально.– Украину заставить удалось, пытаются заставить сейчас спровоцировать подобное в Африке.– Поэтому я и говорю, мы никогда не должны позволять того, что происходит сейчас в Украине. Мы никогда не должны такого позволить. Что-то подобное было в Ливии. Сейчас посмотрите, как живут люди в Ливии. Это очень печально. И такую ошибку нельзя повторить.Я помню, как Макрон заявил, что если сейчас лидеры африканских стран не участвуют в решении этого вопроса, то этот переворот, возможно, тоже будет в других странах. Кто разбирается, прекрасно поймет, что это не основная цель, почему они это заявили. Основная цель была в том, что они получают уран за неположенную цену, и они не хотят потерять эту возможность.– Расскажите о своей родной стране. Вы из Гвинеи-Бисау, это Западная Африка. Насколько распространены такие взгляды, как у вас, и насколько сильно на Западе Африке, в частности, в вашей стране, влияние Запада?– Я из Гвинеи-Бисау, это маленькая страна на западе Африки, у нас население два с чем-то миллиона. Я бы так сказал, что большинство стран Западной Африки тоже сталкивались с такими же ситуациями, с которыми сталкиваются другие страны. Незамедлительно нужно тоже их освободить от западного колониализма.Основные страны Западной Африки - под французским влиянием, начиная с валюты. У нас до сих пор французская валюта. У нас Frank Sefa, но это французская валюта. Почему по-прежнему, на протяжении многих лет, мы должны продолжать сотрудничество с Францией, которая нам ничего не дает, наоборот - мы ей даем? Это большой вопрос. Почему до сих пор лидеры западных стран не могут наконец-то уже закончить с этой ситуацией?Мы бывшая колония Португалии. На большинство стран Западной Африки, на их политические решения - Запад влияет на это. Если мы берем пример – недавно на саммите, который был в Сочи, по сравнению с саммитом, который был в Санкт-Петербурге, было не такое количество людей, которые мы бы ожидали. Это потому, что большинство этих стран - под западным влиянием. Они не принимают свои решения...Это значит, что - якобы мы свободы, но до сих пор есть какое-то влияние западных стран. Поэтому, я бы так сказал, что - да, это моя страна, как я говорю, родина всегда родина, я люблю свою страну, но есть политические проблемы, где требуются срочные решения.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, африка, россия, сотрудничество, запад, ресурсы, политика, экономика