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МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке

МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке - 09.11.2024 Украина.ру

МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке

Киевский режим открыто спонсирует укрепление влияния террористических группировок в Африке. Об этом 9 ноября заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Георгий Михно на первой министерской конференции форума партнерства "Россия — Африка"

2024-11-09T12:27

2024-11-09T12:27

2024-11-09T12:27

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"Преступный киевский режим ведет деструктивную деятельность, поддерживает террористические группировки в Африке. Продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами, где оно проявлялось", — процитировала слова Михно Lenta.ru.Дипломат напомнил, что Россия поддерживает Африку в борьбе с терроризмом, но для налаживания эффективного сотрудничества важно избегать политизации и двойных стандартов.В августе правительство Мали заявило о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за открытой поддержки оппозиционных бандформирования в этой стране со стороны Киева. Дипломатические отношения между Мали и Украиной были установлены в 1992 году.Больше о поддержке, которую Киев оказывает террористическим группировкам в Африке в материале Татьяны Стоянович "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе

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