Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю - 09.11.2024 Украина.ру
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Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю
Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю - 09.11.2024 Украина.ру
Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю
Избранный президент США Дональд Трамп собирается изменить курс по Украине и Израилю до своей инаугурации, пишет 9 ноября Bloomberg со ссылкой на источники
2024-11-09T11:11
2024-11-09T11:11
новости
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По словам источников, несмотря на то, что до вступления в должность Трампа остается два месяца, он уже формирует политику по ключевым направлениям, в том по Украине и Израилю.Существует представление, что новый глава Белого дома будет жестче нынешнего президента Джо Байдена, рассказал агентству бывший чиновник администрации Трампа."Противники США могут заранее изменить свое поведение - некоторые из них будут сдержаннее из-за потенциальной угрозы возмездия со стороны Вашингтона, другие же попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния", - заявил он.Ранее американские СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом, который состоялся сразу же после объявления результатов президентских выборов в США, пытался добиться обещания, что любые переговоры по Украине приведут к "реальным уступкам со стороны Кремля".Подробно о реакции Киева на победу Дональда Трампа на выборах в США в материале Михаила Павлива Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дональд трамп, украина, израиль, сша, bloomberg, джо байден, курс
Новости, Дональд Трамп, Украина, Израиль, США, bloomberg, Джо Байден, курс

Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю

11:11 09.11.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Избранный президент США Дональд Трамп собирается изменить курс по Украине и Израилю до своей инаугурации, пишет 9 ноября Bloomberg со ссылкой на источники
По словам источников, несмотря на то, что до вступления в должность Трампа остается два месяца, он уже формирует политику по ключевым направлениям, в том по Украине и Израилю.
Существует представление, что новый глава Белого дома будет жестче нынешнего президента Джо Байдена, рассказал агентству бывший чиновник администрации Трампа.
"Противники США могут заранее изменить свое поведение - некоторые из них будут сдержаннее из-за потенциальной угрозы возмездия со стороны Вашингтона, другие же попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния", - заявил он.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом, который состоялся сразу же после объявления результатов президентских выборов в США, пытался добиться обещания, что любые переговоры по Украине приведут к "реальным уступкам со стороны Кремля".
Подробно о реакции Киева на победу Дональда Трампа на выборах в США в материале Михаила Павлива Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву
 
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