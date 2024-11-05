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Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик

Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик - 05.11.2024 Украина.ру

Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик

Разработчик БПЛА, командир украинского спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик в интервью "Украинскому радио" прокомментировал информацию о том, что США профинансировали создание на Украине 800 мобильных огневых групп Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые пытаются сбивать российские беспилотники

2024-11-05T10:44

2024-11-05T10:44

2024-11-05T10:44

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По его словам, результат является неплохим, так как "мир не готовился к такому нашествию дронов".Однако ВСУ не могут уничтожать дроны без систем искусственного интеллекта, которые позволят отслеживать их в темное время суток.Эксперт пожаловался, что российские дроны способны лететь высоко и на дальние расстояния."Плюс сейчас они (ВС РФ) еще другую тактику применяют - сначала идут вверху, потом быстро вниз и дальше идут вниз. Позавчера возле нас как раз пролетал такой "красивый" шахед", - сказал Боровик.Он отметил также, что тактика применения "шахедов" россиянами постоянно меняется.Подробнее о дронах в ВС РФ и ВСУ - в материале Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ на сайте Украина.ру.

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