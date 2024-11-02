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Бундесвер рассказал, с кем и как снабжает Украину дронами

Бундесвер рассказал, с кем и как снабжает Украину дронами - 02.11.2024 Украина.ру

Бундесвер рассказал, с кем и как снабжает Украину дронами

Германия и Латвия намерены сыграть решающую роль в снабжении армии Украины беспилотными аппаратами. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.

2024-11-02T12:35

2024-11-02T12:35

2024-11-02T12:35

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По мнению немецких военных, дроны для ВСУ играют ключевую роль в зоне СВО."Спрос на них высок и охватывает широкий спектр. Чтобы удовлетворить эту потребность, Латвия и Германия выступили с инициативой по созданию беспилотников, а затем провели День демонстрации беспилотников", - сообщило министерство.Немецкие военные чиновники назвали мероприятие уникальным. Демонстрацию провели на военном аэродроме 61-го Военно-технического управления Бундесвера в Манчинге. Там различные немецкие и латвийские производители дронов представили свою продукцию представителям армий и правительств стран, осуществляющих военные поставки на Украину. На мероприятии присутствовал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он поблагодарил немецких военных за поддержку."Сегодня дроны играют решающую роль в нашей борьбе за свободу. И именно эта инициатива отвечает нашим украинским идеям и потребностям наших вооруженных сил", - сказал украинский посол.Минобороны ФРГ отметило, что ВСУ получает военную помощь от Контактной группы по милитаризации Украины. Она также известна как "формат Рамштайн", в рамках которого государства объединяются в коалиции по снабжению украинской армии бронетехникой, средствами ПВО и другими военными поставками, в том числе беспилотникам. При этом в "коалиции дронов" ведущую роль вызвались сыграть Британия и Латвия.По словам немецких военных, дроны ВСУ полезны для передачи данных, разведки и нанесения ударов с воздуха (дроны-камикадзе), а также противодействия вражеским дронам."На этом фоне Германия, которая также является членом коалиции по созданию потенциала беспилотников, вместе с Латвией основала инициативу по созданию беспилотников, чтобы покрыть дальнейшие потребности Украины в таких системах", - отметили в Минобороны ФРГ.В немецком министерства генерал-майор Кристиан Фройдинг координирует работу по оказанию военной помощи Украине. Он возглавляет ситуационный центр по Украине в министерстве, который также называют "специальным штабом".День демонстрации дронов собрал компании, которые уже испытали беспилотные системы на Украине или поставили их в ВСУ. Германия финансирует поставки многочисленных беспилотных систем, рассчитывая на помощь партнёров.Тем временем ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - МинобороныРанее в новостях: Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА

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новости, украина, германия, латвия, алексей макеев, минобороны, вооруженные силы украины, бундесвер, всу, дроны, сво, бпла, беспилотники, украина-нато