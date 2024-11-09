https://ukraina.ru/20241109/1058765785.html
Где наши 300 миллиардов! - кричит Зеленский. Их останется 12 миллионов - это Сорос. И другие цифры недели
Где наши 300 миллиардов! - кричит Зеленский. Их останется 12 миллионов - это Сорос. И другие цифры недели - 09.11.2024 Украина.ру
Где наши 300 миллиардов! - кричит Зеленский. Их останется 12 миллионов - это Сорос. И другие цифры недели
О чем говорили на этой неделе политики, журналисты, зрители, слушатели и читатели соцсетей, какие факты и цифры обсуждали?
2024-11-09T10:20
2024-11-09T10:20
2024-11-09T10:21
украина
сша
польша
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
рада
оон
ес
эксклюзив
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На Украине подсчитывают количество оставшихся и прогнозируют: сколько останется украинцев к 2030 году?Хуситы в районе Красного моря подсчитывают количество сбитых "Жнецов", сбитых американских беспилотников.В США посчитали достижения Трампа к новому президентскому сроку.А Польша подсчитывает расходы на изготовление мощной "Восточной стены". Пока копают рвы.Но обо всём по порядку. Приступим. С цифрами и фактами в руках.Это наши миллиарды!Зеленский, отвечая на вопрос "что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать?":- А можно нам взять 300 миллиардов, принадлежащих НАМ?- Мы купим на эти деньги во всех странах мира ОРУЖИЕ?- Мы будем САМИ решать, что с этими деньгами делать.Речь идёт о 300 миллиардов замороженных российских активов на Западе.Помимо наглости про "300 миллиардов, принадлежащих нам", к которым тянет свои крысиные лапки "представитель Украины Зеленский", надо отметить, на что крыса собирается их потратить.На оружие!Хитёр Зеленский. Но хитрость его действует только до тех пор, пока ему дают деньги. А с этим начинаются большие проблемы.Где шесть миллиардов?США в пятый раз обещают Украине 6 миллиардов. Те же, что и в декабре прошлого года."Политико": "Администрация Байдена планирует срочно отправить Украине последние 6 миллиардов помощи".Украинцы, вы невероятные! Продолжают верить в обещания.Может быть, вот сейчас Байден даст денег?Ждут и надеются. Спят и видят эти миллиарды.Даже если их дадут, зачем они вам? Их всё равно Зеленский с Ермаком потратят на взятки, подкуп политиков. В карманы себе, конечно, что-нибудь положат.Тем более если это "последние миллиарды от Байдена".А процентов 99 (примерно) от этих миллиардов вообще останется в США. Этим и объясняется "срочность": пока есть возможность, администрация Байдена тоже набивает карманы.Но нет. Ждут украинцы, следят за новостями.Есть такая хорошая украинская же поговорка: "Дурень думкою багатие".23 миллионаПо данным фонда Сороса именно такое количество украинцев проживает сейчас на территории Украины.По прогнозу этого же фонда, к 2030 году на территории Украины останется 12 миллионов человек.Катастрофа?Да. Причем эти миллионы просто уедут. Просто в эмиграцию. Они не хотят жить на Украине.- Если будет происходить то же самое, что сейчас, - говорит бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, - то к 2030 году нас останется 6 миллионов.Но "национальная идея Украины - это эмиграция". И это не шутка.Любыми силами украинские родители старались выпихнуть детей "за кордон" все годы так называемой независимости. Уезжали и сами. Хоть "заробитчанамы", хоть как.А сейчас - ждут, когда откроют границы для мужчин. Тогда из страны, по самым скромным подсчётам, сразу уедет 1,5 - 2 миллиона мужчин. Их семьи уже давно покинули территорию Украины.7 миллионов в ЕвропеИ еще про демографию с эмиграцией.За третий квартал 2024 года, по данным ООН, из Украины выехали 200 тысяч человек.Количество граждан Украины, которое пребывают сейчас в Европе, составило на октябрь 2024 года 6,8 миллиона человек.То есть к новому, 2025 году с большой вероятностью будет новый рекорд.7 Миллионов украинских граждан в Европе.Зеленский поставил новый рекорд в оккупированной им стране.В США же тем временем подсчитали достижения нового президента.34 уголовных делаКак думаете, у кого? У новоизбранного президента США Дональда Трампа.Журнал "Vanity Fair", "Ярмарка тщеславия", журнал о знаменитостях, моде и политике, перечислил всё, с чем Трамп пришел на новый президентский срок."34 уголовных дела, 1 приговор, 2 дела на рассмотрении, 2 импичмента, 6 банкротств, пришёл ещё на 4 года."Разумеется, сотрудники издания, посвящённого голливудским знаменитостям, не смогли скрыть желчи и разочарования.Весь Голливуд, вся либеральная просвещенная тусовка, все сторонники ЛГБТ - проиграли на 4 года.47-ой президент США - это не их выбор.Но в любом случае, человек, который сумел подняться после 6 банкротств 6 раз и в итоге стал ещё и президентом США, заслуживает уважения.84 года? В Конгресс!84 года недавно исполнилось Нэнси Пэлоси. Той самой, которая летала на Тайвань в 2022 году.Прекрасная новость: её переизбрали в Конгресс на новый срок.И Пелоси будет зажигать! Оторвётся по полной. В Конгрессе теперь почти все - младше Нэнси и она сможет передать свой опыт "молодым".Не зря же она говорила про президента Байдена: "он как ребёнок для меня, ему всего 82..."Между прочим, шутки шутками, а Нэнси "сделала" своего соперника на выборах с разгромным счетом: 81 процент набрала "бабушка американской демократии" на выборах в штате Калифорния.Переходим к новостям о зарубежных миллиардерах. Зеленский же пока ещё, по крайней мере, официально проживает на Украине.26,5 миллиардовНа столько увеличилось состояние самого богатого человека в мире, Илона Маска. За один день, после победы Трампа.Сегодня Илон Маск "стоит" 270,3 миллиардов долларов.Скоро он возглавит комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США в администрации Трампа.Все ждут от него и администрации Трампа уменьшения, ослабления налогового бремени. Поэтому, в частности, и растет цена акций. Их покупают инвесторы в надежде, что эти акции будут расти ещё.7 миллиардовДобавил после выборов Трампа и "Амазон" (Джефф Безос).На 5,5 миллиардов увеличил свое состояние еще один сторонник Трампа - Ларри Эллисон ("Оракл").Разбогатели буквально за один день даже те, кто не поддерживал Трампа. Просто от радужных ожиданий рынка.Уоррен Баффет, Сергей Брин и Ларри Пейдж. И другие игроки на вершине списка миллиардеров стали богаче еще на пару - тройку миллиардов.12 "жнецов"А тем временем бодрые хуситы сбили уже двенадцатый по счёту "Жнец", очередной американский беспилотник.Уже привычная картина.Или "Жнецы" так плохо пилотируются? Или хуситы так хорошо умеют управляться теперь с ракетами? Или у них какие-то новые ракеты появились?Вот вам и "бармалеи в тапках".4 тысячиТакое пополнение армии новобранцами запланировано в Латвии к 2028 году. Но уже сейчас понятно, что планы не осуществятся.Поэтому правительство объявило, что с 2028 года в армию в Латвии будут призывать женщин.Латвия - самая быстро вымирающая страна Европы. По темпам демографического спада с ней могут соревноваться только Болгария и Молдавия.После таких планов последние оставшиеся в стране латышские школьницы и школьники будут стремительно уезжать в другие страны.Как это уже прямо сейчас происходит на Украине, где тоже собираются объявить призыв женщин в армию.В Юрмале, например, недавно закрылась самая старая гимназия Латвии, в которой учился сам нынешний президент.Эдгар Ринкявичус, гордость юрмальской гимназии, первый открытый гей-президент в мире.Гимназия в Юрмале пережила всё: революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную, даже непростые времена распада СССР и оккупацию страны Евросоюзом.Но правления Ринкявичуса знаменитая школа не выдержала.Восточный щитПоляки рапортуют: началось строительство стены "Восточный щит". Строит Польша на восточной границе. Цена: 2,8 миллиарда долларов.Яценюку, автору "стены Яценюка" на границе России с Украиной, такое и не снилось! Это ж сколько можно украсть, завистливо думает сейчас Яценюк.До 2028 года будут строить.800 километров рвов собираются выкопать.Польша боится нападения России?Скорее, дело в другом.Польшу собираются сделать непреодолимой преградой между Россией и Германией.Ну, пусть копают свои рвы. Яценюка им в помощь!О том, как в США отреагировала творческая и политическая элита на избрание президентом Трампа - в статье Елены Мурзиной ""Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа"
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, польша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, рада, оон, ес, эксклюзив
Где наши 300 миллиардов! - кричит Зеленский. Их останется 12 миллионов - это Сорос. И другие цифры недели
10:20 09.11.2024 (обновлено: 10:21 09.11.2024)
О чем говорили на этой неделе политики, журналисты, зрители, слушатели и читатели соцсетей, какие факты и цифры обсуждали?
На Украине подсчитывают количество оставшихся и прогнозируют: сколько останется украинцев к 2030 году?
Хуситы в районе Красного моря подсчитывают количество сбитых "Жнецов", сбитых американских беспилотников.
В США
посчитали достижения Трампа
к новому президентскому сроку.
А Польша
подсчитывает расходы на изготовление мощной "Восточной стены". Пока копают рвы.
Но обо всём по порядку. Приступим. С цифрами и фактами в руках.
Зеленский, отвечая на вопрос "что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать?":
- А можно нам взять 300 миллиардов, принадлежащих НАМ?
- Мы купим на эти деньги во всех странах мира ОРУЖИЕ?
- Мы будем САМИ решать, что с этими деньгами делать.
Речь идёт о 300 миллиардов замороженных российских активов на Западе
.
Помимо наглости про "300 миллиардов, принадлежащих нам", к которым тянет свои крысиные лапки "представитель Украины Зеленский
", надо отметить, на что крыса собирается их потратить.
Хитёр Зеленский. Но хитрость его действует только до тех пор, пока ему дают деньги. А с этим начинаются большие проблемы.
США в пятый раз обещают Украине 6 миллиардов. Те же, что и в декабре прошлого года.
"Политико": "Администрация Байдена планирует срочно отправить Украине последние 6 миллиардов помощи".
Украинцы, вы невероятные! Продолжают верить в обещания.
Может быть, вот сейчас Байден
даст денег?
Ждут и надеются. Спят и видят эти миллиарды.
Даже если их дадут, зачем они вам? Их всё равно Зеленский с Ермаком
потратят на взятки, подкуп политиков. В карманы себе, конечно, что-нибудь положат.
Тем более если это "последние миллиарды от Байдена".
А процентов 99 (примерно) от этих миллиардов вообще останется в США. Этим и объясняется "срочность": пока есть возможность, администрация Байдена тоже набивает карманы.
Но нет. Ждут украинцы, следят за новостями.
Есть такая хорошая украинская же поговорка: "Дурень думкою багатие".
По данным фонда Сороса
именно такое количество украинцев проживает сейчас на территории Украины.
По прогнозу этого же фонда, к 2030 году на территории Украины останется 12 миллионов человек.
Да. Причем эти миллионы просто уедут. Просто в эмиграцию. Они не хотят жить на Украине.
- Если будет происходить то же самое, что сейчас, - говорит бывший депутат Рады Игорь Мосийчук
, - то к 2030 году нас останется 6 миллионов.
Но "национальная идея Украины - это эмиграция". И это не шутка.
Любыми силами украинские родители старались выпихнуть детей "за кордон" все годы так называемой независимости. Уезжали и сами. Хоть "заробитчанамы", хоть как.
А сейчас - ждут, когда откроют границы для мужчин. Тогда из страны, по самым скромным подсчётам, сразу уедет 1,5 - 2 миллиона мужчин. Их семьи уже давно покинули территорию Украины.
И еще про демографию с эмиграцией.
За третий квартал 2024 года, по данным ООН
, из Украины выехали 200 тысяч человек.
Количество граждан Украины, которое пребывают сейчас в Европе, составило на октябрь 2024 года 6,8 миллиона человек.
То есть к новому, 2025 году с большой вероятностью будет новый рекорд.
7 Миллионов украинских граждан в Европе.
Зеленский поставил новый рекорд в оккупированной им стране.
В США же тем временем подсчитали достижения нового президента.
Как думаете, у кого? У новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Журнал "Vanity Fair", "Ярмарка тщеславия", журнал о знаменитостях, моде и политике, перечислил всё, с чем Трамп пришел на новый президентский срок.
"34 уголовных дела, 1 приговор, 2 дела на рассмотрении, 2 импичмента, 6 банкротств, пришёл ещё на 4 года."
Разумеется, сотрудники издания, посвящённого голливудским знаменитостям, не смогли скрыть желчи и разочарования.
Весь Голливуд
, вся либеральная просвещенная тусовка, все сторонники ЛГБТ - проиграли на 4 года.
47-ой президент США - это не их выбор.
Но в любом случае, человек, который сумел подняться после 6 банкротств 6 раз и в итоге стал ещё и президентом США, заслуживает уважения.
84 года недавно исполнилось Нэнси Пэлоси. Той самой, которая летала на Тайвань
в 2022 году.
Прекрасная новость: её переизбрали в Конгресс на новый срок.
И Пелоси
будет зажигать! Оторвётся по полной. В Конгрессе теперь почти все - младше Нэнси и она сможет передать свой опыт "молодым".
Не зря же она говорила про президента Байдена: "он как ребёнок для меня, ему всего 82..."
Между прочим, шутки шутками, а Нэнси "сделала" своего соперника на выборах с разгромным счетом: 81 процент набрала "бабушка американской демократии" на выборах в штате Калифорния.
Переходим к новостям о зарубежных миллиардерах. Зеленский же пока ещё, по крайней мере, официально проживает на Украине.
На столько увеличилось состояние самого богатого человека в мире, Илона Маска
. За один день, после победы Трампа.
Сегодня Илон Маск "стоит" 270,3 миллиардов долларов.
Скоро он возглавит комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США в администрации Трампа.
Все ждут от него и администрации Трампа уменьшения, ослабления налогового бремени. Поэтому, в частности, и растет цена акций. Их покупают инвесторы в надежде, что эти акции будут расти ещё.
Добавил после выборов Трампа и "Амазон" (Джефф Безос).
На 5,5 миллиардов увеличил свое состояние еще один сторонник Трампа - Ларри Эллисон ("Оракл").
Разбогатели буквально за один день даже те, кто не поддерживал Трампа. Просто от радужных ожиданий рынка.
Уоррен Баффет
, Сергей Брин и Ларри Пейдж. И другие игроки на вершине списка миллиардеров стали богаче еще на пару - тройку миллиардов.
А тем временем бодрые хуситы сбили уже двенадцатый по счёту "Жнец", очередной американский беспилотник.
Или "Жнецы" так плохо пилотируются? Или хуситы так хорошо умеют управляться теперь с ракетами? Или у них какие-то новые ракеты появились?
Вот вам и "бармалеи в тапках".
Такое пополнение армии новобранцами запланировано в Латвии
к 2028 году. Но уже сейчас понятно, что планы не осуществятся.
Поэтому правительство объявило, что с 2028 года в армию в Латвии будут призывать женщин.
Латвия - самая быстро вымирающая страна Европы. По темпам демографического спада с ней могут соревноваться только Болгария
и Молдавия
.
После таких планов последние оставшиеся в стране латышские школьницы и школьники будут стремительно уезжать в другие страны.
Как это уже прямо сейчас происходит на Украине, где тоже собираются объявить призыв женщин в армию.
В Юрмале
, например, недавно закрылась самая старая гимназия Латвии, в которой учился сам нынешний президент.
Эдгар Ринкявичус, гордость юрмальской гимназии, первый открытый гей-президент в мире.
Гимназия в Юрмале пережила всё: революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную, даже непростые времена распада СССР
и оккупацию страны Евросоюзом.
Но правления Ринкявичуса знаменитая школа не выдержала.
Поляки рапортуют: началось строительство стены "Восточный щит". Строит Польша на восточной границе. Цена: 2,8 миллиарда долларов.
Яценюку, автору "стены Яценюка" на границе России
с Украиной, такое и не снилось! Это ж сколько можно украсть, завистливо думает сейчас Яценюк.
До 2028 года будут строить.
800 километров рвов собираются выкопать.
Польша боится нападения России?
Польшу собираются сделать непреодолимой преградой между Россией и Германией
.
Ну, пусть копают свои рвы. Яценюка им в помощь!
О том, как в США отреагировала творческая и политическая элита на избрание президентом Трампа - в статье Елены Мурзиной ""Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа"