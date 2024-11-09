https://ukraina.ru/20241109/1058765785.html

Где наши 300 миллиардов! - кричит Зеленский. Их останется 12 миллионов - это Сорос. И другие цифры недели

Где наши 300 миллиардов! - кричит Зеленский. Их останется 12 миллионов - это Сорос. И другие цифры недели - 09.11.2024 Украина.ру

Где наши 300 миллиардов! - кричит Зеленский. Их останется 12 миллионов - это Сорос. И другие цифры недели

О чем говорили на этой неделе политики, журналисты, зрители, слушатели и читатели соцсетей, какие факты и цифры обсуждали?

2024-11-09T10:20

2024-11-09T10:20

2024-11-09T10:21

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На Украине подсчитывают количество оставшихся и прогнозируют: сколько останется украинцев к 2030 году?Хуситы в районе Красного моря подсчитывают количество сбитых "Жнецов", сбитых американских беспилотников.В США посчитали достижения Трампа к новому президентскому сроку.А Польша подсчитывает расходы на изготовление мощной "Восточной стены". Пока копают рвы.Но обо всём по порядку. Приступим. С цифрами и фактами в руках.Это наши миллиарды!Зеленский, отвечая на вопрос "что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать?":- А можно нам взять 300 миллиардов, принадлежащих НАМ?- Мы купим на эти деньги во всех странах мира ОРУЖИЕ?- Мы будем САМИ решать, что с этими деньгами делать.Речь идёт о 300 миллиардов замороженных российских активов на Западе.Помимо наглости про "300 миллиардов, принадлежащих нам", к которым тянет свои крысиные лапки "представитель Украины Зеленский", надо отметить, на что крыса собирается их потратить.На оружие!Хитёр Зеленский. Но хитрость его действует только до тех пор, пока ему дают деньги. А с этим начинаются большие проблемы.Где шесть миллиардов?США в пятый раз обещают Украине 6 миллиардов. Те же, что и в декабре прошлого года."Политико": "Администрация Байдена планирует срочно отправить Украине последние 6 миллиардов помощи".Украинцы, вы невероятные! Продолжают верить в обещания.Может быть, вот сейчас Байден даст денег?Ждут и надеются. Спят и видят эти миллиарды.Даже если их дадут, зачем они вам? Их всё равно Зеленский с Ермаком потратят на взятки, подкуп политиков. В карманы себе, конечно, что-нибудь положат.Тем более если это "последние миллиарды от Байдена".А процентов 99 (примерно) от этих миллиардов вообще останется в США. Этим и объясняется "срочность": пока есть возможность, администрация Байдена тоже набивает карманы.Но нет. Ждут украинцы, следят за новостями.Есть такая хорошая украинская же поговорка: "Дурень думкою багатие".23 миллионаПо данным фонда Сороса именно такое количество украинцев проживает сейчас на территории Украины.По прогнозу этого же фонда, к 2030 году на территории Украины останется 12 миллионов человек.Катастрофа?Да. Причем эти миллионы просто уедут. Просто в эмиграцию. Они не хотят жить на Украине.- Если будет происходить то же самое, что сейчас, - говорит бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, - то к 2030 году нас останется 6 миллионов.Но "национальная идея Украины - это эмиграция". И это не шутка.Любыми силами украинские родители старались выпихнуть детей "за кордон" все годы так называемой независимости. Уезжали и сами. Хоть "заробитчанамы", хоть как.А сейчас - ждут, когда откроют границы для мужчин. Тогда из страны, по самым скромным подсчётам, сразу уедет 1,5 - 2 миллиона мужчин. Их семьи уже давно покинули территорию Украины.7 миллионов в ЕвропеИ еще про демографию с эмиграцией.За третий квартал 2024 года, по данным ООН, из Украины выехали 200 тысяч человек.Количество граждан Украины, которое пребывают сейчас в Европе, составило на октябрь 2024 года 6,8 миллиона человек.То есть к новому, 2025 году с большой вероятностью будет новый рекорд.7 Миллионов украинских граждан в Европе.Зеленский поставил новый рекорд в оккупированной им стране.В США же тем временем подсчитали достижения нового президента.34 уголовных делаКак думаете, у кого? У новоизбранного президента США Дональда Трампа.Журнал "Vanity Fair", "Ярмарка тщеславия", журнал о знаменитостях, моде и политике, перечислил всё, с чем Трамп пришел на новый президентский срок."34 уголовных дела, 1 приговор, 2 дела на рассмотрении, 2 импичмента, 6 банкротств, пришёл ещё на 4 года."Разумеется, сотрудники издания, посвящённого голливудским знаменитостям, не смогли скрыть желчи и разочарования.Весь Голливуд, вся либеральная просвещенная тусовка, все сторонники ЛГБТ - проиграли на 4 года.47-ой президент США - это не их выбор.Но в любом случае, человек, который сумел подняться после 6 банкротств 6 раз и в итоге стал ещё и президентом США, заслуживает уважения.84 года? В Конгресс!84 года недавно исполнилось Нэнси Пэлоси. Той самой, которая летала на Тайвань в 2022 году.Прекрасная новость: её переизбрали в Конгресс на новый срок.И Пелоси будет зажигать! Оторвётся по полной. В Конгрессе теперь почти все - младше Нэнси и она сможет передать свой опыт "молодым".Не зря же она говорила про президента Байдена: "он как ребёнок для меня, ему всего 82..."Между прочим, шутки шутками, а Нэнси "сделала" своего соперника на выборах с разгромным счетом: 81 процент набрала "бабушка американской демократии" на выборах в штате Калифорния.Переходим к новостям о зарубежных миллиардерах. Зеленский же пока ещё, по крайней мере, официально проживает на Украине.26,5 миллиардовНа столько увеличилось состояние самого богатого человека в мире, Илона Маска. За один день, после победы Трампа.Сегодня Илон Маск "стоит" 270,3 миллиардов долларов.Скоро он возглавит комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США в администрации Трампа.Все ждут от него и администрации Трампа уменьшения, ослабления налогового бремени. Поэтому, в частности, и растет цена акций. Их покупают инвесторы в надежде, что эти акции будут расти ещё.7 миллиардовДобавил после выборов Трампа и "Амазон" (Джефф Безос).На 5,5 миллиардов увеличил свое состояние еще один сторонник Трампа - Ларри Эллисон ("Оракл").Разбогатели буквально за один день даже те, кто не поддерживал Трампа. Просто от радужных ожиданий рынка.Уоррен Баффет, Сергей Брин и Ларри Пейдж. И другие игроки на вершине списка миллиардеров стали богаче еще на пару - тройку миллиардов.12 "жнецов"А тем временем бодрые хуситы сбили уже двенадцатый по счёту "Жнец", очередной американский беспилотник.Уже привычная картина.Или "Жнецы" так плохо пилотируются? Или хуситы так хорошо умеют управляться теперь с ракетами? Или у них какие-то новые ракеты появились?Вот вам и "бармалеи в тапках".4 тысячиТакое пополнение армии новобранцами запланировано в Латвии к 2028 году. Но уже сейчас понятно, что планы не осуществятся.Поэтому правительство объявило, что с 2028 года в армию в Латвии будут призывать женщин.Латвия - самая быстро вымирающая страна Европы. По темпам демографического спада с ней могут соревноваться только Болгария и Молдавия.После таких планов последние оставшиеся в стране латышские школьницы и школьники будут стремительно уезжать в другие страны.Как это уже прямо сейчас происходит на Украине, где тоже собираются объявить призыв женщин в армию.В Юрмале, например, недавно закрылась самая старая гимназия Латвии, в которой учился сам нынешний президент.Эдгар Ринкявичус, гордость юрмальской гимназии, первый открытый гей-президент в мире.Гимназия в Юрмале пережила всё: революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную, даже непростые времена распада СССР и оккупацию страны Евросоюзом.Но правления Ринкявичуса знаменитая школа не выдержала.Восточный щитПоляки рапортуют: началось строительство стены "Восточный щит". Строит Польша на восточной границе. Цена: 2,8 миллиарда долларов.Яценюку, автору "стены Яценюка" на границе России с Украиной, такое и не снилось! Это ж сколько можно украсть, завистливо думает сейчас Яценюк.До 2028 года будут строить.800 километров рвов собираются выкопать.Польша боится нападения России?Скорее, дело в другом.Польшу собираются сделать непреодолимой преградой между Россией и Германией.Ну, пусть копают свои рвы. Яценюка им в помощь!О том, как в США отреагировала творческая и политическая элита на избрание президентом Трампа - в статье Елены Мурзиной ""Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, сша, польша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, рада, оон, ес, эксклюзив