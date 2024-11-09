МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке - 09.11.2024 Украина.ру
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МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке
МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке - 09.11.2024 Украина.ру
МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке
Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке. Об этом 9 ноября заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка"
2024-11-09T12:27
2024-11-09T12:27
новости
африка
украина
мид
терроризм
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"Преступный киевский режим ведет деструктивную деятельность, поддерживает террористические группировки в Африке. Продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами, где оно проявлялось", — процитировала слова Михно Lenta.ru.Дипломат напомнил, что Россия поддерживает Африку в борьбе с терроризмом, но для налаживания эффективного сотрудничества важно избегать политизации и двойных стандартов.В августе правительство Мали заявило о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за открытой поддержки оппозиционных бандформирования в этой стране со стороны Киева. Дипломатические отношения между Мали и Украиной были установлены в 1992 году.Больше о поддержке, которую Киев оказывает террористическим группировкам в Африке в материале Татьяны Стоянович "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе
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новости, африка, украина, мид, терроризм
Новости, Африка, Украина, МИД, терроризм

МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке

12:27 09.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтоп
Стоп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке. Об этом 9 ноября заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка"
"Преступный киевский режим ведет деструктивную деятельность, поддерживает террористические группировки в Африке. Продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами, где оно проявлялось", — процитировала слова Михно Lenta.ru.
Дипломат напомнил, что Россия поддерживает Африку в борьбе с терроризмом, но для налаживания эффективного сотрудничества важно избегать политизации и двойных стандартов.
В августе правительство Мали заявило о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за открытой поддержки оппозиционных бандформирования в этой стране со стороны Киева. Дипломатические отношения между Мали и Украиной были установлены в 1992 году.
Больше о поддержке, которую Киев оказывает террористическим группировкам в Африке в материале Татьяны Стоянович "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе
 
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