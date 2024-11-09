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Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю

Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю - 09.11.2024 Украина.ру

Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю

Избранный президент США Дональд Трамп собирается изменить курс по Украине и Израилю до своей инаугурации, пишет 9 ноября Bloomberg со ссылкой на источники

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По словам источников, несмотря на то, что до вступления в должность Трампа остается два месяца, он уже формирует политику по ключевым направлениям, в том по Украине и Израилю.Существует представление, что новый глава Белого дома будет жестче нынешнего президента Джо Байдена, рассказал агентству бывший чиновник администрации Трампа."Противники США могут заранее изменить свое поведение - некоторые из них будут сдержаннее из-за потенциальной угрозы возмездия со стороны Вашингтона, другие же попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния", - заявил он.Ранее американские СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом, который состоялся сразу же после объявления результатов президентских выборов в США, пытался добиться обещания, что любые переговоры по Украине приведут к "реальным уступкам со стороны Кремля".Подробно о реакции Киева на победу Дональда Трампа на выборах в США в материале Михаила Павлива Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву

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новости, дональд трамп, украина, израиль, сша, bloomberg, джо байден, курс