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Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик
Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик - 05.11.2024 Украина.ру
Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик
Разработчик БПЛА, командир украинского спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик в интервью "Украинскому радио" прокомментировал информацию о том, что США профинансировали создание на Украине 800 мобильных огневых групп Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые пытаются сбивать российские беспилотники
2024-11-05T10:44
2024-11-05T10:44
2024-11-05T10:44
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По его словам, результат является неплохим, так как "мир не готовился к такому нашествию дронов".Однако ВСУ не могут уничтожать дроны без систем искусственного интеллекта, которые позволят отслеживать их в темное время суток.Эксперт пожаловался, что российские дроны способны лететь высоко и на дальние расстояния."Плюс сейчас они (ВС РФ) еще другую тактику применяют - сначала идут вверху, потом быстро вниз и дальше идут вниз. Позавчера возле нас как раз пролетал такой "красивый" шахед", - сказал Боровик.Он отметил также, что тактика применения "шахедов" россиянами постоянно меняется.Подробнее о дронах в ВС РФ и ВСУ - в материале Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, дроны, беспилотники, бпла
Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, дроны, беспилотники, БПЛА
Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик
Разработчик БПЛА, командир украинского спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик в интервью "Украинскому радио" прокомментировал информацию о том, что США профинансировали создание на Украине 800 мобильных огневых групп Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые пытаются сбивать российские беспилотники
По его словам, результат является неплохим, так как "мир не готовился к такому нашествию дронов".
Однако ВСУ не могут уничтожать дроны без систем искусственного интеллекта, которые позволят отслеживать их в темное время суток.
"Понимаете, когда сидит мобильная огневая группа, у нее есть пулемет или другое средство, которым можно сбивать дроны, он в прицел целится на дрон. А если темень, то это прожектора, как во Вторую мировую. То есть сбить дрон, условно говоря, таким кинетическим оружием, которое обезвреживает не по системе искусственного интеллекта захвата цели, чего нет еще или есть в ограниченных количествах, это достаточно сложно", - заверил Боровик.
Эксперт пожаловался, что российские дроны способны лететь высоко и на дальние расстояния.
"Плюс сейчас они (ВС РФ) еще другую тактику применяют - сначала идут вверху, потом быстро вниз и дальше идут вниз. Позавчера возле нас как раз пролетал такой "красивый" шахед", - сказал Боровик.
Он отметил также, что тактика применения "шахедов" россиянами постоянно меняется.