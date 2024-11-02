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Бундесвер рассказал, с кем и как снабжает Украину дронами
Бундесвер рассказал, с кем и как снабжает Украину дронами - 02.11.2024 Украина.ру
Бундесвер рассказал, с кем и как снабжает Украину дронами
Германия и Латвия намерены сыграть решающую роль в снабжении армии Украины беспилотными аппаратами. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.
2024-11-02T12:35
2024-11-02T12:35
2024-11-02T12:35
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По мнению немецких военных, дроны для ВСУ играют ключевую роль в зоне СВО."Спрос на них высок и охватывает широкий спектр. Чтобы удовлетворить эту потребность, Латвия и Германия выступили с инициативой по созданию беспилотников, а затем провели День демонстрации беспилотников", - сообщило министерство.Немецкие военные чиновники назвали мероприятие уникальным. Демонстрацию провели на военном аэродроме 61-го Военно-технического управления Бундесвера в Манчинге. Там различные немецкие и латвийские производители дронов представили свою продукцию представителям армий и правительств стран, осуществляющих военные поставки на Украину. На мероприятии присутствовал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он поблагодарил немецких военных за поддержку."Сегодня дроны играют решающую роль в нашей борьбе за свободу. И именно эта инициатива отвечает нашим украинским идеям и потребностям наших вооруженных сил", - сказал украинский посол.Минобороны ФРГ отметило, что ВСУ получает военную помощь от Контактной группы по милитаризации Украины. Она также известна как "формат Рамштайн", в рамках которого государства объединяются в коалиции по снабжению украинской армии бронетехникой, средствами ПВО и другими военными поставками, в том числе беспилотникам. При этом в "коалиции дронов" ведущую роль вызвались сыграть Британия и Латвия.По словам немецких военных, дроны ВСУ полезны для передачи данных, разведки и нанесения ударов с воздуха (дроны-камикадзе), а также противодействия вражеским дронам."На этом фоне Германия, которая также является членом коалиции по созданию потенциала беспилотников, вместе с Латвией основала инициативу по созданию беспилотников, чтобы покрыть дальнейшие потребности Украины в таких системах", - отметили в Минобороны ФРГ.В немецком министерства генерал-майор Кристиан Фройдинг координирует работу по оказанию военной помощи Украине. Он возглавляет ситуационный центр по Украине в министерстве, который также называют "специальным штабом".День демонстрации дронов собрал компании, которые уже испытали беспилотные системы на Украине или поставили их в ВСУ. Германия финансирует поставки многочисленных беспилотных систем, рассчитывая на помощь партнёров.Тем временем ПВО сбила за ночь десятки украинских беспилотников над Россией - МинобороныРанее в новостях: Двое молодых людей погибли в Курской области от атаки украинского БПЛА
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новости, украина, германия, латвия, алексей макеев, минобороны, вооруженные силы украины, бундесвер, всу, дроны, сво, бпла, беспилотники, украина-нато
Новости, Украина, Германия, Латвия, Алексей Макеев, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Бундесвер, ВСУ, дроны, СВО, БПЛА, беспилотники, Украина-НАТО
Бундесвер рассказал, с кем и как снабжает Украину дронами
Германия и Латвия намерены сыграть решающую роль в снабжении армии Украины беспилотными аппаратами. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.
По мнению немецких военных, дроны для ВСУ играют ключевую роль в зоне СВО.
"Спрос на них высок и охватывает широкий спектр. Чтобы удовлетворить эту потребность, Латвия и Германия выступили с инициативой по созданию беспилотников, а затем провели День демонстрации беспилотников", - сообщило министерство.
Немецкие военные чиновники назвали мероприятие уникальным. Демонстрацию провели на военном аэродроме 61-го Военно-технического управления Бундесвера в Манчинге. Там различные немецкие и латвийские производители дронов представили свою продукцию представителям армий и правительств стран, осуществляющих военные поставки на Украину.
"День демонстрации дронов — это конкретное следствие инициативы по использованию дронов, которую Латвия и Германия выдвинули в июле 2024 года. Целью мероприятия было получение финансовой поддержки от стран-партнеров, чтобы дополнительные беспилотные системы разных типов могли быть доступны Украине быстро и легко", - сообщили в немецком министерстве.
На мероприятии присутствовал посол Украины в Германии Алексей Макеев
. Он поблагодарил немецких военных за поддержку.
"Сегодня дроны играют решающую роль в нашей борьбе за свободу. И именно эта инициатива отвечает нашим украинским идеям и потребностям наших вооруженных сил", - сказал украинский посол.
Минобороны ФРГ отметило, что ВСУ получает военную помощь от Контактной группы
по милитаризации Украины. Она также известна как "формат Рамштайн", в рамках которого государства объединяются в коалиции по снабжению украинской армии бронетехникой, средствами ПВО и другими военными поставками, в том числе беспилотникам. При этом в "коалиции дронов" ведущую роль вызвались сыграть Британия
и Латвия.
По словам немецких военных, дроны ВСУ полезны для передачи данных, разведки и нанесения ударов с воздуха (дроны-камикадзе), а также противодействия вражеским дронам.
"На этом фоне Германия, которая также является членом коалиции по созданию потенциала беспилотников, вместе с Латвией основала инициативу по созданию беспилотников, чтобы покрыть дальнейшие потребности Украины в таких системах", - отметили в Минобороны ФРГ.
В немецком министерства генерал-майор Кристиан Фройдинг координирует работу по оказанию военной помощи Украине. Он возглавляет ситуационный центр по Украине в министерстве, который также называют "специальным штабом".
"Мы специально сосредоточились на продуктах и компаниях, которые способны очень быстро осуществить поставки. Мы увидим эффект на украинском поле боя уже в 2024 году", - цитирует министерство заявление Фройдинга.
День демонстрации дронов собрал компании, которые уже испытали беспилотные системы на Украине или поставили их в ВСУ. Германия финансирует поставки многочисленных беспилотных систем, рассчитывая на помощь партнёров.